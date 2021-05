CORE aprobó 22 mil 741 millones para cofinanciar 659 nuevas viviendas para familias en Magallanes.

Por unanimidad el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó este lunes, transferir 22 mil 741 millones 122 mil pesos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para el cofinanciamiento de 659 soluciones habitacionales para familias en Punta Arenas, Puerto Natales y Cabo de Hornos. Los proyectos formarán parte del nuevo Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda el cual se encuentra en etapa de análisis.

El Consejo Regional históricamente ha planteado la necesidad de entregar viviendas dignas que se adecuen al estilo de vida de los Magallánicos, procurando la construcción de casas individuales por sobre la edificación en altura. Bajo estos principios y gracias al arduo trabajo realizado junto al MINVU Magallanes y profesionales del Gobierno Regional, se lograrán concretar en Punta Arenas los proyectos, “Estepa Austral 2” que contempla soluciones habitacionales para 110 familias, “Brisas del Estrecho I” para 150 familias, “Brisas del Estrecho II” con 147 familias, “Loteo Enrique Abello 5” con 79 familias. En Puerto Natales “Loteo Pueblos Originarios” con 150 familias y en Cabo de Hornos “Loteo Soberanía en el fin del Mundo” con 23 familias. Todas las iniciativas consideran obras de urbanización, áreas verdes y viviendas unifamiliares con una superficie entre 56 y 64 metros cuadrados, terminaciones, calefacción central, pisos y pintura interior y exterior.

El presidente del CORE, Tolentino Soto, destacó el respaldo de los consejeros y valoró los avances en el trabajo del nuevo Convenio de Programación ya que “asegurará un plan habitacional para los próximos cinco o seis años permitiendo dar continuidad a proyectos para los cuales el ministerio se está comprometiendo con el 75% de la inversión versus un 25% desde los Fondos Regionales. Es necesario seguir explorando y ver junto al Gobernador la manera de implementar políticas públicas innovadoras, especialmente en lo referido a sistemas de postulación que es donde se presentan las mayores dificultades en la región”.

Asimismo el presidente de la comisión Infraestructura, Miguel Sierpe, afirmó “felicitamos a las familias que han recibido una solución habitacional pero también teníamos la responsabilidad de tener certeza respecto a la inversión en vivienda con quienes aún no lo logran. Quiero destacar el trabajo que estamos realizando junto a la Intendenta, el administrador regional y las unidades técnicas para dar el puntapié inicial al segundo convenio de programación lo cual nos permite dar tranquilidad a las familias que esperan, ya que no habrá interrupción en los procesos de postulación ni en los de conformación de agrupaciones”.

Por su Por su parte la consejera de Última Esperanza, Yammy Warner, expresó “en algún momento escuche a dirigentes de los comités que esto significa cumplir su gran sueño por tanto solo puedo reconocer esta tremenda iniciativa que favorecerá a 150 familias en Puerto Natales, sé que algunas llevan más de ocho años esperando y hoy les vamos a dar esta gran noticia”, afirmó.

Asimismo, el consejero de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, saludó y reconoció el esfuerzo de las 23 familias beneficiadas en Puerto Williams “hoy están más cerca de cumplir el sueño de la casa propia. Qué duda cabe que esta sigue siendo una de las demandas más importantes de la comunidad por tanto es de esperar que las instituciones responsables agilicen estos procesos. También resulta oportuno hacer un llamado al cumplimiento de los Convenios de Programación que se firman ya que el último contemplaba la construcción de cien casas en Puerto Williams, situación que lamentablemente no ocurrió y eso no puede seguir pasando”.

Finalmente la consejera, Roxana Gallardo, manifestó “ha sido una larga espera para cada una de las familias y les felicito por su esfuerzo y paciencia. Durante mucho tiempo no existía esta posibilidad y hoy el trabajo de las entidades patrocinantes del municipio junto al cofinanciamiento del Consejo Regional hace que sea más sencillo lograr una solución. Creo que este es nuestro legado y me siento feliz ya que uno de los motivos que me trajo hasta aquí fue trabajar para que las familias tengan una vivienda porque al igual que ellos yo también pase por este proceso y se lo que significa”, concluyó.