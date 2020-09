Estrategia de desarrollo regional – Ernesto Sepúlveda – Opinión

La actual estrategia de desarrollo regional fue elaborada, durante el gobierno de Piñera 1, tenía una vigencia de 8 años, desde 2012 a 2020. Es decir, rige hasta este año. La anterior estrategia de desarrollo, fue confeccionada por el gobierno regional, con la asesoría técnica de la Universidad de la Frontera, de Temuco. La estrategia que fijará la hoja de ruta, para los próximos 8 años, debiera iniciar sus trabajos preparatorios durante este año. Se ha comentado, que la Universidad de Magallanes, nuestra universidad regional, sería el organismo técnico que colaborará con el gobierno regional en esta tarea.

La estrategia de desarrollo, constituye un instrumento que orienta la gestión pública, planifica la inversión pública. Desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos, las regiones realizan un proceso metódico y participativo, para confeccionarla.

La actual estrategia de desarrollo, consideró una imagen objetivo de la región, consignada de este modo: “Al 2020, la Región de Magallanes y Antártica Chilena, habrá logrado un crecimiento y desarrollo económico sostenido y sustentable, contará con un sistema de leyes e incentivos especiales que articulará una visión integrada de desarrollo, lo que habrá permitido superar la pobreza, respetando la diversidad sociocultural, con empoderamiento ciudadano y una valoración del patrimonio natural y cultural, que otorgará un sello multicultural de la Patagonia Chilena. Ello redundará en una alta integración territorial, con una conexión expedita con el territorio nacional, permitiendo que la Región sea una puerta de entrada nacional e internacional a la Antártica, insertando así a Magallanes al ámbito científico y tecnológico mundial.”

Como se puede apreciar a simple vista, o con solo oírla, la imagen objetivo de la región Magallanes para el período 2012-2020, se encuentra lejos de haberse cumplido. Si bien es cierto, como región tuvimos un nuevo impulso, con la formulación e implementación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). La falta de continuidad que le ha dado la actual administración, tiene en suspenso el cumplimiento efectivo de la imagen objetivo, plasmada en 2012.

Cuando revisamos el instrumento, pronto a vencer, notamos muchas coincidencias con el PEDZE. Así podemos apreciar que la ERD tiene seis componentes:

1. Competitividad y Desarrollo Productivo: con el desarrollo de los sectores de turismo, minero energético, pesca y acuicultura, agricultura, ganadería y forestal, servicio marítimos y portuarios.

2. Desarrollo Social y Cultural

3. Desarrollo Territorial Integrado: infraestructura y conectividad, y territorio antártico

4. Ciencia, Tecnología e Innovación

5. Leyes e Incentivos Especiales

El Plan de zonas extremas, en tanto se abocó a hacer realidad, las aspiraciones expresadas por la ciudadanía, en participaciones ciudadanas, los primeros meses del gobierno en el año 2014. El plan abordó la necesidad de mejorar, la conectividad de la región. Ejecutando proyectos de conectividad terrestre, marítima, aérea y digital. Queremos que Magallanes sea una región científica de clase mundial. Y construimos un Centro de Biomedicina, laboratorios de biología molecular, y Centro docente asistencial. Con el CADI UMAG. Y diseñamos el futuro Centro Antártico Internacional. El cual, ha sido postergado por la actual administración, y deberá retomarse el próximo año, por la nueva administración. Dijimos Magallanes su mayor riqueza su gente, y desarrollamos la mayor inversión de la historia en regularización de terrenos periurbanos y construcción de red de agua potable, para dotar de servicios básicos, a miles de familias. Nos propusimos que Magallanes desarrollara las energías del futuro, y construimos la agenda regional de energía, que diversifica nuestra matriz energética. Incorporando fuertemente la generación eólica, y abre posibilidades para el desarrollo de la energía mareomotriz.

Así es como se avanza en las regiones que tienen vocación de desarrollo. No debe perderse el impulso de una administración regional a otra. Debe retomarse el ritmo, incorporar a la nueva Estrategia de Desarrollo Regional, no sólo lo que avanzamos con el Plan de zonas extremas, sino que plantearnos metas ambiciosas, objetivos a largo plazo, que puedan medirse, pueda estimarse su costo. La construcción del Centro Antártico Internacional, no admite mas postergaciones. Está en el corazón de la estrategia de posicionar a Magallanes como puerta de entrada de la antártica. La apertura del canal Kirke, y la construcción de infraestructura portuaria en Puerto Natales, nos preparará, para la recuperación del turismo a nivel mundial. También nos permitirá realizar con seguridad el transporte marítimo desde y hacia el norte del país. La construcción de la Dársena marítimo industrial de Bahía Catalina; la ampliación del aeródromo guardiamarina Zañartu de Puerto Williams; la construcción de la micro central hidroeléctrica de Puerto Edén. Son sólo algunos de los proyectos del Plan de zonas extremas, que fueron postergados por la actual administración.

Pero, se vienen nuevos desafíos, la posibilidad de trazar un Plan de zonas extremas 2.0, que se aboque a abrir ruta marítimo-terrestre Chile por Chile. Un hito en la soberanía nacional, que permitiría comunicar a Magallanes, desde Puerto Natales, a través de territorio nacional. Es una ruta, que cuenta hasta con su propio número, ruta 8. Combinará tramos terrestres, balseo, y puentes, son los proyectos del futuro. Debemos acometer con más fuerza, la construcción de la ruta Vicuña Yendegaia. En la región existe la capacidad y la energía, con empresas magallánicas, para concretar el anhelo de conectividad.

La pandemia nos ha puesto a prueba a todos en Magallanes. Deberemos considerar en la definición de nuestra nueva estrategia de desarrollo, los sectores que nos permitirán recuperar crecimiento y empleo más rápidamente, y también aquellos sectores de nuestra economía tradicional, que mas apoyo necesitan, para recuperarse. Trabajar junto a la comunidad magallánica, y junto a la Universidad de Magallanes, aportando a la nueva estrategia de desarrollo regional, nos pone en el mejor camino, para preparar la elección del primer gobernador regional, electo por el voto popular.