Consejo Regional aprobó incremento de recursos para proyecto Construcción Centro de Salud Mental y Geriatría Punta Arenas

En la novena Sesión Plenaria efectuada este lunes de manera semipresencial y por videoconferencia

Punta Arenas, 20 de abril 2021.- Por mayoría de votos (nueve a favor, dos en contra y dos abstenciones) el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó un incremento de recursos correspondiente a 2.592 millones 480 mil pesos para el proyecto “Construcción de Salud Mental y Geriatría Punta Arenas”.

Los recursos serán destinados al ítem obras civiles y responden a una actualización de la moneda IDI (Iniciativa de Inversión) para el presente año con lo cual el monto total destinado a esta iniciativa que contempla más de 12 mil metros cuadrados de construcción y cuenta con espacios para atenciones clínicas, unidades de tratamiento, hospitalización, terapias y apoyo administrativo, alcanza los 28.125 millones 873 mil pesos provenientes de las arcas regionales.

Los integrantes del CORE coincidieron al consignar en la moción, “se sugiere a la Primera Autoridad Regional, que el espacio de Salud Mental sea destinado solamente a atención abierta y el de Geriatría, a atención abierta y cerrada”, ello principalmente en atención a la inquietud planteada por el consejero, Juan Vukusich, quien emitió un voto desfavorable a la solicitud de incremento de recursos.

“Este proyecto nació en base a engaños pero como ya fue aprobado, logramos conversar con los actuales directores del Servicio de Salud y Hospital a fin de que no se traslade a los paciente de psiquiatría hospitalizados a ese lugar ya que ello representa un retroceso de treinta años en la integración de pacientes al hospital general y para ello se va a formular un proyecto pequeño que permita mejorar las condiciones actuales. Sin embargo, coincido en que lo mejor sería reformular este proyecto y si no es posible, es necesario que se especifique en la moción este tema y no correr el riesgo de que un nuevo director cambie de decisión”, describió el consejero Vukusich.

Por su parte, el consejero Antonio Bradasic, manifestó “la salud mental en nuestro país es uno de los temas que en esta pandemia ha adquirido mayor visibilidad pues ha quedado en evidencia que se requieren mejoras en este ámbito. A su vez no es un misterio que la población de adultos mayores ha aumentado en los últimos años y por ende su atención en salud, por ello apoyo la moción de ampliar recursos para este proyecto que permitirá entregar una atención de calidad ambulatoria a pacientes en salud mental y para adultos mayores que requieren prestaciones de rehabilitación tanto en atención cerrada como abierta”.

Finalmente el presidente de la comisión Presupuesto, Ramón Lobos, expresó “quiero decir al consejero Vukusich, que tiene mi compromiso de colaborar en todo lo que este a mi alcance para que se cumpla lo que el viene representando para la psiquiatría en Magallanes, que es la desestigmatización de los pacientes. Tiene mi apoyo como médico, colega y consejero. En segundo lugar, las conversaciones a más de diez años en que se plantearon estas necesidades son complejas de resolver, distinta sería la salud mental si este espacio ya estuviese construido y en operaciones, distinto sería para los adultos mayores y para la región en situación de pandemia contar con más metros cuadrados en el hospital. El tiempo y la demora en la ejecución de proyectos no se condice con las necesidades de nuestra población por tanto todos los esfuerzos que se hagan para lograr mejoras en salud, trabajo, educación y vivienda son muy importantes”, concluyó.