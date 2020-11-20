Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 20 noviembre 2020

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 20/11/2020 HORA: 08:30.
|Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
|*Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo. *Comunas en Cuarentena: Punta Arenas desde el 21/08/ y Natales desde el 11/09. *Comuna de Porvenir en Fase 2 desde el jueves 12/11 a las 05:00 horas. * *Intensidades y denominación de viento en km/h.: Viento débil: de hasta 55 km/h; Viento normal: de entre 56 a 80 km/h; Viento moderado de entre 81 a 94 km/h; Viento fuerte de entre 95 a 120 km/h; Viento intenso: +120 km/h.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
CENCO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: SECA.*ADUANA SANITARIA: EN MUELLE PRAT, MUELLE MARDONES Y TERMINAL TRES PUENTES Y AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: SECA.*RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: SECA, RIPIO SUELTO Y BACHES.*RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIA RÍO SECO
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: SECA. KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: SECA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA. PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN. RUTA Y-50: RUTA: SECA, CON PRECAUCIÓN POR BACHES.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|x
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: SECA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA.KM 146 PUENTE PENITENTE: SECA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|RUTA Y-405: SECA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y- 455: SECA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. RUTA Y-485: SECA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: SECA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA MONTE AYMOND
PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA.SECTOR TOBOGANES: SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.
*CONTROL SANITARIO RUTA CH-255, EN LOS SECTORES DE KIMIRIAIKE Y A LA ENTRADA DE VILLA O’HIGGINS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
| SIN NOVEDADES.
*BARRERA SANITARIA EN EL SECTOR DE PUERTO BORIES.*ADUANA SANITARIA TERMINAL DE BUSES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO *BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL
|RUTA CH-250: SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: SECA.RUTA Y-315: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: SECA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: SECA.RUTA Y-290: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA, CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.*ADUANA SANITARIA EN TERMINAL BAHÍA CHILOTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO
ADUANA SANITARIA TERMINAL BAHÍA AZUL
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: SECA.SECTOR CUESTA VITELLI: SECA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: SECA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: SECA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: SECA, PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: HÚMEDA. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: HÚMEDA.RUTA HACIA CALETA MARÍA: HÚMEDA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: HÚMEDA.SECTOR: LOS CASTORES: RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: HÚMEDA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: HÚMEDA. Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: TRANSITABLE CON RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA. RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
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|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMSCORDÓN SANITARIO EN TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
| RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
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RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON NEBLINA, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
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|AGUANIEVE
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Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 20 noviembre 2020
Nov 20, 2020MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like
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