En un 4% aumentaron los ingresos de Nova Austral en el segundo trimestre 2020

La empresa salmonicultora Nova Austral registró un aumento de 4% en sus ingresos durante el segundo trimestre (2T) de 2020 respecto del mismo periodo del año pasado, totalizando US$35,2 millones. Esta alza se debió principalmente a mayores volúmenes vendidos, que se vieron parcialmente compensados por menores precios de mercado.

Pese al impacto del Covid-19, la compañía cosechó 5.400 toneladas durante el segundo trimestre. A junio de 2020, los volúmenes cosechados durante los últimos doce meses se incrementaron 23% en comparación con el mismo periodo del año pasado, logrando 24.200 toneladas cosechadas en los últimos doce meses.

Mientras, a junio de 2020, los volúmenes vendidos en los últimos doce meses fueron 26% más altos que en el mismo periodo del año pasado.

Por mercados, Estados Unidos y Rusia fueron los principales factores que impulsaron el aumento de las ventas durante el segundo trimestre. En el caso del mercado estadounidense, Nova Austral experimentó un crecimiento del 29% en comparación con el 2T 2019, gracias a una estrategia enfocada en productos frescos. Por su parte, el mercado ruso contribuyó con un incremento del 51% en ventas respecto del mismo lapso del año pasado. En términos del mix de productos, las ventas del trimestre crecieron en comparación con el 2T 2019 en todas las categorías, excepto en porciones congeladas.

Durante el segundo trimestre de este año, la productora de salmones registró un alza en los costos de distribución, debido principalmente a mayores costos de almacenamiento refrigerado y costos de logística como consecuencia de mayores ventas de productos frescos y congelados.

El Ebitda (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros) antes de fair value pasó desde US$7,6 millones anotados en el segundo trimestre de 2019 a US$3,4 millones en el 2T2020, afectado por bajos precios de mercado por la pandemia del Covid-19. Excluyendo efectos no recurrentes, como costos de asesorías legales e indemnizaciones por despidos, que ascienden a US$614 mil, el Ebitda antes de fair value durante el segundo trimestre habría sido de US$4,0 millones.

Otros hechos relevantes

En junio, Nova Austral obtuvo la certificación Best Aquaculture Practices (BAP), desarrollada por la Global Aquaculture Alliance (GAA), para el centro de cultivo “Aracena 19”. El proceso de certificación con BAP y ASC para otros seis centros de cultivo está actualmente en curso y se espera que concluya antes de finales de 2020.

El 10 de agosto, los bonistas de Nova Austral aprobaron la propuesta de ajuste de los términos de los bonos de la empresa, “lo que mostró el fuerte apoyo que tienen los bonistas y accionistas en sus fundamentos”, aseguró la compañía en un comunicado de prensa.

En agosto, Nova Austral incorporó a Andrés Cuevas como gerente de compliance, cargo desde el cual reporta al directorio. Cuevas ha ocupado cargos similares durante más de nueve años en empresas como Samsung o Arauco. “Este nuevo nombramiento es un paso más de Nova Austral en su compromiso con la transparencia, y se suma a otras medidas desarrolladas por la compañía en esta línea, como son el lanzamiento de un Manual de Prevención de Delitos, un nuevo Código de Ética y un Canal de Denuncias, que se encuentra disponible en el sitio web de la empresa y que es administrado por un tercero”, cerró la salmonicultora en el mismo comunicado.