En junio se publica en Croacia «Poganska Patagonija», libro del escritor magallánico Oscar Barrientos Bradasic

En el próximo mes de junio será publicado en Croacia el libro de cuentos “Paganas Patagonias” (Lom Ediciones, 2018), obra del escritor y académico de la Universidad de Magallanes Dr. Oscar Barrientos Bradasic. Se trata de una edición traducida por Željka Lovrencic y que será publicada por la editorial Bosković, que ya ha publicado anteriormente a autores chileno- croatas como Eugenio Mimica y Eric Goles.

“Es el segundo libro que me traducen al idioma croata, pues el primero fue mi novela “El viento es un país que se fue” (Vjetar Je Zemlja Koje Više Nema). Así que ya existe una relación de trabajo con la traductora, que es una gran estudiosa de la literatura hispanoamericana y en particular chilena”, informó Oscar Barrientos. “En lo personal, he leído con mucha admiración autores clásicos como Ivo Andric y clásicos contemporáneos de enorme interés como Dubravka Ugrešić”, declaró el autor.

“Paganas Patagonias” es un libro publicado en 2018 por Lom Ediciones, que incluye once relatos caracterizados por sus personajes extraños a la deriva en entornos urbanos y rurales, descritos fuera de todo pintoresquismo, con un gran uso de la lengua y finos toques de humor y patetismo. Desfilan en sus páginas personajes inolvidables como un “médico” de computadores averiados y un imitador de Jon Bon Jovi que sueña con tocar al pie de las Torres del Paines. El libro ha sido ampliamente reseñado por distintos medios nacionales y extranjeros. La portada pertenece al ilustrador Mirko Vukasovic y se vincula a uno de los cuentos del libro, titulado “No alineado en el paralelo 53 sur”, donde se profundiza en la figura del mariscal Josip Broz Tito, el personaje unificador de lo que fue Yugoslavia y figura fundamental en la historia del siglo XX, por su participación relevante en el Movimiento de los No Alineados. En el libro, el histórico líder aparece de improviso en las calles de la actual Punta Arenas y la recorre guiado por uno de sus habitantes.

“Paganas Patagonias” también será objeto de una presentación online organizada por el primer Festival Internacional Virtual del Libro “LIBROOK”, que se transmitirá el próximo día jueves 10 de Junio a las 17:00 hrs. (Chile) – 18:00 hrs. (Magallanes) a través del sitio web oficial del evento https://librook.cl. Se contará con la participación de los destacados escritores Eric Goles (matemático y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011) y Rosabetty Muñoz (poeta de Chiloé, candidata al Premio Nacional de Literatura 2020 y académica de la Universidad de los Lagos), quienes dialogarán con el autor con la moderación de Paulo Slachevsky (director de editorial LOM).