Aguas Magallanes pondrá a disposición sus cajas para recibir aportes de las Jornadas por la Rehabilitación

Sumando un nuevo canal de recaudación, que permita facilitar la entrega de aportes de los vecinos a las jornadas por la rehabilitación, Aguas Magallanes dispuso las cajas de recaudación internas en Punta Arenas y Puerto Natales, donde los clientes podrán aportar a esta noble causa.

Al respecto, Johanna Reyes Neira, gerente de Clientes de la compañía, señaló que “hemos concretado este convenio de colaboración -que estará vigente hasta el viernes 18 de diciembre- como una forma de apoyar esta gran obra que, desde hace 33 años, lleva adelante el Club de Leones Cruz de Sur”. Lo anterior indicó, “especialmente para aquellas personas que prefieren canales presenciales para el pago de sus cuentas y de esta forma poder colaborar con las jornadas”, precisó. Así de manera segura y transparente, el aporte quedará registrado en el recibo de pago de cada cliente.

La ejecutiva destacó que, durante los próximos días, Aguas Magallanes distribuirá junto con la boleta, un volante informativo indicando los canales y vías disponibles habilitados por el Club de Leones Cruz del Sur, para aportar con las jornadas.

Por su parte, José Rosales Galindo, presidente del Club de Leones Cruz del Sur, agradeció el compromiso de Aguas Magallanes, sumando sus centros de recaudación de dinero para poder alcanzar el desafío de este año. “Si bien no hemos establecido una meta como propósito de esta jornada número 33, sabemos que el compromiso es alto para con nuestros centros de rehabilitación. Rehabilitar no es simple, no es barato. En estos momentos estamos sosteniendo costos de operación que superan los $3.300 millones anuales y las Jornadas por la rehabilitación significan históricamente un 22% del total de nuestros costos de operación”, detalló, dando cuenta de la importancia que tiene el compromiso de la comunidad y del sector privado para la continuidad de esta obra.