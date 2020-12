Exportaciones de salmón de Chile a China cayeron un 48.2% este año 2020

Según información de Aduanas, los salmones y truchas presentaron una disminución de un 48,2%. Destacaron, en tanto, los aumentos de los envíos de harina de pescado, y conservas y preparaciones de pescados y mariscos, registrando incrementos del 80,6% y 36,6%, respectivamente.

Para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de este complejo año, el intercambio comercial chileno con China alcanzó US$ 35.284 millones, cifra que representa una variación positiva del 7,5% respecto a igual período del 2019.

Las exportaciones a China totalizaron US$ 22.494,5 millones, con un alza del 13,3% respecto a los mismos 11 meses del 2019. Las importaciones, en tanto, sumaron US$ 13.616,9 millones, con una leve baja del 0,4%.

Al comparar sólo los meses de noviembre de ambos años se puede observar con aún mayor nitidez la tendencia positiva: las exportaciones tuvieron un alza del 13,9%, con US$ 1.814,3 millones, y las importaciones también lograron una importante variación positiva del 15,3% con US$ 1.351,8 millones.

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, explicó que “estos datos respecto al comercio con China reflejan con claridad que el trabajo de contingencia desarrollado por Aduanas y otros servicios públicos, más todos los actores privados de la cadena logística, han dado sus frutos y, pese a todo, nos permiten vaticinar un cierre de año positivo para el comercio exterior chileno”.

En la misma línea, el director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, agregó “que como servicio fiscalizador hemos aplicado muy rigurosamente todas las medidas de contingencia que decidimos al comienzo de la pandemia, dándole un seguimiento al comercio exterior en todo el país para estar muy atentos a apoyar los procesos de exportación e importación, lo que en definitiva redunda en un soporte concreto para las economías de cada una de las regiones”.

Exportaciones

Hasta el 30 de noviembre, China se mantuvo como el principal comprador de productos chilenos con un 36,3% de participación sobre el total de las exportaciones del país. Los envíos del sector minero a China representaron el 79,4% de las exportaciones a dicho país con US$ 17.863 millones, lo que implicó un aumento de un 18,8% respecto a igual período del año anterior.

Dentro de la canasta de productos mineros, destacaron los envíos de los Minerales de cobre y sus concentrados, que representaron el 51,2% de las exportaciones del sector minero y, el Cobre, el segundo en participación, con un 39,6%, y una variación positiva del 27,3%.

Un 20,6% de las exportaciones a China correspondieron a productos no mineros, totalizando 4.632 millones de dólares, los que presentaron una disminución de un 3,9%, respecto a igual período del año 2019. De estos, un 30,6% fueron envíos de Productos forestales y sus derivados, los cuales con US$ 1.415,3 millones presentaron una variación negativa del 15,4%, en relación a igual período del año 2019, provocado principalmente por la baja del 14,2% de los embarques de celulosa.

Las exportaciones de Frutas y frutos, representaron el 29,3% de los productos del sector no minero, registrando una disminución del 12,0%, y totalizando US$ 1.359 millones de dólares. Dentro de los Otros alimentos, destaca el incremento que ha tenido la carne de porcino con una variación positiva del 150,8%.

En tanto, dentro de los productos del mar, los salmones y truchas (US$ 131 millones de dólares), presentaron una disminución de un 48,2%. Asimismo, destacaron en este grupo los aumentos porcentuales de los envíos de harina de pescado, y conservas y preparaciones de pescados y mariscos, registrando incrementos del 80,6% y 36,6%, respectivamente.

Importaciones

En las importaciones, China también es el principal abastecedor de Chile con un 27,1% de participación. El 1,6% de las internaciones desde China a nuestro país, correspondieron a importaciones del sector de combustibles y lubricantes, el que presentó un aumento del 654,6%, en relación a enero-noviembre del 2019. Mientras que las importaciones de productos no combustibles, anotaron una baja del 1,8% respecto del año 2019.

Las compras de maquinarias chinas, con US$ 4.019,8 millones, presentaron una variación positiva del 39,6%, provocado principalmente por la adquisición de grupos electrógenos que tuvo un incremento de 637%.

Los productos de los sectores de tecnología exhibieron una leve alza de 3,9% al totalizar US$ 2.021,1 millones, dado el aumento que ha presentado la importación de computadores y sus partes (23,5%). En tanto que el ingreso al país de mercancías clasificadas bajo la categoría de Prendas de vestir, accesorios y calzados registraron una variación negativa del 31,1%, con US$ 1.452,8 millones. Finalmente, los productos de Medios de transporte y sus partes tuvieron una disminución de 25,2% con compras por US$ 885,8 millones.

Fuente: Aqua. Chile.