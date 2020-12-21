Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 21 de diciembre

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 21/12/2020 HORA: 08:30.
|Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
|*Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
CENCO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: HÚMEDA.*ADUANA SANITARIA: EN MUELLE PRAT, MUELLE MARDONES Y TERMINAL TRES PUENTES Y AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: SECA. RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: SECA, CON RIPIO SUELTO Y BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA, CON RIPIO SUELTO Y BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIA RÍO SECO
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: SECA.KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: SECA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA. PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN. RUTA Y-50: RUTA: SECA, CON PRECAUCIÓN POR BACHES.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|x
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.
PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA.KM 146 PUENTE PENITENTE: SECA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.RUTA Y-405: HÚMEDA. CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y- 455: HÚMEDA. CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. EN EL KM 30 DESVÍO SEÑALIZADO POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO DINAMARQUERO. RUTA Y-485: HÚMEDA. CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: HÚMEDA. CON PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA MONTE AYMOND
PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA.SECTOR TOBOGANES: SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.*CONTROL SANITARIO RUTA CH-255, EN LOS SECTORES DE KIMIRIAIKE Y A LA ENTRADA DE VILLA O´HIGGINS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
| SIN NOVEDADES.
*BARRERA SANITARIA EN EL SECTOR DE PUERTO BORIES.*ADUANA SANITARIA TERMINAL DE BUSES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO *BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-250: SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: SECA.RUTA Y-315: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
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|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECA.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: SECA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECA.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: SECARUTA Y-290: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: HÚMEDA. CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.*ADUANA SANITARIA TERMINAL BAHÍA CHILOTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO
ADUANA SANITARIA TERMINAL BAHÍA AZUL
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL.
|RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: SECA.SECTOR CUESTA VITELLI: SECA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: SECA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: SECARUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: SECA, PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL CON CHUBASCOS, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: HÚMEDA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: HÚMEDA.RUTA HACIA CALETA MARÍA: HÚMEDA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: HÚMEDA.SECTOR: LOS CASTORES: HÚMEDA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: HÚMEDA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: HÚMEDA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: HÚMEDA.RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMSCORDÓN SANITARIO EN TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
| RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
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Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 21 de diciembre
Dic 21, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS0Like
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