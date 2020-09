Disputarle la frontera a la derecha – Víctor Maldonado – Opinión

 En política los errores suelen cometerse en tiempos despejados. Cuando la situación es difícil, cuando se puede perder, cuando las posiciones que se ocupan se ven amenazadas, entonces se está muy alerta, se toman precauciones y las decisiones son bien calculadas. Pero si ningún peligro se hace presente a la vista, entonces se produce un relajo, se cae en el exceso de confianza y se suele tropezar, justo cuando nadie esperaba que suceda.

 El error de Lavín (uno de los más típicos que se conocen) consiste en dar por seguro su base de apoyo, por lo que se preocupa de expandir su aceptación hacia el centro. En ese intento va más allá de lo que sus partidarios están dispuestos a aceptar, aunque sea como estrategia de campaña. Estiman que los efectos que se producirían no quedan acotados al periodo de campaña presidencial y, simplemente, no están dispuestos a tolerarlo.

 No es la primera vez que este fenómeno le ocurre al candidato presidencial de la derecha. En las dos ocasiones anteriores que alcalde de Las Condes lo ha intentado, la mayor parte del tiempo le ha ido bien. Es en la recta final donde se topa con las mayores dificultades, casi siempre, desde el frente interno.

 A cada paso se presentan las contradicciones de la derecha, es por eso que Lavín asume riesgos. No es por puro gusto. El programa de Piñera hablaba de todo, pero por ninguna parte se mencionaba algo parecido a un cambio constitucional. Sin embargo, el próximo Presidente pondrá su firma en una nueva Carta Fundamental y, por supuesto, no es cosa de pasar del Rechazo a elogiar las virtudes del texto. Votar por el Apruebo es condición para ser Presidente.

 Esta situación deja demasiado en evidencia que lo que ha ocurrido en Chile es una rebelión que se le produjo a la derecha en el ejercicio del poder, cosa que en el futuro tratará de hacer pasar como un dato anecdótico.

 Lavín sabe que lo único que razonablemente puede ofrecer es un gobierno de “unidad nacional”, donde las diferencias quedan relegadas a la etapa anterior. Lo que quiere ganar en este debate es que ahora hemos de descubrir que la verdad es ecléctica, que todos tienen una parte de ella y el Presidente tiene que representarlas a todas (de allí le viene lo camaleónico de su postura). Desde luego, eso no pasa de ser una estratagema, pero suena de lo más razonable.

 Por otra parte, una intuición de Lavín es válida y es también una advertencia para la oposición. Si el candidato gremialista está dispuesto a arriesgarlo todo por conquistar el voto de centro, sólo puede deberse a que son los sectores moderados los que definen la próxima elección.

 En el caso de las centroizquierda ocurre lo mismo. La radicalización vuelve eufóricos a los que ya están convencidos, pero no consigue un voto más. En democracia los votos se cuentan, no se miden por su intensidad. Se gana convenciendo a quienes tienen dudas, no recurriendo en exclusiva a quienes ya se consideran apoyando la opción correcta.

 Para ganar, la centroizquierda debe reducir el ámbito de atracción de la derecha y eso se logra disputándolo el terreno colindante, la frontera, no trenzarse en una disputa interna por el espacio que ya se ocupa.

Víctor Maldonado R.

24 horas para terminar con el paro

Ultimátum DC al ministro Pérez: Si no resuelve paro de camioneros en 24 horas, lo acusará constitucionalmente

 Diputado Matías Walker (DC)

 “Lo que están haciendo algunos de los dirigentes de camiones del sur del país es extorsionar al gobierno y amenazar con radicalizar la toma de carreteras y lo que es peor, no dejar pasar y atacar a otros camiones que no se han plegado a esta ilegal ocupación de nuestro espacio público. Por eso, el ministro del interior, Víctor Pérez -tal como se lo ha recordado el fiscal nacional, Jorge Abbot-, debe invocar la ley de seguridad interior del estado; toda vez que esta obstaculización de carreteras afecta la provisión de bienes y servicios básicos para la población en mitad de una pandemia; es decir, no solo se afectan las normas generales de orden público sino que también las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria”.

 “Si el ministro del Interior no invoca la ley de seguridad interior del estado, y no se preocupa de reestablecer el imperio del derecho, se expone a una acusación constitucional por infracción a la ley y a la constitución”.

 Diputada Catalina Pérez (RD)

 “Es alarmante ver este guante blanco con que se trata a quienes comparten la agenda con el Gobierno».

 «Aquí no hay igualdad ante la ley, mientras algunos manifestantes se el mutila, a otros se les escolta. Desde Revolución Democrática respaldamos la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez».

Una mochila muy pesada

Leonardo Soto pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizar todas las acciones correspondientes para inhabilitar a Pablo Longueira del plebiscito.

 Diputado Leonardo Soto (PS)

 «Pablo Longueira está inhabilitado para la vida política por tener suspendido su derecho a sufragio al ser acusado por el ministerio Público por delitos que merecen pena aflictiva, en consecuencia, él no puede ser candidato a un cargo de elección popular, no puede ser militante de un partido político y ni siquiera puede votar en el plebiscito del 25 de octubre».

 Longueira «está gozando a sabiendas de un error de parte de nuestro sistema. El Tribunal que revisa este juicio de corrupción debiera haber informado al Servel que este sujeto está acusado por estos delitos que merecen pena aflictiva».

 «Si el Tribunal lo hubiera hecho evidentemente estaría en el padrón de los inhabilitados», sostuvo Soto, quien aseguró que «Longueira carga con una mochila pesada llena de basura que se fue llenando a través de muchos años donde participó de esta manera de financiar la política, a través de maletines negros y por eso hoy día está en la justicia».

 “Longueira está siendo acusado por el Ministerio Público, el CDE y querellantes particulares por haber cometido graves delitos, entre ellos, delitos reiterados de cohecho, un delito gravísimo particularmente cuando se trata de su comisión por personas que representaban a la gente”.