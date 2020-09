Una derrota sin padres ni herederos – Víctor Maldonado – Opinión

 Desde que la derecha se divide, la opción Rechazo en el plebiscito deja de tener sentido. No es únicamente una alternativa derrotada desde el inicio, también es que no puede tener continuidad. Se dice que la derrota no tiene padres, pero lo cierto es que tampoco tiene herederos.

 Si, con sentido positivo, los conservadores hubieran aceptado el cambio constitucional como un hecho de la causa, más les valía usar todo el tiempo en perfilar sus opciones intransables, trasladando el debate a los contenidos.

 Hubieran convertido esta consulta popular en un gran gesto de unidad y, sintonizando con este ambiente, podrían presentar sus puntos de vista sin lastres ni tropiezos previos.

 Mediante este procedimiento podían ganar, poco o mucho, pero siempre estarían ganando en alguna medida. En cambio, ahora, solo pueden perder tanto en votos como en calidad de convivencia al interior de su conglomerado.

 La situación queda todavía más comprometida. El Rechazo obliga a realizar una argumentación negativa, señalando que el triunfo del Apruebo traería grandes penurias al país, incluida la expansión de la violencia. Esto trabaja en contra de los propios autores de este libreto sin relato.

 Simplemente no es efectivo lo que dice el senador Juan Antonio Coloma: “Mientras más votos saque el Rechazo, más opción tenemos de influir en el futuro de Chile”. Lo que puede influir es una derecha unida, es decir, un logro político, no un rechazo que no habrá cómo interpretar ni tiene continuidad.

 Como se sabe, la derecha dura siempre está augurando un nuevo apocalipsis a la vuelta de la esquina. El problema es que, cuando sea derrotada, se puede producir es una desmovilización de los partidarios de contener los cambios, tanto si se creyeron su propia propaganda como si los presagios no se ven verificados en la práctica.

 Longueira vio, lucidamente, el callejón sin salida al que se dirigían. Su propuesta era de lo más sensata para los intereses de su sector, pero al combinar una estrategia viable con la imposición simultánea de su inviable liderazgo dejó las cosas tal como estaban antes, aunque un poco más confusas.

 En efecto, se había perdido la última oportunidad de reagrupamiento oficialista, puesto que se conoce la salida a la división interna, pero esta llega tarde, mal y a través de un mensajero que se presentó tan unido al mensaje que no dejó en el oficialismo más alternativa que rechazar y dejar fuera de juego a ambos.

 De manera que entramos a un plebiscito que tiene dos opciones, pero solo una de ellas se puede decir que es un punto de partida para la etapa que sigue. Por lo mismo, lo que está en cuestión es la fuerza con que se afirma colectivamente el paso de una nueva etapa de nuestra historia.

 Como se puede observar, la derecha entra a remolque y en actitud de contención a esta nueva fase. Razón de más para proyectar este triunfo inicial en el ciclo de elección que protagonizaremos en una rápida sucesión. La derecha no pudo evitar dividirse en una materia fundamental, así no se puede dar gobierno a un país y lo saben. Lo que están perdiendo es mucho más que un plebiscito.

Víctor Maldonado R.

Primarias de la oposición

Los partidos de Convergencia Progresista instaron a primarias amplias

 Declaración firmada por Álvaro Elizalde, Heraldo Muñoz y Carlos Maldonado

 “1) Reafirmamos nuestra decisión de promover acuerdos amplios, con todos los partidos y movimientos de centroizquierda, para enfrentar unitariamente esos desafíos electorales, impidiendo de tal manera, que la derecha, siendo una fuerza política socialmente minoritaria y refractaria a los cambios, pueda obtener una sobre representación institucional que obstaculice la voluntad de cambio claramente expresada por la ciudadanía”.

 “2) En tal sentido, expresamos nuestra voluntad de impulsar y participar, como Convergencia Progresista, en primarias amplias de la oposición, e invitamos a los partidos y movimientos agrupados en Unidad para el Cambio, en el Frente Amplio, a la Democracia Cristiana y, en general, a todas las fuerzas y sectores del más amplio espectro del progresismo, a sumarse a este propósito, para que sea la ciudadanía la que defina los nuevos liderazgos comunales y regionales de la centroizquierda, que enfrentarán a la derecha en la elección de Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores(as) Regionales”.

 “3) Entendemos las primarias de la oposición en su conjunto como un mecanismo idóneo y participativo para lograr la unidad y la suma de fuerzas necesarias para construir mayorías. Por ello, propiciamos la realización de primarias amplias y no parciales, pues esto último no contribuiría a la unidad, sino, por el contrario, consolidaría la división de las fuerzas progresistas”.

 “4) De no existir las voluntades o condiciones necesarias para la realización de primarias amplias de la centroizquierda, seguiremos empeñados en construir unidad, y trabajando para lograrla”.

Vamos a primarias

El PDC ratificó su posición respecto de las elecciones primarias.

 “1. La Directiva Nacional del PDC ratifica la declaración unánime del Consejo Nacional del partido, en orden a proponer las elecciones primarias como el mecanismo a emplear para que toda la oposición llegue a tener un solo candidato o candidata para cada una de las elecciones uninominales, es decir, de alcaldes, gobernadores regionales y Presidente de la República”.

 “2. La Democracia Cristiana manifiesta su satisfacción con que los presidentes de los partidos de Convergencia Progresista (PS, PPD, PRSD) concuerden en la misma posición, al “promover acuerdos amplios, con todos los partidos y movimientos de centroizquierda”, propósito en el que coincidimos”.

 “3. Insistimos y nos unimos al llamado a las demás fuerzas políticas de oposición a concertar los acuerdos necesarios para que, a la brevedad, dada la premura que nos impone el calendario electoral, podamos llegar a las candidaturas únicas que el país merece y la oposición requiere”.

 “4. Desde ya manifestamos nuestra disposición a concretar este acuerdo e invita a los todos los partidos de oposición a manifestarse en el mismo sentido”.