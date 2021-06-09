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miércoles 9 junio 2021
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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

Estado de las rutas y condición meteorológica en Magallanes, miércoles 9 de junio

Jun 09, 2021MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 09/06/2021 HORA: 08.30 Hora de Magallanes.
Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.  ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR TORMENTAS ELÉCTRICAS REGIÓN DE MAGALLANES.  ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR VIENTO PROVINCIA DE MAGALLANES.
Recomendamos a quienes tengan que desplazarse por la Ruta 9 norte-sur, considerando también distintas rutas de la región, realizar este trayecto con máxima precaución por la presencia de escarcha; conducir a velocidad razonable y prudente, prestar atención a las condiciones de la ruta.
Recomendamos que ante el mayor uso de calefacción, se deban mantener ventilados los ambientes, evitar secar ropa cerca de estufas o calentadores y realizar una adecuada mantención y uso de estos artefactos. 
A las personas que realicen trabajos en el exterior, evitar cambios bruscos de temperaturas y considerar que la sensación térmica puede ser más baja que la temperatura indicada como mínima.  *Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.    *Intensidades y denominación de viento en km/h.Viento débil: de hasta 55 km/h.Viento normal: de entre 56 a 80 km/h.Viento moderado de entre 81 a 94 km/h.Viento fuerte de entre 95 a 120 km/h.Viento intenso: + 120 km/h.      
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS:   MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES.CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL ARRACHADO.      RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA     

SINO
AGUANIEVE X  
NIEVE     X      
ESCARCHA        X                

RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.       MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS   Y EN ALGUNOS SECTORES CON NIEVE Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 , USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS  Y CADENAS.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA MOJADA    RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA MOJADA  **RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. (CERRADA DESDE EL VIERNES 30 DE ABRIL.) **RUTA Y – 622 A SAN JUAN:  RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA  RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA MOJADA  

SINO
AGUANIEVE   
**NIEVEXX    
**ESCARCHAXX       


SUBCOMISARIA RÍO SECO 
KON AIKENCORDÓN SANITARIO  


CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.  PRECAUCIÓN RUTA MOJADA.  SECTOR: AEROPUERTO  DEL KM 17 AL 20:  RUTA MOJADARUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:    RUTA MOJADA. KON AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA MOJADA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA MOJADA

SINO 



AGUANIEVE  X
NIEVE    
ESCARCHA   X            
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS

RETÉN VILLA TEHUELCHES		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO               MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y HIELO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA HÚMEDA   Y ESCARCHA POR TRAMOS.   MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA HÚMEDA   Y ESCARCHA POR TRAMOS.**RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA CON HIELO.  RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40:   RUTA HÚMEDA   Y ESCARCHA POR TRAMOS.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE    X   
ESCARCHA/ **HIELOXX             

RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO                 MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE, HIELO Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.  KM 146 PUENTE PENITENTE:  RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS  **SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:        RUTA CON HIELO Y ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144:   RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160:  RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE  X      
ESCARCHA/ **HIELO  XX            
   
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
 RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 , CON CADENAS. RUTA Y-405: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y- 455: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.   RUTA Y-485: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.           RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. 


SINO
AGUANIEVE  X
NIEVEXX      
ESCARCHA    XX       

TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL   ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y   CRUCE PRIMERA ANGOSTURA
CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO  MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA  CON HIELO POR TRAMOS Y ESCARCHA   DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.
RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS    **SECTOR TOBOGANES:    RUTA CON HIELO POR TRAMOS Y ESCARCHA           RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:        RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS  RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS  

SINO




AGUANIEVE X  
NIEVE X    
ESCARCHA/**HIELO XX            

 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.    PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE  
ESCARCHA    X       

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

2DA. COMISARÍA NATALES.
ADUANAS SANITARIASTERMINAL DE BUSES  TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”  		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.       SIN NOVEDADES   

SINO
AGUANIEVE    X
NIEVE  
ESCARCHA       X    


 SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO   



CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.          		MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON HIELO Y ESCARCHA POR TRAMOS DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS. 
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA MOJADA Y CON   ESCARCHA POR TRAMOS  RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA MOJADA Y CON   ESCARCHA POR TRAMOS  RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA MOJADA Y CON   ESCARCHA POR TRAMOS  LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA MOJADA Y CON   ESCARCHA POR TRAMOS  **CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA MOJADA Y  CON HIELO Y ESCARCHA POR TRAMOS 




SINO
AGUANIEVE 
NIEVE      
ESCARCHA /**HIELOXX  



RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADOCONDICIÓN: CUBIERTO CON AGUANIEVE, SIN VIENTO                   MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS. 
RUTA CH-250: RUTA MOJADA Y  CON ESCARCHA  RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA  MOJADA Y CON ESCARCHA   RUTA Y-315: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA  

SINO
AGUANIEVEXX  
NIEVE          XX       
ESCARCHAXX              
   

RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN INFORMACION     SIN NOVEDADES.




SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA     X     

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, CON CHUBASCOS DE AGUA, SIN VIENTO       PRECAUCIÓN RUTAS HÚMEDAS Y EN ALGUNOS SECTORES ESCARCHA POR TRAMOS DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA   HÚMEDA  RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA   HÚMEDA  SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA   HÚMEDA  **SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA Y-290: RUTA  HÚMEDA  

SINO




AGUANIEVE X  
NIEVE  X     
**ESCARCHAXX                 

RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, CON CHUBASCOS,  VIENTO DÉBIL              PRECAUCIÓN RUTAS HÚMEDAS Y  CON  ESCARCHA POR TRAMOS DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS 
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. 

SINO
AGUANIEVE  X
NIEVE      X   
ESCARCHA   XX               

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTA
CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO    SIN NOVEDADES



SINO
AGUANIEVE 
NIEVE X  
ESCARCHA    X   


TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA.  		CONDICIÓN: NUBLADO,  VIENTO DÉBIL  MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS  CON ESCARCHA  DE PREFERENCIA USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA  RUTA  RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA CON  ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE   X    
ESCARCHA   XX            

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO

  
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.             		PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA  SECA  SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA SECASECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA SECA RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECARUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:      RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE   X     
ESCARCHA     X          

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO                                                                                                            		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.          MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. 
RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA SECTOR: LOS CASTORES: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. Y-79 CRUCE LAS FLORES : RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA CON ESCARCHA, CON RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA. SOLO SE PUEDE LLEGAR HASTA EL KM 50, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. 

SINO
AGUANIEVE X  
NIEVE XX     
ESCARCHAXX        


PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                 MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS. 
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: CON  ESCARCHA  RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: CON ESCARCHA  

SINO
AGUANIEVE   X  
NIEVE   X  
ESCARCHA  XX        

TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL      SIN NOVEDADES.  




SINO
AGUANIEVE X  
NIEVE     X    
ESCARCHA XX     

RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.  SIN NOVEDADES.  

SINO
AGUANIEVE  X   
NIEVEXX          
ESCARCHA    X       
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