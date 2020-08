Los líderes sólo se esconden cuando no existen – Víctor Maldonado – Opinión

 Las reacciones producidas ante las declaraciones de Daniel Jadue (sobre su disposición a una candidatura presidencial), están demasiado cargadas de emotividad como para creer que se tratan de simples advertencias referidas a la anticipación de este tipo de declaraciones. Se tocó un punto sensible.

 La sobrerreacción muestra la incomodidad compartida por una tarea que no se ha emprendido, mucho más que por consideraciones prácticas sobre las desventajas de “adelantar” el cronograma electoral.

 No es lo mismo dejar los preparativos que se tienen listos para ponerlos en escena cuando llegue un buen momento, a no tener ningún preparativo que merezca tal nombre. Sólo se entiende la alteración colectiva de los ánimos porque nos encontramos en este segundo caso.

 Cuando se tienen candidatos presidenciales perfilados, dan lo mismo las formalidades de la nominación. Su presencia pública es la candidatura. Cuando alguien tiene muchas apariciones mediáticas y nadie se da cuenta que está ante un presidenciable, tenemos un problema. Bien puede significar que estemos ante un comando de campaña compuesto por el candidato, su madre, su psicólogo y otras personas que, por alguna razón, están obligados a aplaudir.

 ¿Quién en la derecha critica a Lavín por perfilarse como candidato presidencial a través del desempeño de sus funciones? En realidad, nadie. Lo que la oposición hace presente son los abusos en que incurre el oficialismo en proyectar la figura de su candidato, en un exceso de exposición mediática. ¿No es sospechoso que se aplique otra vara para medir las aspiraciones en la oposición? Pero allí donde la derecha peca por abuso, la oposición falla por ausencia. Tenemos muchos dirigentes que ocupan puestos, pero que no llenan el espacio. Son los que están los que más nos convencen de aquello que nos falta. Mientras más se muestran, menos se notan.

 Sospecho que se trata de excusas y del temor de quedar en evidencia apenas empiecen las preguntas pertinentes. Para salir de dudas, hay una interrogante que viene al caso: ¿si no es ahora, cuándo empiezan los preparativos de la competencia presidencial? Sin duda, la respuesta será que el momento adecuado es después de las elecciones municipales. ¿De veras? ¿Se he echado un vistazo al cronograma electoral antes de pensar que el tiempo nos sobra? ¿No será más evidente decir que, precisamente, es después de las municipales cuando ya es demasiado tarde como para proyectar una figura?

 En realidad, los líderes aparecen cuando empieza la contienda, son emblemas que señalan las posiciones y congregan a los propios, y la batalla empieza con el plebiscito. Sólo a los burócratas les puede interesar si tienen sus trámites al día y los timbres respectivos. El que crea que los líderes van a aparecer después, “cuando les toca”, pertenecen a un hermoso mundo que no es este.

 Las declaraciones de Daniel Jadue prestan un servicio porque hacen evidente una carencia. Por supuesto, parto de la base de que los que se enojaron son todos aquellos que van a perder cuando llegue el momento de decidir. Y a los que se sintieron desafiados o desafiadas, vale la pena prestarles atención.

Víctor Maldonado R.

Coordinación para garantizar el Plebiscito seguro y democrático

Representantes del Frente Amplio sostuvieron una reunión con la Democracia Cristiana, a fin de coordinar acciones conjuntas de cara al Plebiscito.

 Texto del comunicado conjunto

 «Se confirmó la voluntad política conjunta para trabajar en la coordinación de un Plebiscito seguro y democrático. En esta línea se convino en conversar con todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales de la oposición para ser parte de un esfuerzo mancomunado».

 «Para ello se fijó la tarea de llevar adelante un espacio de coordinación prelegislativo para acordar las iniciativas legales a presentar para un Plebiscito seguro, incorporando además la regulación del financiamiento de la campaña».

 Carolina García, secretaria general Comunes

 «El Plebiscito por una nueva Constitución es un triunfo del pueblo movilizado, que busca mejorar nuestra democracia y poner fin de una vez por todas al Chile de la dictadura. Desde Comunes y el FA sabemos que para garantizar las mejores condiciones y tener un Plebiscito seguro y democrático requerimos fortalecer la coordinación con todos los actores sociales y políticos. Hoy sumamos voluntades y seguiremos trabajando en esta línea con sentido de urgencia».

 David Morales, secretario nacional DC

 “Hoy se hace más necesario que nunca tener una nueva constitución y ese trabajo lo debemos realizar en conjunto con todas las fuerzas de oposición y las organizaciones de la sociedad civil sin exclusión».

 Leonardo Rissetti, secretario general RD

 “Para asegurar el triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional será clave que la oposición y las organizaciones de la sociedad civil enfrentemos este proceso coordinados en unidad, y para eso lo primero es lograr un plebiscito seguro y participativo».

 «Nuestros primeros esfuerzos estarán enfocados en asegurar un Plebiscito seguro y democrático, regulando las materias sanitarias mínimas para evitar contagios y el financiamiento de las campañas. Creemos que las organizaciones sociales deben ser escuchadas para enriquecer este proceso, y desde la oposición debemos propiciar estos espacios».

 Iván Morán, secretario general Partido Liberal

 “Ad portas de un plebiscito que ganó la ciudadanía para tener una nueva constitución, valoramos la reunión con la DC, ya que el rol de las fuerzas de la oposición es el de unirse para asegurar que la participación sea lo más segura, y facilitar así una participación masiva”.

 Paula Rojas, secretaria general Convergencia Social

 “Desde el Frente Amplio iniciamos una ronda de conversaciones con las fuerzas políticas de la oposición para conducir el objetivo de un plebiscito seguro y democrático. Queremos que este proceso refleje la masiva voluntad de cambio que se mostró en octubre, que la ganada del Apruebo y la Convención Constitucional sean contundentes y que conduzcamos mancomunadamente una ofensiva para aislar la opción del rechazo este 25 de octubre”.