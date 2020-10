BiblioRedes ofrece 22 cursos gratuitos y online para aprender programación

Personas de todas las edades de cualquier región de Chile y el extranjero pueden comenzar a programar desde su hogar inscribiéndose en www.jovenesprogramadores.cl. La iniciativa incluye tutoría y certificación.

“Jóvenes Programadores”, es un programa de BiblioRedes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, creado con la intención de que todas las personas puedan acceder a clases gratuitas de programación online y adquieran las herramientas necesarias para el mundo digitalizado en el que estamos viviendo.

Dada la contingencia, estudiar desde casa se ha hecho una tendencia que suma cada vez más adeptos, sobre todo porque permite aprender y profundizar en diversos conocimientos dependiendo del tiempo que tengamos disponible. Jóvenes Programadores se sitúa en el centro de esta modalidad en la que se pueden estudiar más de 20 cursos gratuitos y que permite aprender a programar a través de Scratch, los lenguajes JavaScript, CSS, Snap, Python, PHP y PHP2 y crear tus propias aplicaciones móviles para Android con App Inventor.

Desde marzo de 2020 hasta la fecha se han alcanzado las 60.000 matrículas a nivel nacional. En el caso de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, más de 1.200 personas están participando, como es el caso de Aciel Muñoz, profesor de inglés y tecnología: “Soy profesor de inglés y tecnología, por lo que he estado aprendiendo más sobre tecnología. Primero hice el curso de Scratch y ahora estoy en el que sigue. Me parece excelente la iniciativa, la plataforma es amigable y comprensible para la gente que no tiene conocimientos en programación, es súper llevadera ya que se puede ir aprendiendo de forma autodidacta. De hecho, la ayuda que generan es genial para mí ¡Me parece un 7.0!”

Otra de las novedades es el curso de “Ciberseguridad ciudadana: autocuidado para el siglo XXI”, el cual entrega los conocimientos más esenciales sobre ciberseguridad, privacidad y datos personales para interiorizarse en los resguardos que todas las personas deben tener en un mundo donde la información está interconectada a través de sistemas digitales.



Cabe destacar que Jóvenes Programadores obtuvo el primer lugar del Premio de Innovación en Educación Científica en la categoría TIC’s, galardón entregado por la Fundación Ciencia Joven y la UNESCO.



Toda la información sobre el programa, puedes encontrarla en el sitio www.jovenesprogramadores.cl.