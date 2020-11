Estudio Santiago Cómo Vamos: El 60% de los capitalinos evalúa mal el cumplimiento de la cuarentena durante la pandemia

El 59% de los consultados indicó, además, que estaría dispuesto a un nuevo confinamiento estricto y la gran mayoría desaprueba el comportamiento de la ciudadanía frente a medidas preventivas como el distanciamiento físico en el transporte público.

Por otra parte, la encuesta realizada a más de 1.700 personas reveló que los santiaguinos, en promedio, recorren 12 kilómetros en sus viajes habituales y demoran 59 minutos en llegar al trabajo.

Una mala evaluación al cumplimiento de las medidas de confinamiento y de prevención durante la pandemia de Covid-19 en la Región Metropolitana y una alta adhesión a aceptar una nueva cuarentena estricta en caso de ser necesaria, arrojó el estudio Santiago Cómo Vamos. Entre los principales datos de la investigación se encuentra que el 59,8% de los santiaguinos evaluó mal el acatamiento de las cuarentenas, el 66,5% tuvo una opinión negativa sobre el mantenimiento de la distancia física en las calles y un 70,6% desaprueba el comportamiento de la gente en cuanto a la distancia física en el transporte público.



La encuesta fue realizada por la Universidad Central, el Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, la consultora Activa Research y Red Ciudad Futura. Además, contó con la colaboración de distintas agrupaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Ciudad Emergente, Bicicultura, Ciudad Viva, Ciudadanía Inteligente, New Indie, Fundación Defendamos la Ciudad, el Observatorio Contra el Acoso Callejero y No Chat.



El trabajo contó con la participación de 1.707 personas de 40 comunas de la RM entre septiembre y octubre, y también se llevó a cabo en Lima, Cali, Medellín, Bogotá y Jalisco.



Al ser consultados por su disposición a una nueva cuarentena estricta, el 59,3% dijo aceptarlo en caso de que sea imperioso y un 33,5% se mostró contrario a retomar esa medida. Sobre el comportamiento de los ciudadanos en cuarentena, un 39,5 % calificó bien el uso de mascarillas en la circulación de la ciudad y mientras que el 37,4% dijo que era bueno el nivel de uso de mascarilla en los medios de transporte.



La ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, fundadora de Red Ciudad Futura, Directora de Derecho de la Universidad Central y una de las líderes del sondeo, Paola Tapia Salas, señaló que “el estudio muestra que el principal incumplimiento en medidas adoptadas en pandemia es el distanciamiento social, a partir de lo cual se requiere que se fortalezcan los controles y exista una mayor disponibilidad de los servicios de transporte público que es uno de los más utilizados en la actualidad, así como entregar información a las personas sobre la relevancia de acatar estas disposiciones y el cumplimiento de las cuarentenas”.



En cuanto a la gestión de los municipios durante la pandemia, los niveles de aprobación y desaprobación son prácticamente iguales (37,2% vs 37,1%), pero logran un mejor resultado en la asistencia a brindar insumos básicos, con un 40,7% de aprobación.



Rodrigo de la Riva, Gerente de Customer Experience de Activa Research, comentó que “el estudio busca promover la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones para dar un input en el diseño de las políticas públicas. En la gestión municipal de la pandemia, las municipalidades no se vieron muy bien evaluadas. Donde mejor evaluación obtienen es en insumos básicos y alimentos, pero en el comportamiento de los ciudadanos ante las medidas contra el virus, la insatisfacción es mayor y es bastante importante la cantidad de personas que estaría de acuerdo a volver a un confinamiento estricto”.



Claudia Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación No Chat y Presidenta del COSOC de la Sociedad Civil del Ministerio de Transportes, valoró la instancia en la que participaron de forma activa, asegurando que “los datos son un aporte significativo porque busca promover e incluir a la sociedad civil en el trabajo en conjunto con la academia, lo que contribuye a mejorar datos, a generar estrategias que se vinculen con las necesidades reales. Esperamos que este informe sea recogido por los gobiernos locales y por el nacional y se transformen en reales cambios que todos estamos esperando para el desarrollo de nuestras ciudades”.

Movilidad Urbana



Santiago Cómo Vamos 2020 también consultó sobre cómo se mueven los habitantes de la ciudad.



Según el estudio, los capitalinos se demoran 59 minutos en llegar a sus trabajos, una hora y 4 minutos hasta sus centros de estudio, 47 minutos para realizar trámites y más de media hora para realizar compras. Por otra parte, el promedio de kilómetros que recorren en sus desplazamientos más habituales es de 11,9 kilómetros.



Otro de los principales resultados es que el 29,5% de los encuestados viaja en buses a sus trabajos, mientras que el 24,6% lo hace en Metro y el 19,1% en automóvil particular. La caminata y la bicicleta, en tanto, representan el 6,5% y el 5,1%, respectivamente. Para viajes por motivo de estudio, el 31,3% lo hace en metro, el 28,3 en Transantiago y sólo el 14,3% en vehículo particular.



En cuánto a las distancias habituales de viaje que deben recorren los capitalinos, el 52,8% lo hace en menos de 10 kilómetros; el 36,2% entre10 y 25 kilómetros y un 11,1% sobre 25 kilómetros.



La Directora de Derecho de la Universidad Central indicó que “estamos ante una clara muestra de la inequidad que se vive en la capital. Hay personas que se demoran dos horas diarias y viajan 25 kilómetros solo para ir y volver de su casa a sus trabajos y eso da cuenta de que la ciudad no ha tenido un diseño ordenado y que considere la calidad de vida de las personas, por lo que urge que se generen políticas públicas integrales e intersectoriales que vayan en esa dirección y que se consagre en la nueva Constitución el derecho a una movilidad sustentable y accesible.”



Por otra parte, el promedio de uso del transporte público llega a 12,5 veces al mes, mientras que solo el 19% indica que lo usa todos los días y el 19,4% lo hace varias veces a la semana.



En tanto, la evaluación del Transantiago/Red mejoró con respecto a la primera medición realizada en 2013: 40,2% tiene una mala opinión, el 29,6% no se declara ni satisfecho ni insatisfecho y el 30,3% se declara muy satisfecho. En el estudio de hace siete años, el 57,5% lo evaluaba con nota 1 a 4; el 28,3% regular y solo el 13,6% de forma positiva.



Pese a eso, la percepción específica sigue siendo muy negativa. El 65,7% lo considera muy caro; el 67,4% que está muy congestionado; 55,2% que no tiene la frecuencia suficiente; el 44,7% que no tiene fácil acceso; y el 45,9% no lo considera seguro.



Por otra parte, al consultar por el medio de transporte ideal, el automóvil particular se sigue manteniendo como primera opción de los santiaguinos con un 31,2%, pero retrocediendo del 42,7% que lo consideraba en 2013. Metro, en tanto subió levemente de 17% a 20,7% en siete años, pero la bicicleta pasa al tercer lugar con un 16,7%, contra el 9,4% del monitoreo anterior. Los buses, en tanto, sufrieron una caída del 16,7% al 5,8%.