Aforo interior para poder trabajar o apoyo económico para sobrevivir: el reclamo de los empresarios gastronómicos de Puerto Natales

EMPRESARIOS GASTRONÓMICOS DE PUERTO NATALES NECESITAN EN FORMA URGENTE EL APOYO DE LAS AUTORIDADES REGIONALES PARA PODER TRABAJAR CON AFORO INTERIOR INCLUSO LOS FINES DE SEMANA O ESPERAN RECIBIR LOS APOYOS ECONOMICOS CONCRETOS DEL GOBIERNO PARA NO QUEBRAR.

La extensa fase 2 en Puerto Natales ha sido una limitante para las operaciones de todo el sector turismo en el destino, especialmente para el rubro gastronómico, que ha tenido que someterse a medidas centralistas que no se adaptan a la realidad regional del sur del país lo que los ha obligado a realizar importantes inversiones a los empresarios gastronómicos para construir terrazas y aplicar protocolos para poder trabajar sólo de lunes a viernes afuera de los establecimientos.



“El rubro gastronómico ha sido uno de los más golpeados con la crisis sanitaria, las ventas no superan el 20% al comparar la forma de funcionamiento que se permite actualmente con el establecimiento abierto a público en forma normal, es urgente volver a abrir los establecimientos con aforo interior para generar ingresos que permitan mantener las empresas, ya que el clima es muy desfavorable en la región”, exclamó Pilar Irribarra, Presidenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza.



Fernando Luksic, empresario gastronómico de amplia trayectoria indica que “se deben gestionar los apoyos desde las autoridades regionales hacia este importante rubro para no tener que seguir pagando patentes e impuestos y ayudar a las empresas a mantener sus trabajadores y evitar el quiebre empresarial”.



Marlen Suil, empresaria gastronómica de Puerto Natales, señala que “con todas las inversiones y ajustes realizados para implementar los protocolos, más las restricciones existentes duele perder 2 días porque no se puede trabajar los fines de semana, es algo que no se entiende y que no se justifica en una ciudad como la nuestra”.



Por su parte, Adriana Aguilar Lagos, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza A.G., recalca que el servicio de delivery de ninguna manera ha permitido que las empresas puedan realmente reactivarse, ya que los ingresos apenas permiten en algunos casos pagar los arriendos y no perder los establecimientos, el delivery no da para contratar personal y los negocios funcionan por trabajo de los propios dueños, a su vez la modalidad terrazas en Magallanes no es viable, se expone la salud de los trabajadores y de los clientes, la producción es muy baja en comparación a la atención al interior de los locales y no permite activar completamente la cadena productiva asociada a la gastronomía, ya que en terrazas las cartas de reducen a tablas y alimentos que fríos”.



En Puerto Natales existen 120 empresas gastronómicas y a fines de las que sólo 30 han podido abrir en modalidad terrazas o vereda. Los 120 restaurantes o a fines daban empleo a más de 600 personas de los que el 70% trabajaban en forma permanente todo el año con un sueldo de acuerdo con el mercado e ingresos extras por propinas, el resto se emplea entre los meses de septiembre a abril, el 83% corresponde a mano de obra local siendo las mujeres y los jóvenes el segmento más ocupado (según datos Il. Municipalidad de Natales 2017-2018).



Desde el personal de administración, recepcionistas y anfitriones, chef ejecutivo, sub chef, maestro de cocina, garzón, sommelier, bartender, ayudante de cocina, pileteros, mantenimiento, etc., han tenido que emigrar a otros rubros y/o regiones o emprender en el marco de la ilegalidad para sobrevivir y sostener a sus familias.



En septiembre del 2020 la Cámara de Turismo de Última Esperanza A.G., aplicó una encuesta a algunos establecimientos gastronómicos de Puerto Natales para tener una referencia sobre el funcionamiento del rubro de alimentación en este complejo periodo de crisis sanitaria.



De 26 establecimientos gastronómicos formales el 54% estaban ofreciendo delivery y el 46% están cerrados.

El 65% ha implementado los protocolos como preparación para una posible apertura y atención a clientes en forma directa en mesa al interior del establecimiento y el 35% no cuenta con protocolos porque definitivamente estaban cerrados.

El 27% cuenta con un establecimiento propio y el 73% pagan arriendo por el local.

Actualmente, las empresas de alojamiento turístico pueden bridar servicio de alimentación al interior de sus establecimientos con aforo interior y los restaurantes no pueden. Las empresas de alojamiento que no cuentan con cocinas y comedores no pueden brindar ese servicio, por tanto, quedan los huéspedes tratando de solucionar la necesidad básica de alimentación en una ciudad turística llena de restricciones en este ámbito. Muchas de las empresas gastronómicas de la ciudad dan trabajo todo el año porque funcionan permanentemente con clientes locales, estas oportunidades de reactivación se pierden y muchas empresas están quebrando.



El 25% de los restaurantes de Puerto Natales han invertido en terrazas sin poder trabajar los fines de semana, con un número muy bajo de trabajadores, ya que la capacidad productiva es menor al tener disminuido el espacio para las mesas y sillas afuera de sus locales.