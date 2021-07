Casinos Online Chile 2021 – ¿Dónde se puede jugar en pesos chilenos?

En los últimos años, y gracias a la cada vez mayor presencia de Internet, los casinos online no han parado de crecer en Chile y en todo el mundo.

Su popularidad se debe en gran parte a que brindan a sus usuarios el placer de jugar desde la comodidad de sus hogares; y con la posibilidad de hacer depósitos en pesos chilenos, esta tendencia no parece que vaya a detenerse.

Mejores online casinos de Chile

El mercado de los casinos online en Chile es un poco distinto al del resto del mundo. Y es que desde nuestro país no podemos utilizar todas las grandes marcas y los lugares de juego más reconocidos.

Si estás buscando los mejores casinos online en Chile, a continuación, encontrarás algunas de las mejores alternativas que pueden ser usadas por jugadores de nuestro país.

#1 Leo Vegas (www.leovegas.com)

LeoVegas tiene su origen en Malta y está gestionado por una compañía de la isla, bajo el nombre de Leo Vegas International. Es uno de los mejores casinos online para habitantes de Chile, y se llaman a sí mismos «el casino móvil más rápido y fácil de usar de Europa». El Casino LeoVegas se introdujo en el mercado en 2012; y aunque tienen una versión para ordenador, la mayoría de sus usuarios lo utilizan desde el móvil.

Nombrado «Producto de Casino Móvil del Año» por los Premios a la Innovación EGR en 2014, Leo Vegas también fue finalista en la categoría de «Mejor Operador de Juego del Año» de la revista ICE en 2013. La publicación Gaming Intelligence elogió a Leo Vegas en 2013 diciendo que el casino de dinero real estaba «liderando el camino hacia el futuro móvil». No hace falta decir que tienen cubiertos el iPhone, Android y el espacio móvil en general.

Entre los juegos de los que podrás disfrutar en Leo Vegas están algunos de los más populares como el Texas Hold’Em, las tragaperras, y muchos otros que no encajan en las categorías tradicionales. ¡No te los pierdas!

#2 Spin Casino (www.spincasino.com)

Con más de 600 juegos de casino de calidad, está claro que Spin Casino podría merecer la pena si estás buscando jugar online desde Chile. Este casino online es uno de los más antiguos de toda la red, y tiene algunos de los mejores juegos de cartas en vivo que puedes encontrar en Internet, además de una gran variedad de ruletas y tragaperras.

Por otro lado, Spin Casino tiene grandes bonos, especialmente para quienes se registran por primera vez. Y es que los nuevos jugadores tienen la posibilidad de ganar mucho dinero gracias a las recompensas de bienvenida. El dinero del bono debe ser apostado 50 veces antes de ser desbloqueado, lo cual es una cantidad alta; pero si eres un jugador habitual, no tendrás problema en llegar a esta cifra.

Por supuesto Spin Casino también puede jugarse a la perfección desde el ordenador o el móvil, gracias a sus aplicaciones nativas para Android e iOS.

#3 Jackpot City (www.jackpotcity.com)

Jackpot City es uno de los casinos que más tiempo llevan online gracias a su innovación y continuas actualizaciones. Ya en 1998, Jackpot City se dio cuenta de que la gente quería jugar a juegos de casino y tragaperras online. Y aún ahora, en 2021, siguen evolucionando y manteniéndose al día.

Si te gusta jugar en línea, te encantará la selección de juegos que ofrece Jackpot City: el blackjack, la ruleta y las tragaperras son opciones populares con múltiples versiones cada una.

Una de las grandes ventajas de este casino online es que puedes disfrutar de cientos de juegos en la web, a través de Facebook o en tu smartphone. Además, acepta todos los principales métodos de pago de Chile, y cuenta con varios bonos de bienvenida muy interesantes.

#4 Mr Mega (www.mrmega.com)

Mr Mega Casino es un casino en línea que funciona en varios idiomas, incluyendo inglés, francés, español, alemán, sueco, noruego y finlandés. El casino está impulsado por empresas de juegos como Microgaming, Netent, Neogames, Amaya y muchas otras.

Uno de los aspectos en los que más destaca este casino online disponible en Chile es la gran cantidad de tragaperras y juegos de todo tipo de los que dispone. Entre su enorme surtido podemos encontrar algunos de los títulos más populares como la tragaperras Million 777, Monopoly Live o la Diamond Cascade.

Por otro lado, si te gustan más los juegos de mesa puedes optar por diferentes variantes de blackjack y ruleta, como Blackjack Solo, Blackjack Classic, Ruleta Europea, Ruleta Royal, Ruleta Pro y más.

El casino Mr Mega dispone de juego en directo, y además de esto su aplicación móvil te permite disfrutar de tus partidas en cualquier lugar siempre que tengas un rato libre.

#5 Casino Euro (www.casinoeuro.com)

Casino Euro, como su propio nombre indica, es una de las principales plataformas de juego online de Europa. Esta plataforma colabora con algunos de los mejores proveedores de juegos de apuestas, como NetEnt, Microgaming o Yggdrasil Gaming. Aunque no está disponible en todos los países, sí que admite jugadores de Chile, siendo una de las mejores opciones para los jugadores de esta región.

