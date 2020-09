Para qué marcar Apruebo el 25 de octubre – José Ruiz Santana – Opinión

A estas alturas, es casi seguro que ganará el APRUEBO en el Plebiscito del 25 de Octubre, es casi seguro que un gran porcentaje de chilenos y chilenas marcará APRUEBO en la papeleta que le pregunte ¿Quiere Ud. una Nueva Constitución?

Sin embargo me parece necesario empezar a pensar para que queremos una nueva Constitución. La queremos para realizar los grandes cambios que Chile necesita o nos conformaremos con mantener las cosas más o menos igual.

La respuesta a esa pregunta la tenemos los ciudadanos que concurramos a las urnas este 25 de Octubre y que votaremos APRUEBO por una Nueva Constitución, pero, además, deberemos marcar Convención Constitucional como el organismo que escriba la nueva Constitución Política.

Algunos, seguramente, votarán APRUEBO, para no salir derrotados, obvio que en política es legítimo aspirar al poder o a no perderlo. Así entonces podremos ver, y hasta nos pueda molestar, las movidas anfibias de algunos políticos, el manoseo de las palabras, el muso y mal uso de algunos temas musicales, en fin, pero alguna tolerancia con ellos es necesaria, aunque sea muy difícil.

Independientemente de las hábiles fintas de estos políticos hay muy buenas razones para votar APRUEBO, razones, por cierto, de distinta naturaleza. Por ejemplo muchos queremos sacudirnos la Constitución del 80 por haber sido impuesta de una forma fraudulenta, pero, igual hay que reconocer que esa constitución ha sido modificada por los mismos que la rechazaron en sus comienzos. Dicen que no se podía hacer mucho más.

Sin embargo, me parece que lo que se debe tener en cuenta son las razones de fondo. Una de ellas es que el tipo de Estado que se contempla en la Constitución de 1980 ya no da para más. Así quedó demostrado en los tiempos de crisis que vivimos por la pandemia del COVID-19 en que el Estado no fue capaz de asegurar y garantizar a todos los chilenos y chilenas derechos fundamentales como la salud, el trabajo, una renta digna para todos los trabajadores y trabajadoras.

Tenemos el legítimo derecho de aspirar a un Estado que garantice derechos sociales como la Educación, la Salud, la Vivienda, las pensiones dignas, el trabajo digno y con una remuneración justa.

Estos derechos sociales no pueden seguir en manos de inescrupulosos empresarios, pues siempre actuarán como empresas, siempre será visto como un negocio que debe ser rentable y nunca actuarán como una entidad de seguridad social, pues siempre su primer objetivo será ganar plata.

La opción ganadora del APRUEBO debe darnos la posibilidad de trabajar para reemplazar el actual estado subsidiario por un estado garante, un estado que asegure derechos sociales a todos los chilenos y chilenas.

Igualmente se hace necesario que el estado que se consagre en la Nueva Constitución, pueda desarrollar actividades empresariales, sin que ello signifique perjudicar a la empresa privada. Actividades como la explotación del litio y el cobre, la administración de los servicios básicos, la conectividad a través de ferrocarriles, el desarrollo industrial de algunas localidades, especialmente en zonas extremas en que ya hemos visto que el mercado no funciona y el estado es el gran inversor, el control del agua como bien de interés nacional.

El reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios es otro aspecto relevante a considerar en la nueva Constitución como asimismo el conocimiento y practica de su lengua en cada uno de nuestros establecimientos educacionales.

Esto y mucho más es posible soñar para nuestro país con el triunfo del APRUEBO y el trabajo de la Convención Constitucional que se define en el Plebiscito del próximo 25 de Octubre.

Pero aún nos queda otra fecha tan o más importante que el 25 de Octubre, es el 11 de Abril del 2021, fecha en la que deberemos elegir a las y los Constituyentes o sea aquellas personas que escribirán la Nueva Constitución.

Es en esa fecha en que deberemos optar por aquellos hombres o mujeres que verdaderamente deseen hacer cambios profundos a la actual constitución y no aquellos que aparecen hoy emulando al gimnasta Tomás González y se dan unas volteretas increíbles, o aquellos otros que al mejor estilo Alexis Sánchez efectúan unas fintas endemoniadas para sortear su pasado y convencernos que hoy si son demócratas cuando siempre han pertenecido y pertenecerán a la UDI, el partido que sigue defendiendo la dictadura Militar y su legado: La Constitución de 1980.

El 11 de Abril de 2021 deberemos estar muy atentos para elegir a aquellos constituyentes, hombres o mujeres, que sean verdaderamente probos y transparentes, aquellos verdaderamente comprometidos con los sueños del pueblo, aquellos que de verdad deseen un país con más y mejores oportunidades para todos y todas, aquellos que verdaderamente deseen trabajar para que en Chile no exista tanta desigualdad.

Hoy ya se ven muchos apoyando el APRUEBO, pero que desean seguir con un estado subsidiario, que desean seguir haciendo negocios con la educación, con la salud, con las pensiones, que desean seguir con el abuso de los poderosos.

La nueva Constitución Política, la nueva casa común de todos los chilenos y chilenas, debe ser escrita por las y los constituyentes, pero escuchando a los chilenos y chilenas de cada rincón de nuestro país.

La Nueva Constitución que escriban los constituyentes con el aporte de todos y todas, debe ser aquella que nos permita idear un modelo de sociedad humanista, libertaria, democrática, incluyente, integradora, innovativa, justa y solidaria, en la que todos y todas tengamos cabida, en la que todos y todas tengamos derecho a la salud, a la educación, a pensiones dignas, a vivienda, al agua, una sociedad en la que el trabajo sea justamente recompensado, una sociedad en definitiva, en la que nuestros derechos no estén limitados por la cantidad de dinero que tengamos.

La nueva Constitución debe ser aquella que entregue a cada uno la posibilidad de desarrollarse plenamente desde la gestación hasta la vejez.

Que entregue a cada uno, en cada etapa de su vida las herramientas para crecer, desarrollarse y ser feliz.

Esa es mi opinión.

Y como el COVID-19 está entre nosotros y debemos guardar cuarentena es necesario más que nunca cuidarnos, es necesario usar la mascarilla, mantener la distancia física, lavarnos las manos las veces que sea necesario. Salir de casa cuando sea estrictamente necesario. Evitemos las reuniones sociales.

Cuidarnos es necesario para volver a encontrarnos, para participar del plebiscito del 25 de Octubre, cuidarnos es necesario para que elijamos a los y las constituyentes y todos juntos podamos escribir la Nueva Constitución Política de nuestro país, esa Constitución que recoja nuestro anhelo de tener un estado que garantice derechos sociales y que reconozca a nuestros pueblos originarios.

José Ruiz Santana

Ex Gobernador

Provincia Ult. Esperanza.