Crónica de una cuarentena anunciada – Juan Salvador Miranda – Opinión

¿Hay responsabilidades en este incremento en los casos COVID19 o no?

Mientras la Alcaldesa de Porvenir Marisol Andrade presionaba para que su pueblo tenga Cuarentena Total, el Alcalde de Puerto Natales Fernando Paredes apostaba por el paso a paso y por abrir los Restoranes. Hay dos visiones en lo que defendían esas autoridades Municipales por un lado había una visión que defendía la salud de la población y por otra había una que defendía la producción es decir la economía.

Evidentemente la conducta individual responsable es un factor, pero que dice las autoridades con respecto a las directrices señaladas hace un par de semanas de normalidad parcial, con atención en restaurantes, apertura de Torres del Parque nacional Torres del Paine, las aglomeraciones en oficinas públicas, la llegada de trabajadores foráneos contagiados a la ciudad, etc. Nadie quiere estar privado de libertad, pero es una medida de control compartida, pero, no se puede evadir la responsabilidad de las decisiones tomadas y que ha afectado a la ciudadanía.

Hay un dato que es necesario señalar:

El invierno del 2020 fue uno de las más crudos de las dos últimas décadas, de una manera u otra eso nos mantuvo encerrados, aislados. Practicamos la distancia social en Puerto Natales y eso permitió que tuviéramos muy pocos casos de covid 19. Aun así la amenaza era inminente de esta pandemia.

El discurso exitista en los medios de comunicación locales y de las autoridades que hicieron creer a la población en una falsa seguridad aparente, por cierto vivíamos en una isla, pero nunca se prepararon para lo que vendría, hoy tenemos cerca de 150 casos activos de covid 19 en Puerto Natales y hay un silencio muy fuerte por parte de la administración municipal de Puerto Natales.

Solo resta mantenerse a salvo practicando una cuarentena real, pero jamás debemos de olvidarnos de quienes mantenían ese discurso de aparente normalidad, porque eso fue una gran mentira.

Compartir Pin 0 Compartir