Historia, una asignatura pendiente para la comprensión de nuestro tiempo – José Saldivia – Opinión

Nunca como en estos tiempos he escuchado a tantas personas hablar de Historia, de reinterpretar todos los hechos, de rescribir incluso la forma en que los acontecimientos se dieron y como han sido considerados objeto de estudio.

Todo puede ser cuestionado, todo debe ser revisado. Lo cual resultaría valido y necesario, si se hace teniendo en cuenta documentación, restos históricos, análisis de época, trabajo de campo. Es decir si se estudia en profundidad y si se hace científicamente.

La Historia con mayúscula es una ciencia, una ciencia social que clasifica y que cuenta con un método para estudiar lo acontecido, no es como las demás ciencias que pueden repetir infinitamente un experimento con su objeto de estudio, esta, la historia no se puede repetir y menos en un laboratorio, como se hace con un experimento químico, físico, o biológico. Por lo mismo tengo que ocupar como objeto de estudio los restos existentes, la documentación oficial y no oficial , cuando está disponible , la arquitectura, la pintura, escultura, la música , es decir los restos materiales que el ser humano fabrico o modifico.

Que quede claro la historia no la puedo repetir en un laboratorio por más ganas que se tengan, los hechos no se repiten, pueden parecerse, pero no son iguales, nunca serán equivalentes. Por lo tanto no puedo desechar lo existente, interpretarlo si, criticarlo también, analizarlo sin duda. Pero no puedo partir de cero. No puedo reescribir la Historia a partir de mi imaginación, eso no es ciencia , no es historia , eso es un cuento, es un mal cuento.

Muchos han dicho que lo escrito en nuestro país carece de valor, pues lo hizo quien ejerció dominio y sometimiento a las mayorías. Un aserto que no se condice con quienes por ejemplo han sido reconocido como historiadores y su aportación en esta disciplina es considerable. El trabajo de estos intelectuales es la mejor prueba que no hemos vividos engañados y que es hora de despertar del embuste a que fuimos sometidos.

No puedo aceptar una aseveración como esta, puede que alguien lo haga y estará en su derecho, pero no puede pretender hacerlo con la historia y desde la historia. Aceptarlo daría pie a que mañana alguien quiera reescribir como verdadero que Hitler fue una blanca paloma y que todo lo dicho y documentado en torno a su persona es falso, que Stalin fue un jerarca digno de admiración y que solo quería hacer cosas buenas con su pueblo y que en ese tránsito murieran millones de personas, es solo un efecto de tanta bondad. Más cercano seria que alguien dijera que Pinochet es digno de admiración pues todos los objetos de estudios obedecen a un montaje.

Vuelvo a lo inicial, la historia es muy seria para dejarla en manos de aprendices, o abierta a interpretaciones antojadizas de amplia divulgación en medios de comunicación, en la historia las aseveraciones se prueban y se someten a juicio. Son muchos los hechos que quedan fuera por carecer de elementos probatorios. Las interpretaciones se hacen con pruebas verificadas. Si no tendríamos una historia oficial, una historia creada, edificada y manipulada de forma enfermiza como la de Corea del Norte por ejemplo, donde todo nació a partir de la llegada de la familia Kim Jong como salvadores de un pueblo sometidos a lo inverosímil.

Por lo mismo mi reconocimiento a quienes han estudiado y reescrito la Historia de Chile desde sus posiciones ideológicas pero con carácter científico e intelectual en los últimos años y que se han hecho merecedores del Premio Nacional de Historia y que en muchos casos resultan grandes desconocidos, como Gabriel Salazar, Eduardo Caviedes, Bernardino Bravo, Jorge Pinto, Sergio González, Sol Serrano, Ivan Jaksic y muchos más.

La Historia es una asignatura pendiente para la gran mayoría de los chilenos , especialmente en los medios de comunicación y en los políticos nacionales donde hablan de ella a partir del absoluto desconocimiento.

JOSE SALDIVIA DIAZ

Profesor de Historia

Licenciado en Geografía e Historia

Universidad Complutense de Madrid

Vanguardia Comunitaria-