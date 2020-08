Reporte COVID-19 de Espacio Público, 6 de agosto de 2020

Cifras de hoy



Por segundo día consecutivo los promedios móviles (promedio de los últimos siete días) de nuevos contagios en la RM no sigue descendiendo sino que sube levemente: 699.7 antes de ayer, 700.1 ayer y 702.7 hoy. Esto no sucedía desde el 16 de junio. En cambio, los promedios móviles para la positividad en la RM siguen mejorando: 8.2 % antes de ayer, 8.1 % ayer y 7.7 % hoy (Figura 1b). La última vez que la positividad tuvo valores tan bajos fue el 23 de abril. Si combinamos los dos indicadores anteriores se concluye que, con datos que todavía no recogen el impacto del paso de Cuarentena a Transición que dieron siete comunas del gran Santiago el martes pasado, las cifras de la RM siguen mejorando, aunque a un ritmo más lento que en semanas anteriores. Como mencionamos en el informe anterior, la próxima semana deberíamos contar con las primeras cifras de contagios que permitan evaluar el impacto del paso que dieron las comunas anteriores.