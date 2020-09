Chile Vamos… por dos caminos distintos – Víctor Maldonado – Opinión

 Al hacer la propuesta de postergar la elección de gobernadores regionales, el oficialismo sabe que está condenado a una derrota, sin embargo, fue exactamente lo que hizo. ¿Por qué hiciste en perder el tiempo y en ir disminuyendo el poder que le queda?, ¿por qué acepta perder una y otra vez?

 Varios son los motivos que explican este comportamiento y nos muestra el estado de deterioro en que se encuentra el gobierno. Primero, el Ejecutivo intenta estar al servicio de la agenda electoral de su coalición y se ve forzado a seguirla. Segundo, La Moneda dejó de tener agenda propia puesto que perdió la brújula al quedar su programa inutilizable. Tercero, no tiene un mejor propósito al que dedicar el lapso le queda cuando entramos en la etapa electoral.

 El gobierno de Piñera está abocado a mantener unida en lo posible a su conglomerado, aún al precio de la inefectividad de su actuación y de la pobreza de resultados. El deterioro, no obstante, se hace sentir en que lo que fue un piso mínimo al inicio de este gobierno, es ahora un techo al que se espera alcanzar. Chile Vamos ha dejado de existir, es solo que no se ha dado cuenta.

 Las normas vigentes y la inercia mantienen a la derecha en el poder, pero cada vez es más difícil explicar con qué propósito se está dirigiendo hacia ninguna parte, a menos que se considere suficiente entregar la posta a uno de los suyos.

 Habiendo acumulado un fuerte desgaste, lo que le queda al oficialismo es concentrarse en la sucesión presidencial, pero aún esto muestra dificultades crecientes. La principal de las cuales es la imposibilidad de mantener la unidad amplia y sólida que llevó a la derecha a La Moneda.

 Desde hace un tiempo, Chile Vamos no dirime en cada decisión importante entre alguno de los caminos posibles, sino que se divide entre las alternativas que se presentan. Así que trabajar con la coalición que la respalda es, en realidad, coordinarse con la fracción mayoritaria que busca asegurar la sucesión presidencial, esperando que se produzca el menor número posible de deserciones de la línea definida por el comité político.

 El realismo hace que ya no parezca al alcance de la mano pretender un aglutinamiento mayor. Ya son muchos los parlamentarios oficialistas que se guían por su leal saber y entender, más allá de lo que pueda opinar en la conducción política de gobierno. Cada nuevo equipo político tiene un prestigio menor al anterior. El ejemplo más reciente es el rechazo cruzado del intento oficialista de postergar las elecciones de gobernadores regionales. Cinco de 19 senadores que firmaron la carta que formalizar la negativa son de derecha.

 El trabajo de la oposición ha disminuido mucho, porque cuando el gobierno propone una iniciativa, una de las cosas que hay que hacer es esperar la réplica que llegará de sus propias filas. Toda definición importante enfrenta a representantes del oficialismo contra otros representantes del oficialismo. Este comportamiento ha llegado a ser la norma más que la excepción. La unidad de la centroizquierda convertiría este hecho en el inicio de la despedida de la derecha de su actual predominio. El poder se les está escapando de las manos, pero no hay todavía un recipiente donde se empiece a acumular.

Víctor Maldonado R.

¿Veto al PC?

Daniel Jadue hizo frente a los cuestionamientos que han surgido en sectores de la oposición ante una eventual candidatura presidencial.

 Daniel Jadue, alcalde de Recoleta (PC)

 “Aquí vamos a lograr la unidad entendiendo que vamos a correr todos juntos y comprometiendo el apoyo al que gane las primarias”.

 Llama la atención que después de plantear que estaba “absolutamente disponible» a ser candidato presidencial, “salieron todos a decir que Chile necesita más (…) Es una forma media encubierta de plantear un veto al PC».

 «No he escuchado nunca al Partido Comunista ni vetando ni censurando a nadie. Sí he escuchado a muchos censurando y vetando al PC, pero nunca hemos dicho, por ejemplo, ‘con la DC no vamos a ninguna parte’”.

 Consultado sobre si respaldaría a un candidato que no fuera del PC: «Lo hemos hecho tantas veces. Hemos votado por candidatos que no son de nuestro partido, nosotros creemos en la unidad, somos generosos, incluso se nos conoce por ser los más leales, lo que no pueden decir todos los partidos. (La unidad) es algo que para nosotros es natural en la política de alianzas”.

Inhabilidades

La comisión mixta levantó levantar las inhabilidades con el fin de que los parlamentarios puedan postular a una primaria de alcaldes y gobernadores regionales.

 Diputado Giorgio Jackson (RD)

 “Lo que se propone en este proyecto es muy grave. Se busca entregar un premio de consuelo a quienes no pueden seguir postulándose en sus cargos”.

 Senador Jaime Quintana (PPD)

 Sobre la postergación de la elección de gobernadores: “Incluidos los promotores de la carta, todos sin excepción, saben que hoy no están ni los recursos ni las atribuciones que el proceso requiere. Pido que pongamos en primer lugar el compromiso con los territorios y las regiones y en segundo lugar, la calculadora de los partidos”.

Reforma previsional

Carolina Goic quiere acelerar la tramitación de la ley que cambia el sistema de pensiones.

 Senadora Carolina Goic (DC)

 El Gobierno “ha dilatado el debate sin demostrar voluntad real para un acuerdo”.

 “El Presidente fue el que planteó con bombos y platillos, después de la tramitación en la Cámara, una cirugía mayor al sistema, y todavía estamos esperando la bajada de ese anuncio. Que hagan una contrapropuesta sobre el planteamiento que hicimos, que hablen con franqueza”.

 “Me parece que hoy están pesando más los defensores del actual sistema de AFP que no quieren cambios”.