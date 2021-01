Oficialismo y oposición se presentan divididos a la elección de Gobernador Regional del 11 de abril en Magallanes

Este lunes 11 de enero venció el plazo legal para inscribir en el SERVEL las candidaturas a Alcaldes, concejales, Gobernadores Regionales y convencionales constituyentes.

La novedad de la próxima elección del 11 de abril, además de la inédita elección de Convencionales Constituyentes, será la elección directa del nuevo Gobernador Regional, cargo designado hasta ahora por el Presidente de la República bajo el nombre de Intendente Regional.

En la región de Magallanes los candidatos inscritos suman a lo menos seis postulantes, hasta el día de hoy. Además, desde este lunes 11 de enero se inició el período legal de publicidad y propaganda de las candidaturas que sean ratificadas por el SERVEL.

Dentro del sector oficialista o de derecha, bajo el Pacto Chile Vamos, los candidatos a Gobernador Regional son el abogado y ex Gobernador Provincial Antártica Juan José Arcos, respaldado por el PRI, con el apoyo de la UDI, Evopoli y RN y, como independientes fuera del pacto, van como candidatos, el ex Intendente Regional Christian Matheson y Manuel José Correa.

Dentro del sector de la oposición al actual gobierno, de centro izquierda y de izquierda, los candidatos son el doctor y ex Intendente Regional Jorge Flies, respaldado por el Pacto Unidad Constituyente (PDC, PS, PR, PPD y PRO), el ex consejero regional Dalivor Eterovic apoyado por el Partido Comunista, Federación Regionalista Verde y Convergencia Social, y el ex Gobernador Provincial Antártica e ingeniero comercial Claudio Flores, como independiente.

La nómina de candidatos a Gobernador Regional se encuentra incompleta, faltando la confirmación de una candidatura independiente.

Un primer efecto que debiera producir esta dispersión de candidatos a Gobernador Regional, será sin lugar a dudas la dispersión de votos.