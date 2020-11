Profesional de la SEREMI Salud Magallanes, María Isabel Velich fue reconocida por ONG Women in Global Health como una de las mujeres líderes de la Salud en el mundo

“Queremos cambiar esta realidad, y queremos comenzar contigo. Al reconocer y hacer crecer el liderazgo de las mujeres, creemos que podemos impulsar el proceso de cambio necesario en lo que respecta a la equidad de género e influir positivamente en las políticas de salud locales, regionales y globales”, a través de estas palabras, María Isabel Velich Uribe, recibió la noticia sobre su nominación “Mujer Líder de la Salud ” 2020 Chile.

La profesional de la SEREMI de Salud de Magallanes, actual encargada de los Programas de la Mujer y S.S.R., Programa Infancia y Género en Salud, ha recibido la nominación como una de las Mujeres Líderes de la Salud 2020 en nuestro país, un premio impulsado por Women in Global Health Chile, organización fundada el año 2015 para promover la igualdad de género. Esta O.N.G. es la primera sede latinoamericana del movimiento global, al alero de la O.M.S. que busca mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la salud, reconocer el trabajo de cuidado no remunerado que hacen las mujeres e impulsar su liderazgo.

El presente año ha traído grandes desafíos para el sector de salud en Chile respecto a la Pandemia del Covid-19, especialmente para las mujeres que se desempeñan en esta área, quienes se han visto enfrentadas a diversas situaciones como sobrecarga laboral, alta exigencia por desempeñarse en la primera línea en salud, importante demanda de trabajo y familia, conciliar el cuidado de los hijos y el teletrabajo, aumento de tareas de cuidado no remuneradas y una disminución significativa en las atenciones de salud sexual y reproductiva a nivel país.

Por primera vez, WGH Chile reconoce a un grupo de mujeres que han demostrado su liderazgo durante la Pandemia COVID19. En este sentido, la matrona María Isabel Velich Uribe, manifestó su sorpresa y gratitud “ Hago extensivo mis agradecimientos por la confianza depositada en mi persona desde mi jefatura, para desarrollar ampliamente nuestra gestión programática como equipo de matroneria regional, y a todos y todas que de una u otra forma, facilitaron la logística, la epidemiología, la trazabilidad, la asistencia clínica, las recomendaciones y la posibilidad de efectuar el seguimiento y monitoreo de gestantes, recién nacidos puérperas y menores de un año, además de proteger la salud funcionaria; en especial a mis colegas y a todas las mujeres y familias, que acogieron nuestro apoyo y calmaron su ansiedad, su incertidumbre, sus temores y miedos, por lo que podía acontecer en pandemia”.

En tanto, la ONG Women in Global Health Chile explicó que este reconocimiento a diversas mujeres responde a que: “ Ellas son las líderes e impulsoras de la salud en sus comunidades, y sin ellas, la cobertura universal de salud no sería posible. Sin embargo, es frecuente que sus contribuciones que salvan vidas no sean reconocidas y que sus historias inspiradoras no se divulguen”.

María Isabel Velich es una destacada y reconocida matrona magallánica. En su larga trayectoria en el servicio público de la región destacan su paso como matrona clínica en el Hospital de Porvenir, matrona clínica y supervisora de la Unidad de Neonatología del Hospital Clínico Magallanes. Desde el año 2000 integra el equipo de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes; como Asesora y Referente Técnica Regional del Programa VIH ITS ( 2000 – 2010 ); del Programa Cáncer (2010 – 2015) y del Programa Chile Crece Contigo ( 2005 – 2018). Ex Jefa de Salud Pública y Planificación Sanitaria (2005 – 2010). Actual Coordinadora de Comité Regional de Lactancia, Auditoria de Muerte y de Género en Salud, y Presidenta del Consejo Regional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile A.G. de Magallanes y Antártica Chilena ( 2014 – 2021 ).

A su haber posee estudios en Master Sexología y Disfunciones Sexuales; Mg. Educación, Diplomada en D.D.H.H. de la Mujer; Diplomada en Género y Ley I.V.E.; Diplomada en Liderazgo; Post Titulo en Evaluación Educacional; Tutora Virtual en D. Infantil Temprano BID. Beca MINSAL Proyecto Alemán en UCI Neonatal. H. Calvo Mackenna 1994. Beca MINSAL. AIECI. Bolivia. Género y Políticas Públicas. 2007. Beca MINSAL. Pasantía Salud Pública. Escuela Andaluza. España. 2009. Beca U.N.F.P.A. – I.C.M. Congreso ICM . Canadá. 2017.

