Consejero Moncada denuncia malos olores y contaminación producto del mal uso del vertedero en Puerto Williams

Requiere oficiar a autoridades a fin de buscar soluciones efectivas a este problema que afecta la calidad de vida y salud de los pobladores.

En la más reciente Sesión Plenaria del CORE el Consejero Regional de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, denunció la compleja situación que enfrentan los vecinos a diario en Puerto Williams debido a los malos olores y plaga de moscas producto del mal uso del vertedero local.

Según manifestó se trata de un problema histórico pero en los últimos días la situación se ha vuelto insostenible. “Esto no es nuevo, hay un informe de Contraloría del año 2020 que señala que existe contaminación en el Río Ukika producto de los percolados que provienen del vertedero, una falta de control interno y cobros que no se realizan porque no están actualizados los convenios existentes con las empresas pesqueras, lo cual ha gatillado que hoy la comuna se vea envuelta en un problema sanitario tremendo”, afirmó Moncada.

Asimismo expresó “es necesario que concurra la seremi de Salud y recomiende algún manejo acorde a lo que hoy tenemos. Sin embargo tampoco debemos desconocer que existe en la región un acuerdo que nosotros mismos aprobamos en su minuto y es el Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos 2014-2024 y claramente hasta el día de hoy no está funcionando. Si revisamos dicho Plan, señala que para el año 2020 debería estar cerrado el vertedero en Puerto Williams y en su lugar contaríamos con una Estación de Transferencia pero lamentablemente se transformó en otro de los tantos estudios que tenemos en la región que para lo único que sirven es para adornar el librero”, aseveró.

Finalmente el consejero de la provincia Antártica, requirió enviar un oficio dirigido a la Intendenta, Jenniffer Rojas, a fin de obtener información actualizada respecto al Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos y saber si este se va a concretar. Un segundo oficio dirigido al municipio de Puerto Williams para conocer el manejo del vertedero, específicamente lo que se está haciendo con las cáscaras del centollón para evitar malos olores y proliferación de moscas y un tercer oficio será enviado a la seremi de Salud, solicitando la presencia de funcionarios en la comuna a fin de que entreguen lineamientos básicos que permitan un mejor manejo del actual vertedero.