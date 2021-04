Diputada Amar destaca promulgación de Ley que limita llamadas de cobranza y las restringe durante un estado de excepción

La parlamentaria por la Región de Magallanes y Antártica Chilena detalló que la iniciativa legal establece que las empresas podrán contactar a las personas sólo una vez al día, y que si una compañía no cumple, se arriesga a severas multas económicas.



Punta Arenas 22 de abril de 2021 – La diputada Sandra Amar valoró que ya sea Ley de la República el proyecto que busca restringir al mínimo las llamadas por cobranza telefónica debido al excesivo acoso que han cometido algunas compañías, en especial durante la actual emergencia sanitaria.

Al respecto, la parlamentaria explicó que la Ley limita a una vez al día las llamadas que tienen como objeto informar al consumidor sobre la existencia de una deuda o el vencimiento de una o más cuotas, estableciendo que el contacto se puede realizar sólo en días y horarios hábiles, y no así en cualquier momento, como ocurre en la actualidad.

Pero, además, Amar detalló que la iniciativa también contempla de que, si existe un estado excepción constitucional como el de ahora, las empresas sólo podrán contactar a los clientes hasta dos veces al mes. La medida se extenderá hasta 60 días después de finalizado el decreto.

“No es posible que las personas, además de sufrir por la pérdida de algún cercano a causa del coronavirus, o por haber perdido su fuente laboral o ver disminuido sus ingresos, tengan que lidiar también con el hostigamiento diario de las compañías de cobranza, las que sin ningún tipo de ética han seguido llamando a las personas en los últimos meses, incluso en horarios que no son habituales”, cuestionó la legisladora por Magallanes.

Por lo mismo, la diputada precisó que la nueva Ley también considera que si una empresa infringe lo establecido se arriesga a severas multas económicas. “Con esta nueva Ley, ninguna persona en el país podrá recibir más de una vez al día un llamado para notificarles sobre el vencimiento de alguna cuenta. Y si llegamos a estar en un estado de excepción como ahora, esos llamados de cobranza no podrán ser más de dos al mes. Porque no sólo las autoridades tienen que ponerse en el lugar de quienes más han sufrido, sino que también el sector privado tiene una responsabilidad en ello. Y si en estos meses no demostraron empatía con millones de chilenos, lo mejor es reglamentar esta situación”, finalizó la diputada Sandra Amar.