¿Cuáles son los mercados internacionales del salmón?

La pandemia del Covid-19 ha provocado un cambio en los principales mercados hacia donde se dirige el salmón chileno. Y es que si bien los principales países eran tradicionalmente Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y China, este último bajó su participación los últimos meses, abriendo paso a México, que figura como el quinto mercado más relevante para el producto nacional.

Así se desprende de las últimas cifras proporcionadas por InfoTrade. Según los datos al mes de enero de 2021, Chile exportó en el primer mes del año salmones y truchas por US$ 425 millones, con un total de 69.784 toneladas netas, y un precio promedio de US$ 6,10/kg.

Durante enero de 2021, el principal mercado fue Estados Unidos, hacia donde se exportaron US$ 160 millones; seguido de Japón, con US$ 129 millones; Brasil, con US$ 48 millones; Rusia, con U$S 22 millones; y México, con US$ 10 millones. Más atrás figuran países como Tailandia, Canadá, Israel, Vietnam, Taiwán, Argentina y Colombia.

Crédito: Aqua Chile

China dejó de figurar entre los principales mercados. De hecho, recientemente Aduanas informó que los envíos de salmón chileno a China disminuyeron en un 97% en enero.

En cuanto a las principales empresas exportadoras, encabezaron los envíos, en enero, el Grupo AquaChile, Multiexport Foods, Australis Mar, Cermaq y Mowi.