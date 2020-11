Primeras conclusiones de visita del Asesor COVID del Ministerio de Salud, Dr. Rafael Araos: «generar un plan acorde a la realidad que está viviendo la región»

En el marco de un operativo de Búsqueda Activa de Casos (BAC) que se realizó en el Barrio Croata de Punta Arenas, la Intendenta de Magallanes, Jenniffer Rojas, el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, el SEREMI de Salud (S) Eduardo Castillo y el Jefe del Programa Denuncia Seguro, de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Sebastián Delmas, informaron las primeras conclusiones de la visita del Asesor COVID del Ministerio de Salud, Dr. Rafael Araos, quien llegó a la región este jueves para analizar la situación de Puerto Natales y Punta Arenas.

Su visita se enmarca en el compromiso del Ministro de Salud, Dr. Enrique Paris, de generar un plan acorde a la realidad que está viviendo la región en esta pandemia y que ha mantenido a Punta Arenas y Puerto Natales en una extensa cuarentena con todo lo implica esta medida a nivel sanitario, social y económicamente.

El Dr. Rafael Araos señaló que se busca diseñar planes específicos para las comunas que se encuentran con situaciones más complejas. “Si bien Puerto Natales y Punta Arenas tienen un número importante de casos, hay algunos signos que nos hacen pensar que estamos ante el inicio de una mejoría en las curvas, lo que es alentador. Sin embargo, esto no significa que tengamos disminuir los esfuerzos. Al revés, tenemos que aumentarlos para poder acelerar esta mejoraría, consolidarla poder salir lo antes posible de la cuarentena”.

Mencionó que entre las medidas que proponen para comenzar ya el plan especial para las comunas de Natales y Punta Arenas, se encuentran “fortalecer la capacidad de testeo mediante con la estrategia de testeo agrupado o pool testing, y también la incorporación de nuevas técnicas diagnosticas como lo es el testeo mediante el antígeno de Covid-19. Estas dos alternativas nos van a permitir expandir nuestra capacidad de testeo y de esa manera encontrar más casos, sobre todo a aquellos que no tienen síntomas o muy pocos síntomas, y que es importante aislarlos para que se corte la cadena de contagios”.

Agregó que “hemos detectado que hay una gran dificultad para realizar una trazabilidad adecuada de los contactos de los casos positivos, fundamentalmente porque hay un subreporte de los contactos estrechos. Queremos entender porque las personas están reportando poco a estos contactos, para tratar de ofrecer las soluciones y que esto se resuelva. En la medida que nosotros podemos trazar a los contactos de los casos positivos, tenemos mayores posibilidades de controlar el brote y salir lo antes posible de esta situación”.

En la ocasión, la Intendenta de Magallanes, Jenniffer Rojas, indicó: “Vamos a reforzar el testeo a partir de la próxima semana, de manera de poder aislar lo antes posible todos los casos que puedan salir positivos y así reforzar nuestra estrategia TTA, para poder terminar de una vez por todas, con la propagación del virus en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, y aquí, quiero pedir el último apoyo de la comunidad, tenemos algunas complicaciones, como por ejemplo, las personas cuando tienen sintomatología asociada al Covid-19, acuden después de 48 horas a un centro asistencial, y eso es muy tarde, porque en dicho periodo puede que estén propagando el virus, por tanto, es necesario que se acerquen lo antes posible y si no tienen los medios, que se comuniquen con nosotros a través del callcenter de salud al 800 220 330, para que nosotros les brindemos los medios para que puedan tener acceso a este diagnóstico médico oportuno y a la PCR”.

El SEREMI de Salud (S) Eduardo Castillo, explicó que el Dr. Rafael Araos sostuvo reuniones con autoridades de Punta Arenas y Natales. De esta forma, con suma urgencia y después de visualizar la situación del coronavirus en estas comunas, a la brevedad se iniciará la aplicación de estos planes focalizados.

Agregó que es fundamental “mejorar la capacidad de encontrar los contactos estrechos de los casos positivos que ya conocemos, para seguirlos más de cerca y ver si alguno de ellos desarrolla la enfermedad en el periodo de incubación. Por lo mismo, reiteramos nuestro llamado a que las personas positivas a Covid den a conocer sus contactos. Si esto no ocurre, no se podrá limitar oportunamente el accionar del virus y la comunidad se seguirá contagiando, aumentando los casos. A diferencia de los que se pueda creer, el omitir los contactos estrechos, perjudica a toda la población y también a las empresas, ya que no podemos detener la cadena de transmisión, entonces los contagios en lugar pueden durar mucho tiempo. Requerimos de vuestra colaboración en este sentido y también en la prevención basada en el autocuidado con el uso de mascarilla, distanciamiento social, sin encuentros sociales en casa, el lavado de manos con agua y jabón y evitar el participar de aglomeraciones”.

El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, resaltó “la importancia de tener una mirada local. Estamos hablando de una ciudad y contexto distinto. Por eso quiero dar gracias que tengamos esta mirada diferente, con responsabilidad sanitaria. Muchas personas han fallecido por esta enfermedad y es por eso que no tenemos que olvidarnos que el Covid existe. Estoy confiado que en los próximos días podamos tener mejores novedades y poder hacer un llamado a los vecinos a usar la mascarilla, lavarse las manos. Aquí el autocuidado es fundamental. Sumándose a todas estas medidas que espero que se tomen pronto para que nuestra ciudad pueda convivir con el Covid de manera responsable”.