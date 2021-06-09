Estado de las rutas y condición meteorológica en Magallanes, miércoles 9 de junio

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 09/06/2021 HORA: 08.30 Hora de Magallanes.
|Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA. ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR TORMENTAS ELÉCTRICAS REGIÓN DE MAGALLANES. ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR VIENTO PROVINCIA DE MAGALLANES.
|Recomendamos a quienes tengan que desplazarse por la Ruta 9 norte-sur, considerando también distintas rutas de la región, realizar este trayecto con máxima precaución por la presencia de escarcha; conducir a velocidad razonable y prudente, prestar atención a las condiciones de la ruta.
Recomendamos que ante el mayor uso de calefacción, se deban mantener ventilados los ambientes, evitar secar ropa cerca de estufas o calentadores y realizar una adecuada mantención y uso de estos artefactos.
A las personas que realicen trabajos en el exterior, evitar cambios bruscos de temperaturas y considerar que la sensación térmica puede ser más baja que la temperatura indicada como mínima. *Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo. *Intensidades y denominación de viento en km/h.Viento débil: de hasta 55 km/h.Viento normal: de entre 56 a 80 km/h.Viento moderado de entre 81 a 94 km/h.Viento fuerte de entre 95 a 120 km/h.Viento intenso: + 120 km/h.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS: MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES.
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL ARRACHADO.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS Y EN ALGUNOS SECTORES CON NIEVE Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 , USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA MOJADA RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA MOJADA **RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. (CERRADA DESDE EL VIERNES 30 DE ABRIL.) **RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA MOJADA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|**NIEVE
|XX
|**ESCARCHA
|XX
SUBCOMISARIA RÍO SECO
KON AIKENCORDÓN SANITARIO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA MOJADA. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA MOJADARUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA MOJADA. KON AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA MOJADA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA MOJADA
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y HIELO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS.**RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA CON HIELO. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA/ **HIELO
|XX
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE, HIELO Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS **SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA CON HIELO Y ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA/ **HIELO
|XX
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 , CON CADENAS. RUTA Y-405: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.RUTA Y- 455: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. RUTA Y-485: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR SOCAVONES Y RIPIO SUELTO EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y CRUCE PRIMERA ANGOSTURA
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON HIELO POR TRAMOS Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.
RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS **SECTOR TOBOGANES: RUTA CON HIELO POR TRAMOS Y ESCARCHA RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA/**HIELO
|XX
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.
ADUANAS SANITARIASTERMINAL DE BUSES TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON HIELO Y ESCARCHA POR TRAMOS DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS **CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA MOJADA Y CON HIELO Y ESCARCHA POR TRAMOS
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA /**HIELO
|XX
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON AGUANIEVE, SIN VIENTO
| MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.
RUTA CH-250: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA RUTA Y-315: RUTA MOJADA Y CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|XX
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN INFORMACION
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, CON CHUBASCOS DE AGUA, SIN VIENTO
|PRECAUCIÓN RUTAS HÚMEDAS Y EN ALGUNOS SECTORES ESCARCHA POR TRAMOS DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA HÚMEDA RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA HÚMEDA SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA HÚMEDA **SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA Y-290: RUTA HÚMEDA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|**ESCARCHA
|XX
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, CON CHUBASCOS, VIENTO DÉBIL
|PRECAUCIÓN RUTAS HÚMEDAS Y CON ESCARCHA POR TRAMOS DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|SIN NOVEDADES
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA.
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBRERO
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA SECA SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA SECASECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA SECA RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECARUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.
RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA SECTOR: LOS CASTORES: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. Y-79 CRUCE LAS FLORES : RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS. Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA CON ESCARCHA, CON RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA. SOLO SE PUEDE LLEGAR HASTA EL KM 50, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, USO DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: CON ESCARCHA RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|TENENCIAYENDEGAIA.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|X
Estado de las rutas y condición meteorológica en Magallanes, miércoles 9 de junio
Jun 09, 2021MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, TITULARES0Like
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