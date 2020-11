Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, acepta renuncia de General Mario Rozas y designa a Ricardo Yáñez como nuevo General Director de Carabineros de Chile

Esta mañana de martes 19 de noviembre, el Presidente de la República emitió el siguiente comunicado:

«En la mañana de hoy, el General Director de Carabineros, Mario Rozas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del General Rozas y, en consecuencia, he aceptado su renuncia.

Pero quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el General Rozas, una vida entera dedicada al servicio de Carabineros y, en consecuencia, de todos los chilenos y, especialmente, porque le tocó dirigir a Carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo en que hemos vivido demasiada violencia.

Por esa razón, he aceptado la renuncia del General Mario Rozas y he procedido a designar como nuevo General Director de Carabineros al General Ricardo Yáñez. El General Ricardo Yáñez asume el mando y va a tener que cumplir las labores propias de un General Director y dirigir a Carabineros de Chile. Pero le hemos hecho un encargo muy especial, de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile, algo que todos sabemos es necesaria.

Y es necesaria porque Carabineros de Chile cumple una función fundamental, todos los días, más de 60 mil hombres y mujeres de 2 Carabineros de Chile se levantan para proteger nuestra seguridad, para proteger nuestras vidas, para proteger nuestros bienes y ellos saben muy bien que arriesgan sus propias vidas en el cumplimiento de ese deber como ocurrió, por ejemplo, con el cabo segundo Naín recientemente asesinado.

Y esa labor es una labor que todos los chilenos tenemos que apreciar y reconocer porque Carabineros de Chile, junto con la Policía de Investigaciones, son la primera línea que permite proteger la seguridad, las vidas, los bienes, la libertad de todos los chilenos, pero, además, son la primera línea que permite que en Chile se respete la Ley y el Estado de Derecho. Y, por eso, quiero expresar a cada uno de esos 60 mil hombres y mujeres que integran a Carabineros de Chile mi profundo aprecio, reconocimiento y gratitud porque los he visto a lo largo de 30 años cumplir con su deber. Por todo esto, quiero desearle al General Mario Rozas, quien tiene una muy destacada carrera en Carabineros de Chile, una buena vida porque hay vida después de ser General Director.

Y desearle al General Ricardo Yáñez la mejor de las gestiones y los mayores logros en cumplir esta tarea que le he encargado de impulsar una profunda y urgente modernización de Carabineros.»