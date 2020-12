Expedición organizada por el Centro IDEAL reunirá a científicos y artistas en el Estrecho de Magallanes

Un grupo de investigadores busca rescatar una boya oceanográfica que midió diversas variables de los ecosistemas marinos de la Patagonia y estuvo sumergida más de dos años. La hazaña será registrada en diversos formatos.



Durante seis días, un equipo multidisciplinario de científicos y artistas navegará por las aguas del Estrecho de Magallanes para participar en la expedición “Science & Art: The Future of our Ocean” (“Ciencia y arte: el futuro de nuestro océano”).



La campaña oceanográfica es organizada por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de la Universidad Austral de Chile (UACh) y tiene como objetivo principal rescatar una boya biogeoquímica que fue instalada en marzo de 2018 en el Seno Ballena. Diversos sensores midieron durante más de dos años las características de pH, dióxido de carbono (CO2), temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. La información recolectada será clave para entender los efectos del cambio climático en los ecosistemas de fiordos de la Patagonia chilena.



Paralelamente y en colaboración con la Universidad de Magallanes (UMAG) y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el equipo de investigadores colectará muestras de agua para realizar estudios sobre las diversas especies de Floraciones Algales Nocivas (FANs), conocidas comúnmente como mareas rojas.



Bajo estrictas medidas sanitarias, los biólogos marinos y estudiantes del doctorado de Acuicultura de la UACh, Maximiliano Vergara y Marco Pinto-Torres, la fotógrafa Akosua Adu-Sanyah y el comunicador audiovisual Diego Nahuelhuén, zarparán a bordo de la embarcación Marypaz II rumbo al Seno Ballena, ubicado al oeste del Estrecho de Magallanes. Este lugar se encuentra inmerso dentro del Parque Marino Francisco Coloane y es parte de la primera Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos de Chile.



La zona, además de ser muy productiva biológicamente, es un sitio de tránsito y alimentación de cetáceos y alberga el glaciar Santa Inés. Hasta la fecha, no se sabe cuál será la influencia del derretimiento estacional de esta masa de hielo ni tampoco las consecuencias para los organismos marinos que viven allí.



“Esta es una modesta expedición en la que se integran jóvenes investigadores y comunicadores de la ciencia, los que compartirán objetivos navegando bajo un escenario de naturaleza única en el mundo”, asegura el Dr. José Luis Iriarte, líder de la iniciativa.



“Behold the Ocean»



En la expedición, también se llevará a cabo el proyecto “Behold The Ocean” encabezado por la fotógrafa alemana Akosua Adu-Sanyah. Este proyecto explorará visualmente el trabajo de campo de los investigadores climáticos, así como también el paisaje en el que se desenvuelven los investigadores.



La iniciativa busca ir más allá de las tendencias populares y descubrir el aspecto humano en la ciencia, los desafíos y la espera, además de resolver preguntas como: ¿quiénes son las personas que trabajan en soluciones que nos ayudarán a construir un futuro sostenible?



“El proyecto fue posible gracias a una campaña de financiación colectiva de 120 personas. Mi objetivo es hacer que el exigente trabajo de los científicos sea accesible a un público más amplio de diversas maneras y retratar su trabajo de forma auténtica. En 2021, se publicará un libro y un cortometraje sobre la expedición. Paralelamente, estoy documentando el proceso de creación en YouTube para mostrar posibilidades alternativas para la ejecución sostenible de proyectos gratuitos”, afirma Akosua Adu-Sanyah.