M. Lawner: La actual Constitución no menciona la palabra vivienda

El arquitecto Miguel Lawner fue invitado al programa «Primera Línea» de Radio Nuevo Mundo Patagonia el viernes 2 de octubre. Estos son extractos de parte de sus declaraciones:

«La obra que realizamos durante el Gobierno del Presidente Allende, pasan los años, y parece que cada día crece más. Después de un período tan terrible de tergiversaciones mostruosas durante la dictadura y posteriormente durante los primeros años de este período que se ha dado en llamar transición a la democracia, en la cual efectivamente se conocieron las realizaciones de ese gobierno, el recuerdo de la obra del Gobierno de la UP parece que creciera cada dia.

«Curiosamente también se ha visto un gran arraigo internacional, aparentemente por la pandemia que ha puesto en discusión el modelo neliberal a nivel mundial. Vuelve a aparecer la experiencia nuestra como una posibilidad de enfrentar el futuro. Por ejemplo, una editorial del diario Washington Post titulo: «O perece el capitalismo o perece la humanidad». Esto, como consecuencia de los excesos a lo que llegó el sistema neoliberal impuesto en forma salvaje en los últimos 40 años con la explotación de los recursos naturales e forma absolutamente desbordada, creando conflictos ambientales serios, peligrosos con desprendimientos de los glaciares, el incremento increíble de la desertificación.

«Se han ido generando anualmente incendios forestales descomunales no se habían fregisttrado en la historia de la humanidad, huracanes que azotan el sudester asiático y también los EEUU y el Caribe que alcanzan una magnitud desconocida hasta entonces. Nosotros tenemos ahora un nivel de marejadas en el Pacífico que hasta hace muy poco tiempo no las conocíamos. En consecuencia está claro que al término de la pandemia, la humanidad difícilmente seguirá siendo como era antes de la pandemias.

«En esta situación, curiosamente aparece la experiencia nuestra como una alternativa absolutamente racional porque, de todos los procesos revolucionarios que tuvieron lugar durante el siglo XX no hay ninguno que subsista en la memoria histórica de los pueblos como el nuestro. Hasta el día de hoy, con motivo del 4 de septiembre -y en algunos casos con motivo del 11 de septiembre- se sigue colocando el nombre de Salvador Allende a plazas, calles, monumentos en diversos lugares del mundo. En París hay 62 calles, en las diferentes comunas, que llevan el nombre de Salvador Allende. Ya es imposible desconocer la magnitud de la obra que realizamos.

«Nosotros nacionalizamos la principal riqueza del país, recurriendo a mecanismos legales, y si bien los yanquis no aguantaron e hicieron todo lo posible, con los procedimientos que fueran, para recurrirlo, negarlo, la legitimidad de ello se impuso. Completamos el proceso de Reforma Agraria que se había iniciado durante el gobierno de Frei Montalva. Quiero decir que nosotros cuando planteamos el proceso de Reforma Agraria pensamos concluirlo al términjo del gobierno del Presidente Allende, en 1976. Nos pilló del golpe militar y no quedaba ningún solo latifundio en el país. Un proceso que no obstante que la dictadura pretendió desconocer o revertir, vendiendo a los campesinos -porque nosotros no les entregamos la propiedad de la tierra, sino la forma de asentamientos- con el objeto de generar producción colectiva de la tierra. La dictadura pretendio parcelar la tierra, como un subterfugio para apropiarse de ella, pero esta vez no la tifundista. Los inversionistas cambiar la estructura atrasadísima, gracias a lo cual hoy tenemos una agricultura avanzada de la producción hortofrutícola y vinícola, gracias a la Reforma Agraria.

«En consecuencia la magnitud de las transformaciones que nosotros iniciamos, tal como lo concebimos en años previos, por una vía pacífica, analizando cuidadosamente los procesos sociales y en esto fue fundamental el rol que jugó el Partido Comunista que desde el XI y XII congreso fue planteando la factibilidad de llegar al poder por esta vía.Había razones fundadas de que se podía acceder al poder por esta via y así fue.Nosotros no podemos sino estar orgullosos de lo que hicimos y pasan los años y pafreciera que estamos mejor.

Política de viviendas

«Por ejemplo, nosotros en Vivienda construimos lo que nunca antes se había construido en Chile.Construimos en mejor calidad y cantidad. El mejor período anterior fu el primer año del gobierno de Frei Montalva, en 1965, cuando se construyeron 52 mil unidades habitacionales. Nosotrosm en el año 1971 construimos 100 mil viviendas, no soluciones habitacionales como le gusta llamar en este gobierno a las b asuras desechables que se construyen. Cierto que no pudimos mantener ese ritmo por las dificultades que se nos fueron presentando, sin embargo en el período de los 1000 días construimos 180 mil viviendas. Recuperamos el Parque O´Higgins que estaba abandonado por mas de 30 años, el principal pulmón verde histórico que tenía la ciudad de Santiago. Lo transformamos en lo que es ahora, talando 2 mikl árboles que no se regaban desde hacía 30 años. Con esa leña aserrada hicimos juegos infantiles, bancos de plazas y plantamos plantas y arbustos, la pista de hormigón calculada para que resistiera el peso de los blindados, a petición del general Prats.

