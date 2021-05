CORE aprobó 2.763 millones para habilitación de Telecomunicaciones en localidades de Magallanes

El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó este lunes, 2.763 millones 999 mil pesos con cargo al proceso presupuestario FNDR 2021 y procesos posteriores para la ejecución del proyecto «Transferencia y Habilitación de Servicios de Telecomunicaciones en Localidades región de Magallanes y Antártica Chilena».

Esta iniciativa busca proveer de internet hogar a localidades priorizadas en el proyecto Última Milla y de acuerdo a la infraestructura óptica troncal terrestre y troncal submarina se ha dividido en dos zonas, la primera alcanzará Porvenir, San Gregorio, Cerro Sombrero, Villa Tehuelches, Villa Dorotea, Villa Renoval y Villa Cameron. La segunda corresponde a Puerto Williams.

Recordemos que el Proyecto de Fibra Optica Austral fue diseñado e iniciado en su ejecución durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet bajo el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas de Magallanes.

Los consejeros y consejeras regionales, coincidieron al expresar su molestia ante incumplimiento de las empresas de telecomunicaciones al no hacerse cargo de las distribución de la fibra óptica hacia los hogares de la región, tal y como quedó especificado en la moción sancionada: “Cuando se diseñó y materializó el Proyecto Fibra Óptica Austral que implicó un aporte extraordinario de recursos por parte del Estado, se indicó que el sector privado del área de las telecomunicaciones se encargaría de conectar a los usuarios finales con los correspondientes nodos. Sin embargo, eso no ocurrió y hoy el Gobierno Regional a través del Consejo Regional debe concurrir con su apoyo financiero para asegurar dicha conectividad a los usuarios subsidiando una vez más al sector privado”.

Según expresó el presidente del CORE, Tolentino Soto, “en el trabajo de comisiones se efectuaron muchas observaciones a este proyecto por ello estamos realizando un llamado a las empresas para que asuman su compromiso inicial que consistía en la distribución de la Fibra Óptica hacia los hogares. La comunidad debe saber que estamos financiando este proyecto solo porque entendemos que actualmente contar con internet es una necesidad tan urgente como la luz, el agua y el gas”.

Asimismo el consejero Jorge Balich, afirmó “la historia nos ha enseñado que siempre al privado le interesa que el Estado haga todo, lo mismo pasó con el agua y el gas. Esto se ha hecho mal ya que quienes deberían pagar son ellos y el Estado debería cobrarles ya que el beneficio económico será para ellos por muchos años”.

Finalmente el consejero de Tierra del Fuego, Andrés López, manifestó “tengo que apoyar esta iniciativa ya que beneficia no solo a los habitantes de Porvenir sino también a los de Cerro Sobrero y Cameron. Esto pasa porque el sistema subsidiario llegó para quedarse aunque a muchos no nos guste, lo hemos visto con proyectos de agua potable rural y con el gas. Sin embargo, como explicamos a la comunidad que no podemos financiar, si hoy contar con buena conexión a internet es fundamental y Porvenir pasa por su peor momento, así que llamo a la solidaridad de mis colegas ya que no hay otra justificación solo decir que esta es la única manera”, concluyó el consejero regional.