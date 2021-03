CONDEPP: Llama a corregir error en Ley que autoriza pesca de remanente

Como un error calificó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero) la redacción final de lo aprobado por la Comisión Mixta en relación a la Ley que autoriza la pesca de remanente de cuota no pescada durante el año 2020. “Siempre se entendió que se autorizaría la pesca del remanente no pescado del año 2020 con un límite máximo de 30% de la cuota global y no de un porcentaje del remante”.

El año 2020 fue un mal año para la pesca artesanal por las condiciones de pandemia y de poca disponibilidad de los recursos pesqueros. En esta realidad que están viviendo los pescadores artesanales se presentó el proyecto de ley que permitiría pescar el remanente de cuota no capturado el año pasado, durante el presente año.

Es así que, en la discusión en la Comisión de Pesca de la Cámara, la subsecretaria Alicia Gallardo señaló que: “el límite fijado de un 30% (de la cuota) se fijó debido a que existe un gran número de pesquerías que no habían alcanzado siquiera a capturar el 50% de su cuota”.

Solo como caso ilustrativo que afecta una de las zonas más afectadas, la sardina y anchoveta tuvo para el año 2020 una cuota artesanal para la zona que comprende desde Valparaíso a Los Lagos de 382,2 mil toneladas (Decretos Supremos 243 y 93 de 2019 y 2020 respectivamente) y el remanente de cuota no capturado fue de 61,4 mil toneladas (informado por SERNAPESCA). Tal y como está la ley que se votará esta semana los pescadores artesanales solo podrán capturar 18,4 mil toneladas, mientras que si se corrige el error se podrán capturar todo el remanente no capturado.

Para corregir este error, Hernán Cortés está solicitando conversar con la subsecretaria de pesca y los presidentes de las comisiones de Pesca de ambas cámaras con el fin de que el gobierno presente un nuevo proyecto de ley, con discusión inmediata del siguiente tenor: “Respecto de la recientemente aprobada ley que permite la captura de remanente de cuota no pescada durante el año 2020, eliminar del último párrafo del artículo único las palabras del remanente no capturado”.