CasinoEuro ofrece todos sus juegos de casino de forma gratuita, para que puedas probarlos antes de comprometerte a depositar dinero. Además de las muchas tragaperras de las que dispone, también podrás jugar a diferentes variaciones de los juegos de casino clásicos como el Blackjack, la Ruleta, el Baccarat y muchos más.

El casino también ofrece salas de póquer de una de las redes de póquer más grandes y fiables del mundo, OnGame Network. Los jugadores que prefieran los juegos de video póker podrán encontrar Deuces Wild, Jacks or Better, Joker Wild y All American, entre otras variantes.



Para conocer más marcas de casinos en Chile, consulte esta publicación en eldinamo.cl con un desglose completo de las marcas más populares.

Leyes y regulaciones del juego online en Chile

Las leyes de juego en Chile pueden ser algo complicadas. Todas las actividades de apuestas en el país están supervisadas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que empezó a operar en 2005 a partir de la aprobación de distintas leyes de juego.

También en este mismo año se legalizó la presencia de casinos que tuvieran una base física en Chile. Desgraciadamente las leyes actuales prohíben abrir casinos online en el país, a pesar de que la SCJ y diferentes entidades de gran importancia del sector están intentando cambiar la legislación actual.

Por suerte, esto no significa que no puedas apostar online desde Chile. La ley actual no prohíbe jugar en casinos que residan fuera del país, por lo que cada vez son más los operadores internacionales que abren sus puertas a jugadores de nuestro territorio.

Eso sí, para evitar cualquier susto o problema te recomendamos que escojas un casino online autorizado por legislaciones de juego confiables, como por ejemplo la de Malta, Curazao o la de Reino Unido. En este sentido, todos los casinos online que te recomendamos cumplen con este requisito tan importante.

Juego Responsable en Chile

Una de las claves para disfrutar al máximo de los casinos online en Chile es jugar de forma responsable. En todo momento, si eliges apostar, hazlo solo para divertirte y trata todo el dinero que ganes o pierdas como el precio a pagar por ese entretenimiento.

Por otro lado, para jugar de manera responsable tienes que ser capaz de establecerte unos límites. Ponte un presupuesto máximo que quieres gastar, y no te pases del mismo. Aunque puedes ganar sumas muy altas, también es posible que pierdas, por lo que es muy recomendable que nunca apuestes nada que no puedas permitirte perder.

Y por supuesto, las apuestas y los casinos online deben ser solo una parte de tu vida. Si juegas como un simple pasatiempo, puede convertirse en algo muy divertido y que te aporte satisfacción; pero si lo haces para escapar de tus problemas o para intentar ganar dinero rápido, lo más probable es que acabe teniendo consecuencias negativas en tu vida.



¿Conoces al jugador más famoso de Chile?

¿Sabías que uno de los mejores jugadores de póker del mundo es chileno? Estamos hablando de Nicolás Fierro, una de las personas que más dinero han ganado nunca con el póker por Internet; y uno de los profesionales del juego online más exitosos.

Nicolás Fierro, originario de Santiago, forma parte de la lista de los “All Time Money”, y se calcula que en total ha ganado más de 12 millones de dólares jugando al póker en casinos online y por todo el mundo. Solo en las partidas en directo ha ganado aproximadamente 2 millones de dólares, una de las cifras más altas de la historia.

Aunque ha participado en muchos torneos de gran importancia, uno de sus mayores éxitos se dio en el año 2015. En ese momento participó en un evento No Limit Hold’Em en Punta del Este; y después de ganar el torneo, consiguió un premio de nada menos que $620,000.

Qué ha de tener un casino para ser el mejor

Por suerte, cada vez hay más casinos online disponibles en Chile. Pero ¿cómo saber cuál es el mejor? ¿Aún no sabes cuál escoger? En esta sección te damos todas las claves.

Licencia

Como ya te hemos mencionado, debido a las leyes de Chile es especialmente importante en nuestro país que escojas un casino con una licencia totalmente reglada. Lo más recomendable es elegir operadores con licencias expedidas en Malta o Reino Unido, ya que estas jurisdicciones se cuentan entre las más confiables del mundo.

Tu juego favorito

¿De qué sirve darse de alta en un casino online si no tienen tu juego preferido? Antes de escoger tu opción ganadora, asegúrate de que la que elijas cuente con partidas de tu disciplina favorita. Póker, Blackjack, ruleta en vivo… las opciones son infinitas.

Métodos de pago regulados en Chile

Al igual que ocurre con las licencias, los métodos de pago aceptados en Chile están algo limitados. Asegúrate de que el sitio de juegos que escojas sea compatible con métodos de pago regulados en nuestro país para no tener problemas en este sentido.

Bonos

Los bonos de bienvenida de los casinos online son uno de los aspectos que más marcan la diferencia entre las distintas opciones. Aunque cada vez es más complicado aprovecharlos, estudia las opciones que más te gusten para ver cuál ofrece unas condiciones más ventajosas para nuevos jugadores.

Preguntas Frecuentes

¿Es legal jugar online desde Chile?

Como ya te comentábamos más arriba, la legislación actual no permite abrir casinos por Internet en Chile. Sin embargo, no hay ningún problema en que juegues en plataformas que estén alojadas en otros países.

¿Puedo ganar dinero en casinos chilenos?

Los casinos originarios de Chile sólo pueden operar en el país si tienen una sede física. Por eso, si quieres jugar por Internet lo más recomendable es que escojas una alternativa de otro país que tenga una licencia adecuada para nuestro país.