Ronda oftalmológica del Hospital de Puerto Natales entregó 19 lentes ópticos a 11 pacientes adultos mayores

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales realizó la semana del 10 de agosto una ronda oftalmológica que duró cinco días, beneficiando en esa oportunidad a 90 pacientes de lista de espera GES y no GES.

A raíz de esta ronda médica, realizada por profesionales oftalmológicos del Hospital Clínico de Magallanes, trece pacientes adultos mayores de Puerto Natales recibieron sus lentes enviados directamente desde la capital regional.

Ante este escenario, Carolina Romero, jefa de SOME del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos declaró: “La ronda oftalmológica realizada la semana del 10 de agosto, emitió las recetas para los pacientes que pertenecen al GES, todos mayores de 65 años”, dijo Romero.

Además, la jefa del SOME del hospital natalino explicó que “los que recibieron receta de lentes fueron 13 pacientes y se entregaron 19 pares de lentes. Hoy (miércoles 2 de septiembre) quedaba pendiente la entrega de los últimos dos pacientes que los estaba gestionando nuestro Servicio Social. Ayer se entregaron a 11 pacientes sus lentes”.

Sobre cómo funciona este proceso oftalmológico, Carolina Romero añadió: “Los profesionales que vinieron a la ronda desde Punta Arenas se llevan la receta, la gestionan allá en la óptica y envían los lentes según las indicaciones del médico. La próxima ronda se programó para noviembre, pero esto se programó antes de la Pandemia, así que está sujeta a cambios”.

Edith Martínez, una de las beneficiarias de la entrega de lentes, se mostró feliz por la entrega de sus lentes, diciendo que “me parece muy bien esta entrega, porque no me alcanza para comprarlos. Me ayuda mucho este beneficio para poder tener mis lentes ópticos”.

Finalmente, el último de los beneficiados con esta entrega de lentes ópticos envió a su hijo, Cristián Vidal, para que recogiera sus nuevos lentes: “Me parece muy bien que pueda venir otra persona a retirar los lentes, dado en la situación en la que nos encontramos”.

Compartir Pin 0 Compartir