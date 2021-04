La clase media es un tipo de pobreza disfrazada en cuotas y repactaciones – Juan Salvador Miranda – Opinión

.

Es fuerte ir al supermercado y ver que en la caja a una persona que paga sus alimentos con tres tarjetas de crédito diferentes, hoy la gente bicicletea sus deudas para poder vivir, eso es un hecho, pero pagar a crédito los víveres es una realidad que enfrentan muchas familias en nuestro país. Muchos se vanaglorian de tener un celular costoso de 36 cuotas, de tener un vehículo del año que se paga en cómodas cuotas, pero eso es parte de la sociedad exitista que nos vende el modelo, pero vivimos prisioneros de las deudas pero en cómodas cuotas, le hicieron creer al ciudadano común que eran parte de la clase media, pero si te quedabas sin trabajo en un dos por tres te convertías en un pobre. Vivimos a puro crédito y esa es la realidad, todo se transformo es un espejismo. Tenemos título, casa, automóvil pero no tenemos eL dinero suficiente para poder vivir bien, no existe la capacidad de ahorro. Y para rematar todo esto por ser parte de esa clase media inexistente no clasificas para ningún bono que el gobierno entrega en este momento de crisis a raíz de la pandemia global, muchas familias han sobrevivido gracias a sus ahorros previsionales producto del 10% de las AFP. Aquí la crisis la pagan los trabajadores, esa es una cruda realidad.