Piñera desde la perspectiva de Arturo Prat – Víctor Maldonado – Opinión

 El Presidente Piñera le ha pedido a su coalición «desdramatizar el debate» de la consulta constitucional, dado el hecho que se encuentran divididos entre el Rechazo y el Apruebo. En esto el mandatario tiene razón, mucho antes de presenciar un drama, estamos ante la más pura incoherencia, una falla política que no desaparece porque se cambia el tono o el Presidente se haga el desentendido.

 Lo que desde la oposición no se debe hacer es que, a medida que el deterioro político del oficialismo alcanza nuevas marcas, nos vayamos acostumbrando a este hecho y empecemos a encontrar como algo natural aquello que la derecha no nos perdonaría jamás.

 No dejemos de ver la trayectoria que ha seguido este gobierno y recordemos lo que dijeron en la campaña presidencial, ahora que estamos tan cerca de la siguiente elección. Se rememorará que la derecha presentó un programa en que identificaba una solución por cada problema que presentaba el país. Nosotros éramos los especialistas en meternos en líos y ellos los expertos en salir de los líos. Ofrecían para validar su opción sus acuerdos, no sus diferencias.

 Como el programa de Chile Vamos ha quedado tan obsoleto, no nos acordamos de nada de lo que dijeron, lo que es un error. Ahora, cuando ante tantos temas relevantes la derecha presenta dos respuestas (distintas y contradictorias), nos quieren convencer de que este es un hecho común y corriente. Y no lo es. No hay Gobierno que pueda conducir un país optando por la indefinición congénita. Ante cada tema relevante se espera que una administración pueda decir sí, no o tal vez, pero no las tres cosas al mismo tiempo.

 El gobierno de Piñera sabe que es incoherente y busca presentarlo como algo que no necesita ninguna explicación porque es de lo más habitual, pero no todo lo que se vuelve habitual es por ello sensato. Los malabares verbales no resuelven los dilemas, dejando todas las opciones abiertas. Un gobierno sin rumbo trata de ganar tiempo haciéndole perder el tiempo al país.

 ¿Se imagina usted a Arturo Prat arengando a su tripulación al estilo de Piñera? Habría dicho algo así como: “¡Muchachos, la contienda es desigual, pero no dramaticemos! Algunos pueden saltar al abordaje, otros pueden rendirse y los terceros pueden seguir analizando la situación porque, al fin y al cabo, no hay para qué apresurarse y deberíamos evaluar si las condiciones sanitarias permiten el combate. ¡Viva lo que quede de Chile!”. Menos mal que Prat optó.

 La oposición no debe cometer un segundo error, que es el considerar como obvio y evidente sus profundos acuerdos en procedimientos y contenidos en materia constitucional. No solo queremos una nueva Constitución, sino que coincidimos en las razones y el sentido de esos cambios. Incluso, tenemos muchos más acuerdos que comandos.

 Como desde la partida ambos aspectos han venido juntos, los podemos dar por sentados, cuando en realidad representa un auténtico tesoro para darle gobierno y gobernabilidad al país. Esto es algo que la derecha ya no puede asegurar. No, al menos, desde la perspectiva de Arturo Prat.

Víctor Maldonado R.

Financiamiento de las campañas

Alfonso de Urresti urgió al Ejecutivo a patrocinar y aprobar el proyecto de ley que regula y limita el gasto y el financiamiento de las campañas para el referéndum.

 Senador Alfonso de Urresti (PS)

 «Si la derecha, si el Gobierno, quiere dejar esto simplemente sin legislación, permitir todo tipo de ingresos y que el dinero sea un factor fundamental en el próximo plebiscito, será responsabilidad de ellos».

 «Como oposición insistiremos en la regulación de este concepto». «Es un acuerdo que nace desde los partidos el 15 de noviembre y por lo tanto, lo que hemos dicho permanentemente, son ellos lo que si quieren modificar esa parte del acuerdo lo hagan de buena manera».

 “No nos veamos la suerte entre gitanos. Aquí hay un sector de la derecha que no quiere fiscalizar (…) y quiere dejar una zona oscura”.

 Senador Felipe Harboe (PPD)

 “Lamento que se siga dilatando una decisión trascendente sobre el límite del gasto electoral.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Estoy abierto a que se establezca un límite máximo de gasto por opción. Pero seamos claros: el Apruebo tiene mayoría contundente en la ciudadanía, pero en el PIB es minoría. Los grandes fortunas no están por el apruebo. Entiendo el punto y creo que debemos trabajar indicación que establezca máximo por opción y tendrá que repartirse entre partidos y organizaciones”.

Transparencia en información Covid-19

Fuad Chahin solicitó al Gobierno transparencia en información tras dichos de ministro Paris sobre aumento de contagios y aglomeraciones en mall chino.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “La Organización Mundial de la Salud y el propio ministro Paris, han sido consistentes en asegurar que los primeros síntomas del virus se producen tras cinco días de contagio, e incluso siete, alcanzando hasta los 15 días. Entonces no se entiende por qué hoy se atribuye un alza en los contagios de la Región Metropolitana a la apertura del mall chino, que fue el lunes reciente; esto es, sólo tres días desde entonces. Esta explicación es menospreciar la inteligencia de la gente”.

 “El ministro se debe tomar de forma más seria los aumentos de contagios en la Región Metropolitana, y tal como comprometió con el Plan Paso a Paso, de pasos atrás si la salud de las personas está en riesgo. Debe comenzar a evaluar si las medidas de desconfinamiento en lugar de ir progresivamente aumentando, vayan siendo más conservadoras y se reevalúen”.

 “Acá nos debemos cuidar y prevenir el contagio entre todos y para todo. No para algunas actividades. No puede suceder que la gente se deba exponer y resguardar para otras, según sea interés del gobierno de turno. Por esta razón, el ministro Paris, el Gobierno y el Presidente deben sí o sí dar cuentas al país de por qué se producen estas alzas y qué harán para que sean controladas. Pero basta de explicaciones poco creíbles y que la ciudadanía mira con rechazo y desconfianza.