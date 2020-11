Consejero Regional Miguel Sierpe reitera disculpas públicas a Gremios de Comercio y Turismo de Puerto Natales

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Durante el desarrollo de la reunión de la Comisión Turismo del Consejo Regional efectuada este miércoles a través de videoconferencia, realice una llamada telefónica en la cual exprese desafortunados dichos respecto de la reunión que se estaba llevando a cabo, estas expresiones fueron escuchadas al dejar micrófono abierto.

Como Consejero Regional, reitero públicamente mis disculpas las cuales emití en el mismo momento, dirigidas a cada uno de los representantes de los gremios del Comercio y Turismo que estuvieron presentes en la reunión mencionada.

“Quiero con humildad pedir disculpas a todos quienes pude ofender, yo estaba en una conversación telefónica privada, reconozco haber cometido un error con mis dichos al expresarlos en forma descuidada y vulgar. Entiendo que no existe explicación que pueda ser suficiente y logre justificar el episodio pero también lamento la utilización mal intencionada que se le ha dado a mis palabras porque no solo ahora, sino de toda una vida tengo relaciones de amistad con muchos Natalinos. También en Puerto Natales son testigos de que he llegado hasta la Contraloría General de la República para defender sus derechos.

Asimismo debo reconocer mi ofuscación al comprobar que están llegando al seno del CORE muchas organizaciones con la idea equivocada de que en el Consejo se pueden solucionar temas que en realidad no nos corresponden y aunque comprendo y comparto la desesperanza que la gente aprecia en las políticas públicas y la falta de soluciones concretas a sus problemas, debemos ser honestos y no crear falsas expectativas con las necesidades de la gente.

Admito que no fue la manera correcta de expresarlo y entiendo el profundo dolor que provocaron mis palabras, quienes me conocen saben que esas desafortunadas declaraciones no representan mi verdadero compromiso y sentir con la región de Magallanes y sus provincias lo cual he intentado dejar impreso en cada una de mis acciones y decisiones en el trabajo efectuado durante muchos años de trayectoria en el Consejo Regional.

Finalmente señalar que este tema solo me involucra a mí y no al Cuerpo Colegiado. En mi conversación telefónica mencione palabras que no me representan y me arrepiento de ello. Reitero mis disculpas, en especial a las mujeres dirigentes del Comercio Detallista presentes en la reunión”.

Miguel Sierpe Gallardo

Consejero Regional