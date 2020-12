Buque ATF67 «Lautaro» de la Armada cumple 30 años de servicio

El 21 de diciembre de 1990 se incorporó al servicio de la Patria el ATF-67 “Lautaro”, construido el año 1973 en Noruega como tug/supply vessel, siendo su primer nombre “Maersk Tender”, para posteriormente ser comprado por un armador mexicano como “Navimer I”, hasta su incorporación a la Armada de Chile.

Los primeros meses del “Lautaro” incluyeron un proceso de navalización, destacando la transformación de estanques de lastre a petróleo, más tarde complementada con una cubierta de vuelo desmontable, dando inicio a una derrota cargada de versatilidad y tareas extraordinariamente diversas que hacen valorar la presencia de este tipo de buques en la institución.

El ATF-67 “Lautaro”, en sus 30 años de servicio, ha demostrado la polivalencia de este tipo de unidades, cumpliendo tareas en las cinco áreas de misión de la Armada y aportando en la consolidación del Territorio Chileno Antártico.

Como unidad de apoyo logístico y como plataforma, el “Lautaro” ha contribuido con numerosas tareas al área de misión “defensa de la soberanía e integridad territorial”. En su estela de 30 años el buque ha efectuado reaprovisionamiento en la mar y en puerto de unidades de combate, participado en simulacros de rescate de submarinos, en ejercicios combinados como Unitas y Team Work South, en ejercicios conjuntos, se ha desempeñado como remolcador Escuadra, recogedor de torpedos, ha remolcado más de 24 blancos para prácticas de artillería y misiles y ha efectuado tareas de mantenimiento de puertos secundarios.

Adicionalmente, ha desarrollado una importante capacidad en guerra de minas y dada su versatilidad ha participado también de fuerzas de tarea anfibias y misiones con fuerzas especiales. Como se puede apreciar, un buque de tamaño moderado, pero con capacidad oceánica, de carga, de almacenaje y transferencia de petróleo, puede apoyar y tomar parte de diversas tareas en el área defensa, lo que como veremos a continuación se complementa y se suma con tareas de cooperación internacional.

El ATF 67 “Lautaro” ha realizado variados aportes en “cooperación internacional y apoyo a la política exterior” contribuyendo en forma destacada a esta área de misión. El bitácora del buque considera gran cantidad de actividades de cooperación internacional particularmente en el Territorio Chileno Antártico, considerando, entre otras, el traslado de científicos y personal de distintas nacionalidades, reabastecimiento logístico de bases internacionales, apoyo a naves civiles y militares en maniobras de desvaradas, remolques y rescates, además de control y fiscalización pesquera de acuerdo a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCMLAR). Otras tareas a destacar son las relacionadas con el tratado de Paz y Amistad con Argentina (TPA) y en general al acercamiento entre ambos países, incluyendo ejercicios como Viekaren, visitas a Ushuaia, navegación TPA y en forma sobresaliente la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), efectuada en forma ininterrumpida desde 1998, como un verdadero ejemplo del actuar combinado de dos países con intereses comunes en la preservación de la vida humana y medioambiente en el Territorio Chileno Antártico. Las mismas capacidades de transporte y carga que hacen este tipo de buque útil en el continente blanco, también son explotables y han sido aprovechadas para protección civil como se explica a continuación.

Los buques tipo ATF tienen capacidad para aportar en tareas de “emergencia nacional y protección civil”. El “Lautaro” con su capacidad de transporte de petróleo, agua y carga es capaz de prestar apoyo y una rápida reacción particularmente en la zona austral y antártica, donde las condiciones geográficas y de aislamiento hacen necesario contar con un buque disponible para ingresar en aguas restringidas donde una unidad mayor podría verse complicada.

Actualmente, el “Lautaro” sigue siendo la unidad con mayor capacidad de transporte de petróleo y agua desde Puerto Montt al sur. Otras tareas de protección civil han sido diversas evacuaciones de civiles heridos o en malas condiciones de salud. Durante la presente emergencia nacional producida por el COVID-19, la dotación ha participado de patrullas para el control de la cuarentena, tareas de seguridad y repartición de alimentos en Punta Arenas.

