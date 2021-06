Un 81% de las Pymes han sido afectadas significativamente por la pandemia en Chile

Ante esto, surgen diversas plataformas empresariales de softwares integrados, inteligentes, personalizados y de fácil uso como respuesta a las nuevas necesidades de las empresas locales.

El impacto de la crisis originada por la Covid-19 ha puesto de relieve la necesidad de transformar los modelos de negocios tradicionales para que estos puedan estar más conectados, ser más ágiles en sus procesos y adaptarse a las necesidades de sus clientes y potenciales clientes. Y es que el toque de queda, que ya se extiende por más de un año, o las cuarentenas sectoriales que dejaron a la región Metropolitana en una cuarentena total durante un mes completo, han obligado a las personas a buscar alternativas para poder adquirir productos y servicios de forma remota. Desde insumos esenciales como medicamentos, alimentos, o ropa, hasta artículos deportivos, aparatos tecnológicos, e incluso de decoración.

Es así como las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) son quienes más han sentido los efectos negativos de la pandemia. Una encuesta de la fundación EuroChile indica que el 81% de ellas siente que le ha afectado significativamente. De igual forma un 73% de ellas ya ha perdido más de la mitad de sus ingresos habituales, y cerca de un 45% no podría seguir funcionando en caso de una cuarentena obligatoria.

Esto demuestra la importancia de la digitalización en las Pymes; necesaria en el contexto actual. Y ya se demuestra que esto ha experimentado un crecimiento de más de cuatro veces entre abril de 2019 y marzo de 2020. De esta forma negocios familiares que cuentan con una larga trayectoria y son reconocidos en un barrio, hoy, y gracias a la digitalización, pueden entregar comida a domicilio, ofrecer empleo a más personas, crear guías de despacho, o catálogos de los productos que venden. Además, han podido ampliar su cartera de clientes; mientras que antes solo le vendían a vecinos del barrio, hoy pueden hacerlo a vecinos de otros barrios más lejanos.

Sin embargo, aún son muchas las pequeñas y medianas empresas que no tienen conocimiento de sus ventajas, por lo que tampoco han podido alcanzar el máximo potencial que pueden entregar a sus clientes. Y es que parece un sinsentido pedirles que se digitalicen, e inviertan en capacitaciones, en programas, o softwares.

Es por ello que Zoho Corporation, empresa de tecnología global que ofrece el conjunto de aplicaciones de software empresarial más extenso de la industria, cuenta en este sentido con la herramienta denominada Zoho One, permitiéndole a los negocios operar por completo en la nube con inicio de sesión único y acceso a 40 aplicaciones web y móviles, permitiendo dar soporte a departamentos individuales o transformar procesos enteros dentro de las empresas. Además, estas aplicaciones cuentan con versiones gratuitas, y versiones premium a precios totalmente accesibles.

Lo que caracteriza a Zoho One es ser un ecosistema conectado, es decir que las diferentes aplicaciones pueden funcionar de manera independiente. Y si existiese en algún momento una demanda mayor del negocio, el poder añadir otras aplicaciones no será un dolor de cabeza, pues estas compartirán recursos y datos para así automatizar procesos, y evitar de esta forma un retroceso al tener que integrar la información ya existente ya sea de tipo financiera, bases de datos, o información de los colaboradores, entre otros.

Es tal la versatilidad de los productos que ofrece Zoho, que estos son utilizados por grandes empresas privadas, gubernamentales y por empresas más pequeñas, ya que estas soluciones se adaptan a las necesidades de cada una.

Por mencionar algunos ejemplos, podría dar soporte a Ventas a través de herramientas como CRM que permite un enfoque multicanal para procesos modernos de ventas, o Contact Manager a través del cual es posible gestionar sus contactos y ofertas hasta que esté listo para un sistema de CRM; Marketing con apps como Automatización de marketing que permite agilizar el crecimiento de las empresa, el Generador de Sitios Web que crea rápidamente sitios web profesionales o Backstage que garantiza la realización de eventos exitosos.

En cuanto a áreas vinculadas a las Finanzas de las empresas, Contabilidad permite el manejo de todos los aspectos de la contabilidad pudiendo hacer un seguimiento del estado de la empresa siempre que se quiera, Gestión de Facturas para recibir los pagos de manera más rápida con facturas profesionales que reflejen la marca de la empresa y Gestión de Gastos para poderconvertir los recibos en informes de gastos para una rápida aprobación.

“La digitalización es algo que dejó de ser exclusivo de grandes compañías globales, y hoy las Pymes tienen la posibilidad de acceder a esto de una forma fácil y accesible. A través de Zoho One ponemos a disposición estas herramientas para que cada empresa pueda sostenerse en el tiempo, y alcanzar cada uno de sus objetivos” sostiene Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho.

Otra de las ventajas del uso de Zoho One es su política de privacidad de datos, pues no usa cookies ni rastreadores, por lo que cuenta con medidas de seguridad que garantizan el resguardo total de la información que se maneje en sus diferentes herramientas. Además, es una empresa autogestionada que no cuenta con inversores externos.

Y lo anterior, es solo una parte de las múltiples soluciones que se encuentran disponibles para gestionar cada una de las áreas de una empresa y así, con un bajo costo, de forma rápida, y con altos estándares de seguridad y calidad, poder alcanzar sus objetivos.