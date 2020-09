Colorin colorado, este gobierno se ha acabado – Víctor Maldonado – Opinión

23 de septiembre: “Colorín colorado, este gobierno se ha acabado”.

 El Presidente Piñera habló en la ONU explicando la situación de Chile. Afirmó que desde el retorno a la democracia diversos gobiernos habían logrado avances económicos y sociales. Luego, a fines del año pasado, las movilizaciones sociales hicieron presentes múltiples demandas, lo que fue una oportunidad que aprovecharemos cambiado la Constitución.

 Así de simple. Si hemos de entender a Piñera en su planteamiento, nuestra historia reciente se divide en dos partes. En la primera, los logros de Chile se deben a la acción de gobiernos que supieron cumplir con sus tareas, aunque con limitaciones. En la segunda parte, tenemos a un gobierno al que le toca presenciar cómo es que los chilenos deciden expresarse espontáneamente y sin relación con lo que estuviera haciendo quien está en el poder.

 Pasamos del Chile en que lo que sucede se debe a los que tienen el mando a otro país en que lo que sucede es contemplado por un Presidente que se ubica por sobre la contingencia. Un padre de la nación que mira todo desde una distancia solo comparable con su benignidad y buen juicio.

 Esta pequeña ruptura en el relato histórico realizado por el mandatario no habrá pasado desapercibida para sus interlocutores y se habrán hecho una reconstitución de la escena, tanto por lo que escucharon como por los silencios que quedaron flotando en el aire. A nosotros nos ocurre lo mismo.

 Hay dos grandes ausencias en el relato presidencial que saltan de inmediato a la vista. Es un cuento en el que faltan los villanos y donde no existe la autocrítica. Todo pasa como por sobre las pasiones humanas. Es un relato aséptico, inodoro, incoloro e insípido.

 Y el problema con esto es que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Una cosa es “hacerse el sueco”, como decimos en Chile, y otra cosa es inventarse un país, haciéndonos pasar a todos por suecos.

 El inconveniente de este relato falso, tan pasado por agua, es que hace referencia a un país que no existe, por eso las soluciones que se presenten para remediar los problemas reales carecerán de pertinencia.

 Las explicaciones del Presidente están hechas para exculparlo de toda responsabilidad y por eso no son verosímiles. La idea que las grandes movilizaciones sociales le ocurre justo a un gobernante que lo hacen todo bien no tiene presentación ante ningún auditorio.

 Según el propio Piñera, Chile se movilizó por una larga lista de causas: mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, menores desigualdades, mejores servicios públicos, igualdad ante la ley y control de conductas abusivas. ¿Y qué estaba haciendo el gobierno cuando se produjo el estallido? ¿Quién en Chile exculpa al Presidente de su responsabilidad?

 Piñera terminó su relato mostrando como sigue esta historia. Su petición de candidez sobrepasa lo que sus oyentes podían tolerar porque dice: “el Gobierno escuchó con atención, sensibilidad y un sentido de urgencia, y puso rápidamente en marcha una nueva agenda social para avanzar en la solución». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el gobierno junto con esta fantasía.

