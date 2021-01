Denuncia la concejala Verónica Aguilar: con fondos de Salud se pagaron deudas previsionales del Área de Educación en la CORMUPA

Mas de mil millones de pesos, se sacaron del área de salud para cancelar la deuda previsional correspondiente a noviembre 2019 octubre 2020, de la cual seria formalizado el alcalde y el secretario general de la cormupa.

Hace mas de un mes la concejala Verónica Aguilar, solicito conocer la naturaleza de los fondos que se ocuparon para que en menos de 24 horas se cancelara una deuda de la cual esta administración seria formalizada ante tribunales, sin embargo la respuesta llego con un informe jurídico de 9 paginas en donde solo se limitan a explicar que los concejales no pueden fiscalizar este tipo de recursos de la Cormupa.

La falta de transparencia en este municipio con respecto a estos recursos es lamentable, esta vulgar bicicleta al interior de la Cormupa, puede generar daños mayores, y tuvo que pasar mas de 1 mes para que se transparentara esta situación.

Es absurdo pensar que esto no generara inconvenientes al área de salud, es absurdo creer que esto no afecta a los vecinos y funcionarios, menos en tiempos de pandemia, es preocupante ver que los colegas concejales no se hayan pronunciado al respecto, no se puede hacer oposición solo para los titulares, aquí hay una situación que es preocupante, una actitud de esta administración que es vergonzosa, intentar tapar este tipo de acciones da muestra que se están haciendo las cosas mal.

«Yo lamento profundamente, agrego la concejala Aguilar, que no exista la voluntad política para trabajar en equipo, lamento que hoy los funcionarios del área de salud, no tengan claridad con respecto a los programas que se pueden ver afectados por este tema, hoy el área de educación debe mas de 300 millones a salud por concepto de licencias medicas, yo lamento que esta administración haya profundizado la crisis de la corporación a este nivel, no me parece que se ocupen recursos de salud para salvar una situación personal, así lo veo, finalmente esta acción, mas allá de cancelar una deuda previsional que es de justa sanción, evitó que el alcalde y su brazo derecho de la corporación sean formalizados ante tribunales».

