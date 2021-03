Arturo Díaz realiza lanzamiento oficial de programa municipal junto a candidatos y candidatas a concejales de oposición

Acompañado de las candidaturas a concejalía de la oposición, el actual concejal de Punta Arenas, Arturo Díaz, realizó la mañana de este lunes 15 de marzo el lanzamiento de su programa de gobierno municipal y oficializa de esta forma su candidatura al sillón edilicio.



En la actividad, Arturo Díaz contó los énfasis del programa y el proceso mediante el cual se realizó, detallando que «nuestra propuesta, que surgió de un equipo de trabajo programático y de los Concejos Ciudadanos que hemos realizado en toda la ciudad, tienen como principales ejes la reactivación económica, de salud mental y actividad física; política de cuidado con enfoque feminista y vivienda», indicó el Díaz.



Las y los candidatos a concejalía escribieron en una pizarra sus sueños para Punta Arenas, como una forma didáctica de ilustrar la forma en que se ha desarrollado este programa de gobierno municipal.



Sobre los candidatos y candidatas a concejales quienes lo acompañaron, Arturo Díaz comentó que “todos nuestros candidatos y candidatas a concejal son gente de trabajo, de esfuerzo, que representa diferentes sectores de la sociedad. Tenemos gente del mundo de la cultura, de las artes, del deporte, dirigentes vecinales. Por lo tanto, tenemos una combinación de gente que conoce el territorio, sabe las necesidades de la gente y eso es muy importante, alejándose un poco de la política profesional, de la gente que depende de la actividad política para subsistir. Aquí hay ciudadanos comunes y corrientes que quieren aportar”.



Sobre los desafíos que tiene la ciudad hacia el futuro, el candidato de la oposición indicó que “a Punta Arenas le falta más democracia, más igualdad, equidad, mayor distribución de los recursos públicos, más participación, necesitamos un municipio puertas abiertas, necesitamos potenciar la salud del sector sur de nuestra ciudad, necesitamos cuidar nuestras áreas verdes. Tenemos muchísimas necesidades y sobre todo impulsar medidas que ya se han ejecutado en otras partes del país en municipios exitosos que apuntan a los derechos sociales y a democratizar la vida de los habitantes de Punta Arenas”, finalizó.

El candidato a Alcalde de Convergencia Social y del Partido Comunista y partidos del Frente Amplio señaló:

«Así es, estamos en el último mes de campaña y en una época difícil, estamos en plena pandemia, pero hemos seguido trabajando como siempre, replicando la labor de concejal, conversando con la gente, yendo los territorios, hablando con los dirigente de diferentes organizaciones, en esa tarea estamos y estamos muy contentos por el apoyo de la ciudadanía.

Me queda un mes y medio todavía de ser concejal, que ha sido una de las etapas más lindas de mi vida. Cuando llegué al concejo municipal me propuse varias metas: una era ser lo más transparente posible, denunciar todas las irregularidades y los privilegios de la clase política y me siento satisfecho por haberlo hecho; y lo otro fue ser la voz de las personas que no tenían voz, de las JJVV de los sectores más olvidados, de los sindicatos y eso lo logramos, lo hicimos por lo tanto me tiene muy contento y espero que los candidatos y candidatas a concejal que están acá sigan la misma senda.

