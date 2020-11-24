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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, martes 24 de noviembre de 2020

Nov 24, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 24/11/2020 HORA: 08.30 Horas
Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
*Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.        * *Intensidades y denominación de viento en km/h.: Viento débil: de hasta 55 km/h; Viento normal: de entre 56 a 80 km/h; Viento moderado de entre 81 a 94 km/h; Viento fuerte de entre 95 a 120 km/h; Viento intenso: +120 km/h.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.    RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA*ADUANA SANITARIA: EN MUELLE PRAT, MUELLE MARDONES Y TERMINAL TRES PUENTES Y AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

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RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO                    RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA SECA. *RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA SECA.  CON RIPIO SUELTO Y BACHES.  *RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA CON   SECA CON RIPIO SUELTO Y BACHES.

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SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9


CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.     RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA SECA KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA SECASECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20:   RUTA SECA   RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA  PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.  RUTA Y-50: RUTA: RUTA SECA CON PRECAUCIÓN POR BACHES.  

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN:   NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.      PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA SECAMONTE GALLINA Y CARPA MANZANO:   RUTA SECARECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA SECARUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA SECA 

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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.    RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECAKM 146 PUENTE PENITENTE:   RUTA SECASECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECASECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144:   RUTA SECASECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA SECA  

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN:    DESPEJADO,   VIENTO DÉBIL   DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4RUTA Y-405: RUTA SECA,   PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y- 455: RUTA SECA PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA, EN EL  KM 21.780  DESVIÓ SEÑALIZADO POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO DINAMARQUERO.        RUTA Y-485: RUTA SECA PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.            RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO:    RUTA SECA PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.             

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TENENCIA MONTE AYMOND 
PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL   BARRERA SANITARIA
CONDICIÓN: DESPEJADO,   VIENTO NORMAL.               PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA SECA.SECTOR TOBOGANES:   RUTA SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA SECA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16:   RUTA SECA.
*CONTROL SANITARIO RUTA CH 255 SECTOR KIMIRIAIKE Y ENTRADA DE LA VILLA OHIGGINS.

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RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.               PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.





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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.

CONDICIÓN: DESPEJADO,  SIN VIENTO        SIN NOVEDADES.

*BARRERA SANITARIA EN EL SECTOR DE PUERTO BORIES.*ADUANA SANITARIA TERMINAL DE BUSES.



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 SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO *BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL,   VIENTO DÉBIL.                RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA SECARUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO:  RUTA SECA  RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN:  RUTA SECA   LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL:  RUTA SECA  CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA SECA    

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RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADOCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.              RUTA CH-250: RUTA SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECA.RUTA Y-315: RUTA SECA.

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RETÉN PUERTO EDÉN  CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN             SIN NOVEDADES  



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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.              RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA SECARUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA SECASECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA SECASECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA SECARUTA Y-290: RUTA SECA

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RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL.      PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA HÚMEDA CON   BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.     

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                             SIN NOVEDADES.*ADUANA SANITARIA TERMINAL BAHÍA CHILOTA.  

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TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.                     
PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS  RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA SECA


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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

TENENCIA CERRO SOMBRERO
ADUANA SANITARIA TERMINAL  BAHÍA AZUL  		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.                      RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA SECASECTOR CUESTA VITELLI: RUTA SECASECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA SECARUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECARUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR. 

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN:  SIN INFORMACIÓN            PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA SECA  RUTA Y -761 LAGO BLANCO:  RUTA SECA      RUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA SECARUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA SECA    SECTOR: LOS CASTORES:  RUTA SECA  RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA SECA         Y-79 CRUCE LAS FLORES:  RUTA SECA        Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA TRANSITABLE CON RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA.     RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA SECA            

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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMSCORDÓN SANITARIO EN TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO. CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO                 RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECARUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:        SECA.

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TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO                 SIN NOVEDADES.  




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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES.  

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