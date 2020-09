Se llega a la Presidencia por la victoria en Gobernadores – Víctor Maldonado – Opinión

.

 La condición para cumplir por un candidato presidencial de la centroizquierda es que debe querer ganar. No se trata de servir a otro propósito loable, pero distinto. A la Presidencia se llega con vocación, no por obligación o por encargo.

 Se puede decir que este sector político está retrasado en relación a la izquierda y la derecha. Los otros sectores tienen perfilados sus liderazgos, pero cualquiera que vea los porcentajes de adhesión, advertirá que cada cual está en su “ámbito natural” y no está desbordando sus nichos originales. Es como si se estuviera esperando a conocer el conjunto de participantes antes de decidir.

 Se necesitan personas dispuestas a remontar desde abajo, que confíen en las virtudes de la propuesta política que se representa y con capacidad de reunir voluntades a lo largo del camino. La candidatura es mucho más un punto de partida que un punto de llegada. No es el reconocimiento a una trayectoria política, porque un largo servicio público se corona con prestigio y consideración ciudadana, mas no con puestos ejecutivos.

 No se trata de imaginar al abanderado(a) como candidato(a), sino ejerciendo el puesto de Presidente por cuatro años y dejando un legado digno de las esperanza que se depositan en una persona. Como nadie destaca del resto con anticipación, podemos convertir ese hecho en una ventaja.

 No se trata de proyectar mejor a alguien ya posicionado, sino de esforzarnos por proyectar a quien sea el mejor para el puesto. De este modo, estaremos seguros de irnos fortaleciendo por el camino, en vez de ir debilitándonos en el trascurso de la campaña. Siempre ha sido mejor trabajar para que alguien con muchos méritos se haga conocido, que aportar con alguien conocido, pero sin los méritos que requiere tener para el primer puesto de la política chilena.

 Se trata de escoger personas meritorias, con la capacidad de empezar una etapa que aspire a proyectarse en el tiempo. Bajo esta condición, que se presenten cuantos quieran, porque la competencia irá mostrando lo viable y atractiva que puede ser una propuesta capaz de avanzar en equidad y asegurar estabilidad.

 Lo que los partidos de centroizquierda no pueden hacer, porque sería éticamente reprochable, es presentar candidatos para hacer “como si” estuvieran concursando, pero en realidad preocupándose de consolidar su representación parlamentaria, municipal y regional. Eso se siente y no entusiasma a nadie.

 Por fortuna, hay un procedimiento para saber si está presentando una candidatura presidencial en serio. Ocurre que el resultado presidencial quedará predeterminado por el resultado previo alcanzado en las elecciones de gobernadores regionales. Si la oposición confluye en un nombre en esta votación decisiva, establecerá un precedente de apoyo mutuo que se replicará con posterioridad. Ninguna otra elección se presta para ello ni produce este efecto.

 Si la candidatura tiene otros propósitos, si se emplea un doble discurso y la prioridad no es ganar, entonces este dato no importará. Pero quien quiere alcanzar la Presidencia hace el camino completo para ganar, y eso incluye el asegurarse, desde ya, que todos los demás integrantes de la oposición tendrán razones para apoyarlo(a) en segunda vuelta. Y eso sí que no tiene vuelta.

Víctor Maldonado R.

Primarias y programa presidencial

Dirigentes de oposición rechazaron la idea de Jadue de “amarrar” programa presidencial a resultado de primarias

 Daniel Jadue, alcalde de Recoleta (PC)

 “Vayamos todos a la primaria y que el programa que gana la primaria se convierta en columna vertebral del programa que acordemos entre otros”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 Respondiendo a Jadue que lo mandó “a aprender lo que es la democracia”: “El bullying político no es gratis, y así no se hace unidad. El alcalde tiene que acostumbrarse al debate democrático, de ideas, y no a las descalificaciones”.

 “Jadue dispara contra la DC, contra el PS, contra el PPD, contra el FA, califica a la izquierda de socialdemocracia neoliberal. Y no olvidemos que ataca a la expresidenta Bachelet por Venezuela, y cuando se le responde con firmeza se victimiza alegando anticomunismo”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “No estamos dispuestos a ir a una primaria presidencial donde el que gana se lleva el programa para la casa”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “Es una polémica artificial. Siempre el candidato ha puesto su sello al programa. Si pusiéramos como condición un acuerdo previo y completo sobre el programa, esa primaria sí sería una competencia de rostros, y en lugar de definir un liderazgo, estaríamos eligiendo un gerente”.

 Senador Francisco Huenchumilla (DC)

 “La pregunta es cómo logramos unidad, y eso no lo podemos hacer solo en torno a una persona, por muy simpática que sea, sino en base a lo que queremos plantear al país, y eso se expresa en un programa común”, y que “la persona la elegiremos en la forma en que se acuerde; por primarias o como sea”.

 “No tengo rollos con el PC ni con nadie; la gente decide. Eso sí, si él piensa que puede ser el centro de la unidad de la centroizquierda no es fácil; no es lo que deseo, solo hago un punto”.

 Senador Felipe Harboe (PPD).

 “Las primarias sirven para decidir entre candidatos que tienen valores comunes, creo que no es el caso, y es muy legítimo encontrarse en primera vuelta”. A Jadue “le falta templanza para enfrentar decisiones relevantes. Está en una permanente disputa y agresión a quienes no pensamos como él. Chile necesita unidad y prudencia”.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 “Uno no puede pensar que a una primaria vayan siete candidatos y que el que gane con un 16% imponga su programa a los demás. Esa alianza está destinada a fracasar”.

 “Está hablando demasiado y no le conviene cuando se está recién desplegando”.

 “Necesitamos una alianza muy amplia y nadie puede pretender imponerles su programa a los demás; ya no son los tiempos de la Unidad Popular, donde todos pensábamos más o menos lo mismo, y el programa tiene que representarnos a todos”.

