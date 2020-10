Cuando una estrategia adopta un partido – Víctor Maldonado – Opinión

 Como corresponde, ha sido Guillermo Teillier quien ha salido a explicar la estrategia que seguirá el PC en el actual escenario político. Ha dicho tres cosas: que mantendrán su diferenciación con los partidos de centroizquierda; estima que esta diferenciación permitirá potenciar la candidatura presidencial de Daniel Jadue y que buscarán un acercamiento al Frente Amplio.

 Esta es la posición asumida por el PC tras el fracaso de las negociaciones opositoras. Tellier lo describe con mucha objetividad, ajustándose a los hechos: “Fuimos invitados a conversar respecto de un acuerdo por omisión y de primarias para gobernadores”. “Y eso estuvo así hasta poco antes de cerrar la discusión”.

 En efecto, en esto consistió el intento de acuerdo hasta casi el final. Propiamente las tratativas no concluyeron, puesto que la mesa de negociación se levanta al percatarse que los presidentes de los partidos del FA estaban ya en el Servel.

 El interés del PC por un acuerdo unitario se mantuvo hasta este abrupto término. Tanto es así, que cuando se hace abandono de la sala de reuniones, era el único partido que se mantenía representado por su presidente y secretario general. El acuerdo era lo preferible, pero no se logró.

 El PC es un partido con demasiados años de historia como para que un traspié lo deje sin conducta. Asume la opción que queda disponible, sin quejas. Más que un partido adoptando una estrategia, nos encontramos con una estrategia que adopta a un partido. Tellier sabe lo que eso significa y de inmediato marca las fronteras. La distancia se pone con la antigua Concertación (“van en decadencia y eso lo van a decir las urnas. No era cómodo estar ahí”); el acercamiento es con el Frente Amplio (“hay en ambos sectores la disposición a llegar a acuerdos políticos, pactos son más complejos”).

 La lección ha sido aprendida, hay que ponerse en todos los casos, y si en este “polo antineoliberal” no es posible concordar una primaria, “tendríamos que llegar a primera vuelta”. El punto crítico es la casi soledad en que se encuentra hoy el PC y tiene conciencia de ello. El único quiebre en la lógica de Tellier ocurre cuando le hacen presente esa situación y reacciona con dos frases sucesivas que no se condicen: “El FA también quedó aislado” y “no nos sentimos aislados”.

 Un resultado práctico de la línea política es el modo particular con que enfoca el tema de la violencia. En palabras de Tellier: “Si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré”.

 No “se propone siniestramente ir violentamente a la calle”, es más, Tellier aconseja a los suyos que “traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente”. En estricto, lo que dice es: “así como se hace un sinónimo de violencia con manifestación social, nosotros no podemos condenar la manifestación social”.

 El PC no está anunciando una escalada de violencia, sino aglutinando a su base de apoyo, ese es el dato político clave. No busca caer simpático con su postura, no tiene muchos amigos que cuidar y busca su sobrevivencia política. Es un partido que va a privilegiar la unidad interna para enfrentar un momento difícil. La paradoja es que el partido tiene un candidato presidencial bien posicionado, pero corre mucho riesgo en las otras elecciones. El PC le está hablando al PC.

Víctor Maldonado R.

Acusación constitucional contra Mañalich

La oposición no logró el quórum y la acusación constitucional fue rechazada en la Cámara de Diputados.

 Diputada Marcela Hernando (PR)

 “Estoy absolutamente convencida que el ministro no cumplió su deber”, “con su actuar temerario, soberbio e intransigente puso en riesgo grave la salud de la población”.

 “En virtud de decisiones mal tomadas o no tomadas hoy tenemos que lamentar la muerte de miles de personas, muchas de las cuales bien podrían haberse salvado si el ministro hubiera tomado las medidas adecuadas en los tiempos adecuados”.

 Diputada Karol Cariola (PC)

 «¿Qué clase de sociedad apuesta a generar inmunidad a costa de la vida de las y los más débiles? Esto es inaceptable».

 Diputada Camila Vallejo (PC)

 «Espero la justicia y el ministerio público puedan hacer más que el Congreso, que para variar queda al debe con lo que pide la ciudadanía».

 Diputada Daniella Cicardini (PS)

 Han sido notables «las incongruencias en el manejo de las cifras, del ocultamiento de datos».

 Diputado Iván Flores (DC)

 En su cuenta Twitter: «Cuando hay una oposición fuerte, los Gobiernos están obligados a hacer bien la pega. Cuando la oposición se debilita, el Gobierno hace lo que quiere y eso es lo que nos está pasando y votamos en abstención: ni chicha ni limoná (sic)».

 Diputado Pepe Auth (independiente)

 «Lo de Chile (el manejo de la pandemia) es un debate de política pública y de desacuerdo con un estilo de gestión, no da para cargarle a Mañalich los fallecidos e inhabilitarlo por 5 años».

 Diputada Claudia Mix (Comunes)

 «Hemos vuelto a confirmar esa tesis de desconfianza, no somos capaces de ponernos en sintonía con el abandono y el dolor de la gente». «Hoy día lo que ha hecho este Congreso es estar del lado de un exministro que oculta datos».

 Diputado Giorgio Jackson (RD)

 «¡Qué vergüenza! Entre oficialismo y algunos sectores de «oposición» declaran inadmisible la acusación constitucional y dejan libre de responsabilidad política (formal) a Mañalich».

 Diputada Maya Fernández (PS)

 Lamento «la falta de unidad frente a la necesidad de respuestas y responsabilidades en una gestión de pandemia que fue y sigue siendo abismantemente deficiente».

 Diputado Gabriel Silber (DC)

 «Una cuota de sentido común es buena en la oposición».

 Diputado Ricardo Celis (PPD)

 “Cientos de chilenos y chilenas debieron pagar el costo de un mal manejo de la autoridad sanitaria durante su ejercicio al inicio de la pandemia, pues acá se debió cautelar la vida y el bien común de todos».

Compartir Pin 0 Compartir