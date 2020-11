Autoridades llaman a consumir productos hortofrutícolas regionales, utilizando la plataforma “Mercado Campesino”.

Seremi de Agricultura, Alfonso Roux, hace un llamado a la comunidad Magallánica a consumir los productos hortofrutícolas regionales para reactivar la economía familiar campesina y privilegiar una alimentación saludable.

Con videos para promocionar el consumo de productos regionales, desde el gobierno regional se han coordinados esfuerzos con la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INDAP, para promocionar la venta de los productos regionales, cuyas ventas se han visto afectadas por la prolongada cuarentena ante la pandemia por el Coronavirus-19.

Así mismo, la Intendenta regional Jennifer Rojas, manifestó: “Estamos realizando un trabajo en conjunto con la Seremi de Agricultura para poder ayudar a nuestros agricultores a quienes han estado muy afectados estos últimos meses producto de la pandemia, para que puedan vender sus productos que además son regionales, son frescos para llegar a nuestros hogares; así que los invito a seguir las redes sociales de Intendencia para poder ver quiénes son estos agricultores y poder ayudarlos a levantarse”.

Por su parte el Seremi de Agricultura expresó: “Estamos reforzando el mercado campesino on line en las redes sociales regionales”, se trata de un espacio virtual donde se puede hacer directamente los pedidos de verduras y hortalizas, tomando contacto con las productoras. Agregó la autoridad del agro: “Hoy quiero hacer una invitación a todos ustedes, para que ayuden a nuestros pequeños empresarios, a nuestros emprendedores, específicamente aquellos que se dedican a la agricultura, ellos producen, hortalizas, verduras y frutas de excelente calidad: son frescas, son saludables y no utilizan productos químicos, por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, también tiene una gran ventaja respecto de otros productos. Hacemos una invitación a elegir vivir sano. Consumir verduras, consumir hortalizas, hacen bien a nuestra salud.”

“Mercado Campesino”, es una vitrina virtual, que corresponde a una iniciativa regional que potenció INDAP para colaborar en temas de comercialización y que está disponible en las redes sociales de Facebook de: INDAP Magallanes, Seremi Agricultura Magallanes, Intendencia Magallanes; además de publicaciones especiales en diversos medios de comunicación que han empatizado con los agricultores para promocionarlos, que pueden visitarla en: https://adobe.ly/3ktUmmT

Ventajas comparativas de las verduras regionales

Patricia Delgado, agricultora y Presidenta del Consejo Asesor Regional de los agricultores de INDAP, tiene su parcela en el sector de Pampa Redonda y ha sido como la gran mayoría de los pequeños agricultores, afectada en su economía familiar producto de la pandemia, sin embargo, dice: “ creo que el 25 de noviembre o el 30 ya estamos con todo, saliendo con nuestras primera producciones de frutillas”.

“Espero que nos vaya bien, espero que podamos tener una buena producción y, invitarlos a todos también a consumir, cada vez que les ofrezcamos productos regionales, considerar que es un trabajo arduo que hemos esperado muchos meses para poder tener esta producción, así que apoyar al productor regional”. Agrega Patricia, que es importante que la comunidad regional “considere el producto regional, que es de una mayor nutrición, que tiene un producto de mejor sabor, mayor salud para su organismo, normalmente podemos cosechar y entregarlo en el día… Yo aquí no pongo químicos todo está trabajado de una forma lo más orgánica posible, si bien, ven plástico, pero básicamente es para poder controlar malezas y ese tipo de cosas y no poner herbicidas. A consumir con toda la confianza del mundo y aprovechar los productos porque tienen muchísima concentración de nutrición, tiene vitamina C, tiene muchísimas otras nutrientes, es anticancerígena la frutilla, no le voy a decir todos los beneficios que tienen el resto de los otros frutales, pero tengo por seguro que todo lo que se produce en la Patagonia es lo que organismo necesita.

Pedro Salazar y Mónica Cárdenas, son un matrimonio de agricultores del sector de leñadura que han apostado a una producción sin uso de químicos aprovechando todos los residuos orgánicos de su parcela. Mónica, usuaria de Indap manifestó: “Nuestra granja ecológica que tenemos acá, está enfocada a la agricultura autosustentable y tratar de llegar a ser orgánica. Nuestros cultivos son todos sin químicos ni pesticidas, estamos enfocados a la salud, a que la gente coma sano para que la gente se acostumbre a comer verduras, verduras verdaderas digamos sin pesticidas, y aportar un poco a la comunidad, para eso estamos trabajando en pequeña escala, pero logrando más adelante tener más implementación, más de invernaderos para tener un poco más de capacidad de venta. Esa es nuestra misión en estos días de pandemia”.