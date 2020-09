Quién esté libre del camino propio, que lance la primera piedra – Víctor Maldonado – Opinión

 En política no hay manera de saltarse los procesos de aprendizaje. Se pueden estudiar las experiencias de otros, se pueden conocer las rutas lógicas, valorar los buenos consejos, pero se aprenderá más de los propios errores que de todo lo anterior. Puede que la historia nos deje enseñanzas, pero no es claro que sean muchos los que las aprendan.

 La escuela del costalazo sigue teniendo muchos cultores como método de enseñanza. A la derecha le costó veinte años aprender de la centroizquierda la importancia de conformar una coalición que mereciera el nombre. Lo entendió casi por cansancio y solo viendo los signos de agotamiento de sus adversarios.

 El problema que tenemos ahora como país es que pocos parecen dispuestos a recorrer el exigente camino de conformar una coalición mayoritaria. Lo que va ganando por lejos es la fragmentación. La derecha partió dando ejemplo y a estas alturas está dando pena. Pero justo cuando clama por el relevo en el poder, en la oposición se pone alternativamente de moda la búsqueda de perfil propio de partidos y agrupamientos incipientes.

 Cada cual se ha dejado atrapar, en algún momento, por la quimera de la autosuficiencia. Los síntomas de esta extraña enfermedad política comienzan con una sensación de mareo que daña el sistema de defensa del sentido común. El afectado parte por sentirse único y de lo más lindo.

 En vez de cerciorarse, consultándole a otros si es para tanto, la siguiente fase de la enfermedad evoluciona hacia altos grados de narcisismo. La situación se vuelve francamente preocupante cuando el paciente comienza a dar muestras de delirio y de confusión mental.

 El cuadro clínico varía según el cuerpo político del que se trate, pero, en todos los casos, el afectado se presenta ante los demás como un enviado de los dioses por diversos motivos: la presencia de un líder carismático entre sus filas, su particular posición en el tablero del poder, una habilidad especial para entregar justo los votos que se necesitan para algo o su falta de pecados, dada su ausencia de historial previo. En fin, toda razón parece buena.

 El desenlace no tardará en producirse: o la realidad se niega a rendirse ante su delirio (con lo cual empieza a sospechar de su propia conducta) o provoca tales estropicios en los alrededores que comienza a sentir más las contusiones que el delirio mismo. El problema, claro, es que aún no se encuentra la vacuna.

 La cura de esta misteriosa epidemia política comienza cuando los sujetos afectados se dejan interpelar lo suficiente por la realidad como para llegar a una conclusión práctica: “somos un aporte al país todos los que piensan como yo, pero, por lo mismo, requerimos de otros para abarcar la diversidad de Chile, solo seremos mayoría si nos reunimos los que somos distintos y complementarios”. Pura sensatez.

 Cuando se entra en tiempos nuevos nadie puede dárselas de expertos ni de predestinados. Las tareas nacionales no son para solitarios. La derecha está en un mal momento, pero su apariencia de unidad primará sobre la evidencia de la desunión. ¿Por qué esperar el costalazo para entenderlo?

Víctor Maldonado R.

Acuerdo de Escazú

Marcelo Mena apunta a la Sofofa por rechazo al Acuerdo de Escazú

 Marcelo Mena, exministro Medio Ambiente

 “He podido conversar con distintos actores que me han comentado que grupos como la Sofofa y otros, ven en este acuerdo una nueva oportunidad de judicializar y de aumentar la participación ciudadana y trabar los proyectos empresariales”.

 “Todo tratado internacional significa someterse a reglas en conjunto para que todos los países”.

 “Se dice que hay un trato especial con Bolivia, pero en realidad todos los tratados internacionales trabajan más con los países vulnerables, que no tienen acceso al mar, que son islas. También se dejó establecido así en la Convención de Cambio Climático a la cual pertenecemos”.

Undurraga candidato

Alberto Undurraga tomó la decisión de ser precandidato presidencial y afirma que espera enfrentar en unas primarias abiertas en el PDC.

 Alberto Undurraga, exministro (DC)

 “Nosotros en la DC y en la oposición tenemos una desventaja que tenemos que transformar en ventaja: no tenemos un candidato indiscutido a la Presidencia de la República, esa es nuestra desventaja, pero nos da la posibilidad de hacer las cosas diferentes y así transformar esto en una ventaja. ¿De qué forma diferente? Primero, declarar la intención y convicción de hacer unas primarias amplias. Segundo, elegir en primarias sucesivas a nuestros candidatos. Y tercero, construir un programa a partir del trabajo en las regiones, eso es hacer las cosas diferentes. Para todo eso se requieren liderazgos colaborativos, no caudillos. Se requiere mucho diálogo, conocimiento del país, trabajo territorial”.

Reajuste del sueldo mínimo

Tras ser rechazado por los diputados, el reajuste volverá a ser discutido en la Cámara, luego de ser aprobada una petición de insistencia en el Senado.

 Diputado Gabriel Silber (DC)

 El reajuste cero del salario mínimo es insuficiente. “Esperamos un alza superior”. Puede “que esta ley de salario mínimo en los hechos sea una ley corta atendiendo las contingencias y el momento que atraviesa nuestro país”.

 Diputada Gael Yeomans (CS)

 La discusión no se tiene que limitar al salario mínimo. “Puede incluir otras ayudas del Gobierno para los ingresos”.

 “Se puede discutir una cifra en este periodo hasta marzo y luego plantear una conversación que responda superar la línea de la pobreza”.

 Diputado Tucapel Jiménez (PPD)

 “Otros años no podíamos votar en contra porque no podemos presentar indicaciones y no podemos dejar a los trabajadores sin un reajuste, por bajo que sea. La diferencia es que ahora muchos dicen que da lo mismo que votemos en contra porque el reajuste es cero”. “Espero que el Gobierno haga un esfuerzo”.