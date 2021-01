Autoridades y especialistas del Hospital Clínico realizan transversal llamado al autocuidado en Magallanes

A través de medios de comunicación regional, las autoridades y especialista del Hospital Clínico Magallanes (HCM) reforzaron el llamado a la comunidad al autocuidado y a evitar situaciones de riesgo para la salud, en atención a la compleja situación de camas UCI que se encuentra atravesando el principal establecimiento de la región.

Al respecto, la subdirectora médica del HCM, Dra. María Isabel Iduya, comentó que, la realidad del hospital es crítica. “Nuestra dotación original es de 6 camas UCI, por la pandemia se llegó a 24 camas UCI con apoyo de personal del norte y otras contrataciones; a lo largo del año, con los brotes en el norte y el cansancio acumulado de nuestra gente, han incidido en que no contemos con el personal para habilitar todas las camas UCI. En la actualidad disponemos de 15 camas habilitadas y transitoriamente podemos sumar otras dos camas, es decir, la cama, el ventilador y el personal. Tenemos ventiladores, tenemos camas, pero no tenemos personal con las competencias necesarias y suficientes para ventilar de forma permanente pacientes COVID”, indicó la subdirectora médica.

Agregando la Dra. Iduya que, “la situación de verdad es alarmante, el personal del hospital está agotado y no hemos visto que esto desaparezca o disminuya de la forma que pensamos a fines de diciembre”. Insistiendo en que las medidas de precaución deben ser constantes y permanentes como el lavado de manos frecuente, uso de alcohol gel, uso de mascarilla, distanciamiento social, disminuir los aforos, las reuniones sociales, las idas a pasear al mall, las filas, las salidas en grupo.

En la misma línea, Ricardo Contreras, director del Hospital Clínico Magallanes, señaló en entrevista radial que el llamado a la comunidad por el autocuidado es transversal y, se realiza desde el establecimiento de salud, Gobierno Regional, Servicio de Salud, Colegio Médico y Seremi de Salud. “Detrás del aumento de contagios, de la positividad, de la accidentabilidad y la ocurrencia de hechos de violencia, esto va a implicar una presión al sistema hospitalario que termina en lo más complejo que es la ocupación de una de las camas UCI ventiladas del hospital. Como comunidad debemos potenciar estas conductas de mayor seguridad”, acotó el director Contreras.

De igual forma, la infectóloga del establecimiento, Dra. Mónica Pinto, fue enfática en señalar a primera hora, que superar la pandemia del COVID-19 depende de todos, y que actualmente es un momento complejo para el país y la región. “Una cosa es el autocuidado por el COVID y otra cosa es el autocuidado por otras cosas, como que las personas no manejen en estado de ebriedad, que traten de no hacer actividades de alto riesgo, en estos días donde la cama critica – como dijo el Dr. Marcelo Montaner – es un bien muy preciado”, sostuvo la Dra. Pinto.

COVID – 19: En primera persona

La subdirectora médica del Hospital Clínico, Dra. Iduya vivió en primera persona ser paciente COVID-19. Por ello su especial llamado a la comunidad desde esa experiencia.

“Uno nunca imagina que iba a estar tan gravemente enferma, creo que ninguno de los que hemos estado gravemente enfermos nos dimos cuenta del impacto que iba a tener, lo terrible que iba a ser y lo largo del periodo de recuperación. Es una enfermedad que yo creo que la población que no ha tenido un familiar enfermo, que lo mira de lejos, no ha dimensionado realmente lo que significa… a mí me preocupa ver que las personas no cumplen con las medidas de protección, porque ellos se van a contagiar con la cantidad de virus circulando y probablemente no les va a pasar nada a los más jóvenes, pero lo que hemos visto es que los brotes son familiares, llevan el virus a sus familias, se reproduce y volvemos a la situación actual”, puntualizó la subdirectora del HCM.