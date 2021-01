Sin explicación suficiente, hay daño político permanente – Víctor Maldonado – Opinión

 Quien crea que tiene clavada la rueda de la fortuna en política se equivoca. Falta mucho para la elección presidencial, hay tiempo suficiente como para que muchas cosas se alteren. El caso más evidente a la vista es el de Daniel Jadue.

 Algunos piensan que ante una investigación o una acusación importante lo que cuenta son los resultados comprobados al final del proceso. No es así. Lo que importa son los efectos políticos y estos no se establecen en los lapsos que se toma la Justicia para aclarar las cosas.

 Los asuntos más complejos tienen un despeje político anticipado. Se trata de que, ante una acusación se tenga una explicación suficiente y verosímil en las primeras 48 horas o, luego, ya no tiene arreglo.

 ¿Por qué ocurre así? Porque la opinión pública se queda con los datos fundamentales y las imágenes más impactantes. Una acusación cubre mucho espacio en los medios (para qué decir si se trata de corrupción), el allanamiento a un municipio es un hecho muy vistoso, por lo mismo la explicación debe ser muy buena para que tenga efectos, mucho más con la instalación de una imagen como hecho cierto.

 ¿Ha respondido Jadue con una buena y suficiente explicación en las primeras 48 horas? Evidentemente no. Por dos factores. Primero porque una acusación se combate con una explicación y no con una negativa. “No tengo nada que ocultar”, “no he solicitado ni recibido ni un peso”, no son explicaciones, sino declaraciones exculpatorias insuficientes. De hecho, son las más débiles de las respuestas posibles.

 No basta con declarar la propia inocencia. El mensaje tiene que incluir el por qué se dice que se es inocente, incluyendo un respaldo indiscutible como prueba.

 En segundo lugar, porque el inicio de la investigación (desde el punto de vista del ciudadano informado) fue seguido por un nuevo elemento contundente que parece reforzar la veracidad de las acusaciones. El audio de una conversación del alcalde, al simple juicio de quien la escucha puede considerarse como sospechosa. Por eso el impacto que consigue termina por consolidar la primera imagen de sospecha.

 Hay un retroceso en la defensa cuando es menos oportuno. Teniendo que explicar la primera aclaración, hay que dilucidar qué significa la grabación de un audio sin contexto. Obliga a dobles explicaciones y eso ya no resulta posible.

 Como se puede entender, instalar una sospecha es fácil, pero terminar de disolver una mala primera impresión es mucho más difícil. Puede que, al final, todo tenga su razón de ser, y cada pieza de la argumentación de defensa encaje perfectamente, pero eso de ninguna manera nos ha de bastar.

 Una sospecha consolidada es un daño profundo, no tiene vuelta atrás. Cuando se está en la oposición estas cosas son muy sabidas. Se ha dedicado mucho tiempo a acusar al gobierno, cada vez que se le ha dado la oportunidad, así que no tiene dudas de cómo opera este tipo de procesos. Lo que vale para la derecha y el gobierno vale para todos: sin explicación suficiente hay daño político permanente”.

Víctor Maldonado R.

Investigación en Recoleta

Daniel Jadue se refirió a la investigación penal por presunta corrupción en su contra.

 Daniel Jadue, alcalde de Recoleta (PC)

 «Nos quieren enlodar con “supuestos” actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en “sospechas” está lleno de inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas”.

 «Ahí hay un tema que sí, yo lo reconozco. Cuando a nosotros el Gobierno nos deja sin financiamiento y yo habiendo tomado conocimiento tardío de que Ramón Sepúlveda también representaba al gerente de Itelecom en causas personales, y mucho antes incluso de que se convirtiera en mi abogado, yo le digo: ‘Oye, nos dejaron sin financiamiento del Gobierno, le podís preguntar al gerente de Itelecom, que tú lo conoces -yo no lo conocía-, si está disponible para hacer una donación a la comuna por ley de donaciones culturales’. Y él hace el nexo. Es todo lo que hay en términos de la relación a través de Ramón con Itelecom».

 Diputada Camila Vallejo (PC)

 “Lamentable ver a medios actuar por el interés político de sus dueños y que desprestigien de esta manera. El compañero Daniel Jadue ha entregado todo lo que se le ha solicitado, incluso sus cuentas bancarias. Pero mejor destacar una llamada en la que él ni participa”.

 Diputado Daniel Núñez (PC)

 “Estamos ante una grave maniobra de desprestigio en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El poder político y económico hará lo imposible para intentar manchar su imagen y que no se convierta en futuro Presidente de Chile. La posverdad no pasará”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 «Lo que se ha conocido de la investigación del Ministerio Público sobre la Municipalidad de Recoleta es grave y creo que afecta seriamente las posibilidad y las pretensiones del alcalde Daniel Jadue».

 “Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario y aquí todavía seguramente queda una larga investigación por delante», pero «no puede ser candidato presidencial alguien que está siendo investigado por un posible caso de corrupción, ninguna sombra de duda, sospecha, ni imputación relacionada con corrupción puede estar en el entorno, la cercanía de un posible candidato presidencial».

 Diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal)

 “Este tipo de denuncias tan graves son las que generan la indignación de la ciudadanía frente a la política y que además fueron elementos causantes del malestar ciudadano que vimos el 18 de octubre en el estallido social. Las y los vecinos de las comunas donde existen licitaciones de Itelecom necesitan que les aclaren pronto las posibles irregularidades en los procesos de licitación de los municipios involucrados”.

 Diputado Boris Barrera (PC)

 “Todo mi apoyo a Daniel Jadue frente a la campaña de derecha que quiere ensuciar su imagen y está desesperada por el gran apoyo que el alcalde de la municipalidad de Recoleta tiene en el pueblo”.