Construimos, además, los balnearios populares, una iniciativa pedida expresamente por el Presidente Allende. Cuando estábamos preparando las primeras 40 medidas con un equipo multidisciplinario con profesionales y trabajadores. Incorporamos como medida 29 -creo- el turismo popular. Se construyeron 16 en las mejores playas de Chile desde Iquique hasta Lota, cada uno de ellos para 500 personas, con comedores populares colectivos para que las compañeras vayan a descansar también, nos dijo el presidente Allende.

Vino el golpe y las FFAA se repartieron los balnearios populares como un botín de guerra. 4 para la Fach, 4 para al Armada, 4 para el Ejército y otros para campos de concentración como Ritoque y Puchuncaví. Un tercero, en Rocas de Santo Domingo donde Manuel Contreras entrenó a personal de la DINa y después CNI con asesores brasileros en torturas, desapariciones y otras prácticas con norteamericanos. Bajo el gobierno de Aylwin tomó posesión la DINE, dirección de inteligencia del Ejército. Ante la petición de designarlo Monumento Nacional el 2012, el Ejército lo demolió, el último balneario que había sobrevivido en democracia.

Dawson y el «palacio de la risa»

La junta militar eligió isla Dawson para concentrar a los dirigentes y simpatizantes de la UP después del golpe en Magallanes, pero también aprovechó de instalar allí al grupo de prisioneros políticos.mas representativos, ministros de estado y altos funcionarios del gobierno popular.

La isla está sometida a un encajonamiento de los vientos en el corazón del Estrecho de Magallanes y varias veces el viento nos levantó, además que tiene un régimen de lluvias en general torrenciales. Presos y todo pero el escenario era espectacular, increíble, con los cúmulos de nubeas pasando a gran velocidad, las bandurrias, la cantidad de caiquenes. La isla estuvo poblada por bosques nativos de coigues, extinguidos por explotación forestal aunque tenían entre mil y tres mil años de vida. Destruido en 3 años por la empresa forestal Gente Grande.

Fuimos obligados a un régimen de trabajo forzado, todos los días, bastante duro en algunas ocasiones. Una alimentación que en los 8 meses que estuvimos, en promedio los presos perdimos entre 8 a 20 kilos de peso. Hubo trado diferenciado con guardias que nos sometían a vejaciones y otras más razonables. Nos sacaron de ellí el 8 de mayo de 1974 solamente gracias a la presión internacional.

Quiero decirles que hoy día apareció en la prensa el llamado para licitar el informe sobre el estado en que quedó el edificio de Avenida colón 620. Ellos convocan a una evaluación después del incendio del inmueble. El equipo que ha trabajado conmigo en este proyecto de Museo y Sitio de Memloria está dispuesto a presentarse y tenemos la impresión que la idea es concluir que el edificio no tiene recuperación y habría que demolerlo. Tenemos la obligación de defenderlo, por respeto a la memoria histórica para siempre, la existencia de ese edificio en Magallanes.

Derecho a la vivienda

Cuando llegó el equipo de Milton Friedman a instalar el neoliberalismo bajo dictadura en Chile, Arnold Harberguer fue encargado de introducir los cambios en el ministerio de la Vivienda. Bajo el punto de vista de que el Estado sería ineficiente como productor de bienes y servicios, todo esto debe transferirse a la iniciativa privada. Con ese pretexto, el ministerio de la Vivienda fue absolutamente desmantelado.

Siempre el Estado fue el constructor de las políticas de viviendas, desde 1906, con la primera ley de viviendas populares, hospitalarias y educacionales. Después se convocaba a la empresa privada solamente a construir sobre la base de planos, estudios y autorizaciones del Estado para beneficio social. Todas unidades vecinales, con espacios de esparcimiento, áreas verdes y para espacios comerciales. Por ejemplo, la Villa Olímpica y la Villa Frei se hicieron en estos términos bajo el mandato del gobierno de derecha de Jorge Alessandri.

La vivienda digna tiene que ser un derecho y no tiene que depender de las disponibilidades económicas de cada cual Con los cambios que introdujeron loos Chicago Boys, se hace imposible que el Estado sea el conductor de las políticas económicas. Hay artículos de la C onstitución como el 19 del Capítulo III, números 21 y 24 que son categóricos en la campo de la vivienda. Uno de ellos impide lo que llaman Estado empresario y el otro entrega valores a la propiedad de tal naturaleza que hace imposible adquirir o expropiar un terreno.

Este es un capítulo fundamental que nosotros tenemos que acabar. Hay que demoler esas disposiciones que impiden que el Estado cumpla un rol ejecutivo, conductor de la planificación física, que no existe en este país, porque es un obstáculo para la inversión privada.

Tenemos la esperanza que el plebiscito y la convención constitucional supere a la actual Constitución donde la palabra «vivienda» no existe, no se puede hablar del derecho a la vivienda si no se menciona la palabra siquiera.