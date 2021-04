Fundación Acrux beneficiará a 1.300 natalinos con operativo médico

Más de mil 300 pacientes de Puerto Natales, se verán beneficiados con un nuevo operativo de especialidades de la Fundación Acrux que iniciará el 30 de este mes.

Especialistas en Traumatología, Cardiología, Neurología Adulto – Infantil, Pediatría, Geriatría, Urología, Nefrología, Otorrinolaringología, Traumatología, Urología, entre otros, serán los funcionarios médicos que viajarán a la Provincia de Última Esperanza para resolver las patologías de los usuarios.

El subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, doctor Cristian Cabrera, señaló que estos operativos “benefician a nuestra comunidad de Puerto Natales ya que muchos de ellos llevan un gran tiempo esperando por la resolutividad de su patología y, ahora con este nuevo operativo de la Fundación Acrux, podemos entregar una respuesta oportuna sobre todo en tiempos de pandemia”.

Por su parte, el director del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, doctor Darwin Letelier, manifestó que los funcionarios estarán entre dos y tres días en la Provincia, por lo tanto, una gran parte de la fuerza hospitalaria se abocará en ayudar a disminuir las listas de espera.

“Son oportunidades que no debemos desaprovechar y para ello, vamos a coordinarnos con el Consejo Consultivo para que nuestros usuarios no falten y los que estén en lista de espera con mayor antigüedad sean parte de la prioridad”, manifestó el Dr. Letelier.

El director de la Fundación Acrux, Roberto Levín, señaló que se encuentran a disposición del Servicio de Salud Magallanes para poder resolver la patología de los usuarios.

“Para nosotros es muy importante esta ronda porque en el contexto del Mes del mar, la Armada nos ayuda con la logística para poder hacer posible que nuestros médicos estén tres días atendiendo a los usuarios. Así que ponemos a disposición a todos nuestros profesionales y esfuerzos en beneficio de la comunidad”, comentó Levín.

Cabe destacar que no se realizará ninguna intervención quirúrgica, se priorizará la parte ambulatoria y las rondas estarán sujeta a modificaciones dada la contingencia sanitaria que vive el país.