El “Lautaro” ha realizado diversas tareas contribuyentes al “desarrollo nacional y a la acción del Estado”, particularmente en Territorio Chilena Antártico. En sus más de 44 comisiones a territorio antártico la unidad ha participado en diversos trabajos hidrográficos como el sondaje del estrecho de Gerlache, canal Neumayer , canal Peltier y mantención e instalación de mareógrafos, sumado a apoyos a tareas científicas y logísticas del INACh, apoyo logístico a las bases nacionales, aperturas y cierres. En la zona austral se ha realizado apoyo con carga, transporte de combustible y rondas médicas a zonas aisladas, incluyendo entre otros íconos la construcción del monumento Cabo de Hornos, sumado a tareas en que se ha brindado apoyo a ENAP. El aporte al desarrollo nacional ha conversado permanentemente con tareas relacionadas con los intereses marítimos, como a continuación se describirá.

Las tareas de “seguridad e intereses marítimos” han sido significativas para esta área de misión, sobresaliendo la capacidad de fondear y recuperar boyas pilares. Por su capacidad oceánica la unidad ha efectuado patrullajes en la ZEE desde su incorporación al servicio, ha realizado permanentes tareas de fiscalización, de salvaguarda de la vida humana en el mar, salvataje y anticontaminación. En lo que a salvataje se refiere, el “Lautaro” ha participado en once maniobras destacando, el 29 julio de 1992, la desvarada junto al ATF “Janequeo” de la Motonave “Río Rapel”, la que se encontraba varada en Caleta Abarca desde el 5 de junio; el despliegue desde Punta Arenas a Pisagua por más de 60 días, en mayo de 1997, para participar en la desvarada de la LST “Valdivia”, que concluyó con su escolta a Talcahuano. El buque ha realizado 74 maniobras de remolques, incluyendo entre otras las del ex “Portales”, ex “Serrano” y también el ROU “Vanguardia” de la Armada de Uruguay en la Antártica.

En lo que respecta a casos SAR, la participación más reciente la constituye la rebusca de los restos del C-130 de la FACh en el mar de Drake. En lo referente al mantenimiento de señalización marítima se han realizado múltiples trabajos, incluyendo 102 maniobras con boyas, dentro de las cuales sobresalen 35 maniobras de boyas pilares, siendo el único buque en servicio activo certificado y capaz de hacer esta maniobra, junto al BRS “George Slight”, otorgándole una capacidad necesaria y significativa la Tercera zona Naval. Adicionalmente, por su capacidad de carga, el ATF “Lautaro” está siempre listo a embarcar un contenedor para control de la contaminación, como lo hace habitualmente para la PANC y ante emergencias.

En adición a las diversas tareas en el Territorio Chileno Antártico, mencionadas por áreas de misión, cabe recalcar que la historia del buque se encuentra íntimamente ligada al continente helado, habiendo efectuado su primera Campaña Antártica en 1991, con más de 44 cruces a la Tierra de O’Higgins en estos 30 años, incluyendo incluso una campaña de invierno junto al ex “Piloto Pardo”.

Simultáneamente, al estar el buque con puerto base en Punta Arenas desde 1995, ha podido materializar la voluntad del Estado y de la institución de acudir ante emergencias en el Territorio Chileno Antártico durante cualquier época del año con un reducido tiempo de reacción, sirviendo como ejemplo el zarpe en menos de 4 horas desde la varada de la Motonave “La Manche” en bahía Fildes, en abril de este año, con la unidad en condiciones de efectuar acciones SAR y de combate a la contaminación con autonomía superior a cuatro semanas.

Sumado a lo anterior, la labor de transporte estratégico que realiza el buque, particularmente en lo referente a la entrega del combustible antártico, permite el sostenimiento de las bases nacionales y su operación permanente, materializando la política de Estado de permanecer en todo momento en el punto más inhóspito de nuestra geografía y contribuyendo a la consolidación de nuestra soberanía antártica.

El Comandante del ATF 67 “Lautaro”, Capitán de Corbeta Felipe Gorigoitía, señala que “por obvio que parezca, cabe resaltar la calidad de las dotaciones que han pasado estos 30 años por el ATF Lautaro, ya que ninguna de las múltiples y diversas tareas que han sido mencionadas podrían haberse efectuado sin el profesionalismo, flexibilidad y “espíritu indómito” de quienes han servido a bordo”.

En el contexto de su 30 aniversario la Unidad continúa plenamente operativa, siendo parte de la Campaña Antártica 2020-2021, conformando el importante soporte logístico que la Armada de Chile realiza a los diferentes operadores en el Territorio Chileno Antártico.

